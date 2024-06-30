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كواليس السينما
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ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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عالم سبوتنيك
مساع أمريكية لاستئناف مفاوضات غزة و تعديلات على مقترح بايدن
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240630/منتدى-دافوس-يواجه-فضائح-غير-أخلاقية-كبيرة-تطال-مديره-1090329601.html
منتدى "دافوس" يواجه فضائح "غير أخلاقية" كبيرة تطال مديره
منتدى "دافوس" يواجه فضائح "غير أخلاقية" كبيرة تطال مديره
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن موظفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجهوا اتهامات مباشرة لمديرهم، وذلك بسبب بعض الأمور غير الأخلافية. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T09:17+0000
2024-06-30T09:17+0000
العالم
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وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن محضر الشكاوى الداخلية الواردة والمقابلات، التي أجريت مع أكثر من 80 موظف حالي وسابق أن "مؤسس المنتدى الحالي كلاوس شواب، متهم بالتمييز والتحرش ضد النساء والأشخاص ذي البشرة الداكنة".وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من أهدافه السامية، واجه المنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الادعاءات بالتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء والأشخاص ذي البشرة الداكنة"، مضيفة أن المدير التنفيذي شواب كان "عدائيًا تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة" في أماكن العمل.وبحسب مقال نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تم طرد ما لا يقل عن 6 موظفات من المنتدى أثناء الحمل أو بعد العودة من إجازة الأمومة. وتحدثت نساء أخريات عن التحرش الجنسي الذي تعرضن له من كبار المدراء، وبعضهن مازلن يعملن في المنظمة.وفي الوقت نفسه، أعلن 3 موظفين عملوا بشكل وثيق مع شواب، للصحيفة، أنه أدلى بتعليقات بذيئة لهم جعلتهم يشعرون بعدم الارتياح.وبحسب المنشور، تم تقديم شكاوى داخلية أيضًا بعد معاملة الموظفين السود بطريقة غير صحيحة سياسيًا واستبعادهم من المنتدى أو حرمانهم من الترقيات.
https://sarabic.ae/20240119/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يهاجم-منتدى-دافوس-الاقتصادي-لا-يمكن-أن-يستمر-1085196153.html
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العالم

منتدى "دافوس" يواجه فضائح "غير أخلاقية" كبيرة تطال مديره

09:17 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / Wang Zhaoيتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ (ليس في الصورة) خلال اجتماعهما الثنائي في تيانجين في 26 يونيو 2023 قبل اجتماع `` الأبطال الجدد '' السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
يتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ (ليس في الصورة) خلال اجتماعهما الثنائي في تيانجين في 26 يونيو 2023 قبل اجتماع `` الأبطال الجدد '' السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / Wang Zhao
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن موظفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجهوا اتهامات مباشرة لمديرهم، وذلك بسبب بعض الأمور غير الأخلافية.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن محضر الشكاوى الداخلية الواردة والمقابلات، التي أجريت مع أكثر من 80 موظف حالي وسابق أن "مؤسس المنتدى الحالي كلاوس شواب، متهم بالتمييز والتحرش ضد النساء والأشخاص ذي البشرة الداكنة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من أهدافه السامية، واجه المنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الادعاءات بالتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء والأشخاص ذي البشرة الداكنة"، مضيفة أن المدير التنفيذي شواب كان "عدائيًا تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة" في أماكن العمل.
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
الرئيس التونسي قيس سعيد يهاجم منتدى "دافوس" الاقتصادي.. "لا يمكن أن يستمر"
19 يناير, 21:23 GMT
وبحسب مقال نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تم طرد ما لا يقل عن 6 موظفات من المنتدى أثناء الحمل أو بعد العودة من إجازة الأمومة. وتحدثت نساء أخريات عن التحرش الجنسي الذي تعرضن له من كبار المدراء، وبعضهن مازلن يعملن في المنظمة.
وفي الوقت نفسه، أعلن 3 موظفين عملوا بشكل وثيق مع شواب، للصحيفة، أنه أدلى بتعليقات بذيئة لهم جعلتهم يشعرون بعدم الارتياح.
وبحسب المنشور، تم تقديم شكاوى داخلية أيضًا بعد معاملة الموظفين السود بطريقة غير صحيحة سياسيًا واستبعادهم من المنتدى أو حرمانهم من الترقيات.
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