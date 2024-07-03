https://sarabic.ae/20240703/اليابان-تتحدث-عن-جرائم-جنسية-جديدة-يرتكبها-الجيش-الأمريكي-1090407284.html

اليابان تتحدث عن جرائم جنسية جديدة يرتكبها الجيش الأمريكي

اليابان تتحدث عن جرائم جنسية جديدة يرتكبها الجيش الأمريكي

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، أنه تم الكشف عن ثلاث جرائم جديدة ذات طبيعة جنسية ضد فتيات محليات في أوكيناوا من قبل الجيش الأمريكي. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T07:34+0000

2024-07-03T07:34+0000

2024-07-03T07:34+0000

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ووفقا له، فإنه منذ عام 2023، وقعت خمس جرائم جنسية، لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام، تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي ضد قاصرين.في نهاية يونيو/ حزيران، ظهرت حالتا اعتداء جنسي على فتيات يابانيات من قبل جنود أمريكيين في أوكيناوا. وفي كلتا الحالتين، لم تقم السلطات المركزية والقيادة الأمريكية بإبلاغ محافظة أوكيناوا عنهما. ولم تكتشف المحافظة عن الحالتين إلا بعد أن أجرت تحرياتها، ولم يتم الكشف عن حالة الاغتصاب الأولى التي كانت ضحيتها فتاة دون سن السادسة عشرة إلا بعد ستة أشهر من وقوع الحادث.لم يكونا يعرفان بعضهما بعضا حتى ذلك الحين. قام أقارب الفتاة بتقديم بلاغ للشرطة في نفس اليوم. وبعد مرور ثلاثة أشهر، رفع مكتب المدعي العام في أوكيناوا دعوى قضائية بتهمة الاختطاف بقصد الاغتصاب والفعل الجنسي دون موافقة.وكما اتضح، في 27 مارس/ آذار، وهو اليوم الذي تم فيه رفع القضية، احتجت وزارة الخارجية اليابانية لدى السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل، ولكن حتى نهاية يونيو/ حزيران، لم تقم الحكومة المركزية بإخطار سلطات أوكيناوا بالاغتصاب نفسه. وقد تسبب ذلك في موجة من الغضب في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.ولم تقم الحكومة اليابانية والقيادة الأمريكية بإخطار سلطات أوكيناوا في كلتا الحالتين.

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