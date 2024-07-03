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بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
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اليابان تتحدث عن جرائم جنسية جديدة يرتكبها الجيش الأمريكي
اليابان تتحدث عن جرائم جنسية جديدة يرتكبها الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، أنه تم الكشف عن ثلاث جرائم جديدة ذات طبيعة جنسية ضد فتيات محليات في أوكيناوا من قبل الجيش الأمريكي. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T07:34+0000
2024-07-03T07:34+0000
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ووفقا له، فإنه منذ عام 2023، وقعت خمس جرائم جنسية، لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام، تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي ضد قاصرين.في نهاية يونيو/ حزيران، ظهرت حالتا اعتداء جنسي على فتيات يابانيات من قبل جنود أمريكيين في أوكيناوا. وفي كلتا الحالتين، لم تقم السلطات المركزية والقيادة الأمريكية بإبلاغ محافظة أوكيناوا عنهما. ولم تكتشف المحافظة عن الحالتين إلا بعد أن أجرت تحرياتها، ولم يتم الكشف عن حالة الاغتصاب الأولى التي كانت ضحيتها فتاة دون سن السادسة عشرة إلا بعد ستة أشهر من وقوع الحادث.لم يكونا يعرفان بعضهما بعضا حتى ذلك الحين. قام أقارب الفتاة بتقديم بلاغ للشرطة في نفس اليوم. وبعد مرور ثلاثة أشهر، رفع مكتب المدعي العام في أوكيناوا دعوى قضائية بتهمة الاختطاف بقصد الاغتصاب والفعل الجنسي دون موافقة.وكما اتضح، في 27 مارس/ آذار، وهو اليوم الذي تم فيه رفع القضية، احتجت وزارة الخارجية اليابانية لدى السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل، ولكن حتى نهاية يونيو/ حزيران، لم تقم الحكومة المركزية بإخطار سلطات أوكيناوا بالاغتصاب نفسه. وقد تسبب ذلك في موجة من الغضب في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.ولم تقم الحكومة اليابانية والقيادة الأمريكية بإخطار سلطات أوكيناوا في كلتا الحالتين.
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أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

اليابان تتحدث عن جرائم جنسية جديدة يرتكبها الجيش الأمريكي

07:34 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، أنه تم الكشف عن ثلاث جرائم جديدة ذات طبيعة جنسية ضد فتيات محليات في أوكيناوا من قبل الجيش الأمريكي.
ووفقا له، فإنه منذ عام 2023، وقعت خمس جرائم جنسية، لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام، تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي ضد قاصرين.

وقال هاياشي: "من بين هذه القضايا، وقعت ثلاث قضايا في فبراير 2023 وأغسطس 2023 ويناير 2024. وفي جميع هذه الحالات، لم يتم رفع القضايا للمحكمة. وعلى أي حال، فإن الجرائم الجنسية التي ارتكبها أفراد من القواعد العسكرية الأمريكية مؤسفة للغاية. ومثل هذه الحوادث مزعجة للغاية للسكان المحليين".

في نهاية يونيو/ حزيران، ظهرت حالتا اعتداء جنسي على فتيات يابانيات من قبل جنود أمريكيين في أوكيناوا. وفي كلتا الحالتين، لم تقم السلطات المركزية والقيادة الأمريكية بإبلاغ محافظة أوكيناوا عنهما. ولم تكتشف المحافظة عن الحالتين إلا بعد أن أجرت تحرياتها، ولم يتم الكشف عن حالة الاغتصاب الأولى التي كانت ضحيتها فتاة دون سن السادسة عشرة إلا بعد ستة أشهر من وقوع الحادث.

كما ورد سابقاً، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023، طلب العسكري الأمريكي برينون واشنطن البالغ من العمر 25 عاماً في أوكيناوا من فتاة يابانية التحدث في السيارة لأن الجو كان بارداً في الخارج، ثم أوصلها إلى منزلها واغتصبها، علماً أنها كانت دون سن 16 عاماً.

لم يكونا يعرفان بعضهما بعضا حتى ذلك الحين. قام أقارب الفتاة بتقديم بلاغ للشرطة في نفس اليوم. وبعد مرور ثلاثة أشهر، رفع مكتب المدعي العام في أوكيناوا دعوى قضائية بتهمة الاختطاف بقصد الاغتصاب والفعل الجنسي دون موافقة.
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وكما اتضح، في 27 مارس/ آذار، وهو اليوم الذي تم فيه رفع القضية، احتجت وزارة الخارجية اليابانية لدى السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل، ولكن حتى نهاية يونيو/ حزيران، لم تقم الحكومة المركزية بإخطار سلطات أوكيناوا بالاغتصاب نفسه. وقد تسبب ذلك في موجة من الغضب في المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

ثم في مايو/ أيار من هذا العام، وقعت حادثة مماثلة مرة أخرى في المحافظة: فقد حاول جندي بحرية يبلغ من العمر 21 عاماً خنق فتاة يابانية واغتصابها، لكنه فشل في تحقيق هدفه. وقد ألحق إصابات بالفتاة، بما في ذلك إصابات في العين. حاول الشاب الفرار من مكان الحادث ولكن تم القبض عليه واعتقاله.

ولم تقم الحكومة اليابانية والقيادة الأمريكية بإخطار سلطات أوكيناوا في كلتا الحالتين.
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