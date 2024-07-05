https://sarabic.ae/20240705/بوصلك-لخيمتك-مبادرة-لطبيبة-فلسطينية-لعلاج-النازحين-داخل-الخيام-في-دير-البلح--1090510660.html

"بوصلك لخيمتك".. مبادرة لطبيبة فلسطينية لعلاج النازحين داخل الخيام في دير البلح

"بوصلك لخيمتك".. مبادرة لطبيبة فلسطينية لعلاج النازحين داخل الخيام في دير البلح

سبوتنيك عربي

تسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، في أزمة إنسانية كارثية خانقة، شملت النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء، إذ أفادت الأمم المتحدة... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T12:27+0000

2024-07-05T12:27+0000

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واستهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل مباشر، ما أدى إلى خروج معظم المستشفيات عن العمل، ويشهد القطاع الصحي في القطاع المحاصر حالة انهيار كبيرة، وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، ووصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي.وبالرغم من هذه الظروف الصحية الصعبة، وعدم القدرة على تقديم الخدمات الصحية والعلاج لسكان القطاع بشكل مناسب، إلا أنَّ بعض الأطباء يبادرون لمساعدة النازحين داخل الخيام، وتقديم العلاج لهم."بوصلّك لخيمتك"رباب حلوين، طبيبة نازحة من شمال قطاع غزة إلى دير البلح وسط القطاع، أطلقت مبادرة "بوصلّك لخيمتك"، حيث تقوم بشكل يومي بالذهاب إلى خيام النازحين في دير البلح وتقديم العلاج لهم.وتقول رباب لوكالة "سبوتنيك" عن مبادرتها تجاه النازحين: "هذه المبادرة كانت في البداية في شمال قطاع غزة، وكنت أقدم العلاج لسكان الشمال، ولكن بعد النزوح إلى دير البلح، وجدت عدد كبير من النازحين قرابة 2800 أسرة، ولاحظت أنَ هناك نقصا كبيرا في الإمكانيات الطبية مع ارتفاع عدد المصابين، وعدم قدرة الكثير منهم الوصول إلى المستشفى، لذلك أطلقت مبادرتي لعلاج النازحين في الخيام".وتضيف: "قمت بمجهود شخصي بترتيب حقيبة طبية فيها مختلف الأدوات الطبية التي أحتاجها، وأقوم بعلاج النازحين دون مقابل مادي، وقد شجعتني إدارة مركز الإيواء وقدموا لي مكان أضع فيه الأدوات والمستلزمات الطبية، وهدفي من خلال هذه المبادرة هو مساعدة النازحين ومحاولة التخفيف عنهم في ظل الحرب المستمرة".مبادرة الطبيبة رباب لاقت استحسان النازحين الفلسطينيين في دير البلح، فقد وفرت عليهم وقتاً وجهداً وتكاليف مالية، وتقول النازحة أم موسى عسلية لـ"سبوتنيك": وتضيف: "ابني كان مريضا، وقد قامت الطبيبة رباب بتقديم العلاج المناسب له داخل الخيمة، ودون مقابل مادي، وأتمنى أن يتم دعم مثل هذه المبادرات، للتخفيف عن النازحين الذين يتعرضون للأمراض والمشكلات صحية مستمرة".أما النازحة من شمال القطاع إلى دير البلح، إسلام إبراهيم، فتعرف عن مبادرة الطبيبة رباب، عندما أطلقتها في جباليا شمال مدينة غزة وكانت تقدم العلاج للسكان هناك، وتقول النازحة إسلام لوكالة "سبوتنيك": وتضيف: "أنا أعرف الطبيبة رباب منذ إطلاق مبادرتها في جباليا، حيث كانت تقدم العلاج للناس، وبعض الحالات كانت تتواجد في مناطق خطرة، وهنا في دير البلح تستمر في عملها على مساعدة النازحين المرضى في الخيام، وهذه مبادرة خففت عن النازحين كثيرا، ونطالب بمزيد من هذه المبادرات تجاه النازحين".وفي أحد أزقة مركز الإيواء في دير البلح، رافقت كاميرا "سبوتنيك" الطبيبة رباب حلوين، جولتها داخل خيام النازحين، وقد قدمت العلاج لبعضهم، واطمأنت على مرضى تم علاجهم، وأمام إحدى خيام النزوح تقول الطبيبة رباب وهي تمسك بطفل حديث الولادة: "داخل هذه الخيمة كانت هناك حالة ولادة متعسرة وكان القصف كثيف وقريب، ولم تستطع هذه العائلة فعل شيء، والحمد لله، وصلت في الوقت المناسب قبل الفجر، وقمت بعمل اللازم، وبعد ذلك قمنا بنقلها إلى المشفى".وتواجه الطبيبة رباب مشكلة قلة الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي تحتاجها، وكذلك ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إلى علاج، لكنها تبذل قصارى جهدها في تقديم العلاج للنازحين بما توفر لديها من إمكانيات، فقد أصبحت هذه المبادرة عملها اليومي الذي تدخل فيه الأمل على النازحين داخل خيام النزوح.انعدام الأمن الغذائيوقالت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني إن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يهدد وباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب مئات آلاف النازحين الذين تزداد أوضاعهم مأساوية.وحذر سامي أحميد، مدير المركز الطبي في مركز إيواء النخيل بمدينة دير البلح وسط القطاع، من كارثة بيئية جديدة في مخيمات النزوح فيما يتعلق بمرض الجرب وانتشاره، ورجع انتشار ذلك إلى تشكل برك مياه الصرف الصحي التي تعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات خصوصاً في ظل عدم رشها بالكيماويات وذلك منذ أكثر من 9 أشهر.وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهو المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي الذي يقدم الخدمة للمرضى في محافظتي خان يونس ورفح، ما يهدد بوقوع أزمة إنسانية وينذر بتوقف الخدمات الصحية المقدمة لآلاف السكان والنازحين بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.وناشدت وزارة الصحة المنظمات الأممية والإغاثية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات، مطالبة المجتمع الدولي بتوريد الوقود بشكل فوري.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 273 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 38,011 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 44,587 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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