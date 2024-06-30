https://sarabic.ae/20240630/منتدى-دافوس-يواجه-فضائح-غير-أخلاقية-كبيرة-تطال-مديره-1090329601.html

منتدى "دافوس" يواجه فضائح "غير أخلاقية" كبيرة تطال مديره

منتدى "دافوس" يواجه فضائح "غير أخلاقية" كبيرة تطال مديره

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن موظفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجهوا اتهامات مباشرة لمديرهم، وذلك بسبب بعض الأمور غير الأخلافية. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T09:17+0000

2024-06-30T09:17+0000

2024-06-30T09:17+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1d/1078586884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_094bce9bce30ae0476f31ccc82930ac3.jpg

وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن محضر الشكاوى الداخلية الواردة والمقابلات، التي أجريت مع أكثر من 80 موظف حالي وسابق أن "مؤسس المنتدى الحالي كلاوس شواب، متهم بالتمييز والتحرش ضد النساء والأشخاص ذي البشرة الداكنة".وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من أهدافه السامية، واجه المنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الادعاءات بالتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء والأشخاص ذي البشرة الداكنة"، مضيفة أن المدير التنفيذي شواب كان "عدائيًا تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة" في أماكن العمل.وبحسب مقال نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تم طرد ما لا يقل عن 6 موظفات من المنتدى أثناء الحمل أو بعد العودة من إجازة الأمومة. وتحدثت نساء أخريات عن التحرش الجنسي الذي تعرضن له من كبار المدراء، وبعضهن مازلن يعملن في المنظمة.وفي الوقت نفسه، أعلن 3 موظفين عملوا بشكل وثيق مع شواب، للصحيفة، أنه أدلى بتعليقات بذيئة لهم جعلتهم يشعرون بعدم الارتياح.وبحسب المنشور، تم تقديم شكاوى داخلية أيضًا بعد معاملة الموظفين السود بطريقة غير صحيحة سياسيًا واستبعادهم من المنتدى أو حرمانهم من الترقيات.

https://sarabic.ae/20240119/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يهاجم-منتدى-دافوس-الاقتصادي-لا-يمكن-أن-يستمر-1085196153.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم