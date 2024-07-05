https://sarabic.ae/20240705/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-تفاهمنا-مع-التيار-الوطني-الحر-معلق-وسليمان-فرنجية-مرشح-وطني--1090486879.html
نائب الأمين العام لـ"حزب الله": تفاهمنا مع التيار الوطني الحر معلق وسليمان فرنجية مرشح وطني
نائب الأمين العام لـ"حزب الله": تفاهمنا مع التيار الوطني الحر معلق وسليمان فرنجية مرشح وطني
سبوتنيك عربي
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن التفاهم بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر، معلّق، موضحًا أن سبب ذلك لوجود بعض الأمور التي... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T11:00+0000
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وقال قاسم لـ"سبوتنيك": "التفاهم بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر معلّق على بعض الأمور والمواقف، التي تحتاج إلى المعالجة، لكن التحالف لم ينته بشكل نهائي ولم يُفعّل من جديد وعندما يرفض النائب جبران باسيل، جبهة المساندة فهو يبدي رأيه، نحن في المقابل نبدي رأينا ونقوم بواجبنا".وأوضح أن الخلاف على "رئاسة الجمهورية كبير جدا، لا سيما بوجود التشرذم الكبير بين الكتل النيابية اللبنانية، إضافة إلى تركيبة مجلس النواب اللبناني، التي جعلت من كل الأفرقاء سواسية في المجلس، حيث لا يستطيع أي فريق فرض مرشحه وبالتالي يبقى الحل الوحيد هو الحوار لتبديد هواجس الأفرقاء، ونحن نقدم بالدليل".وفي الختام لخّص قاسم زيارة الاستخبارات الألمانية للحزب التي أثارت الجدل، بأنها "كانت زيارة لتبادل الأفكار وحصل نقاش معمق بين المجتمعين حول آخر التطورات".
https://sarabic.ae/20240705/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-عملية-طوفان-الأقصى-كشفت-خداع-أميركا-وأوروبا-1090486312.html
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لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب الأمين العام لـ"حزب الله": تفاهمنا مع التيار الوطني الحر معلق وسليمان فرنجية مرشح وطني
11:00 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 11:24 GMT 05.07.2024)
حصري
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن التفاهم بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر، معلّق، موضحًا أن سبب ذلك لوجود بعض الأمور التي تحتاج للمعالجة.
وقال قاسم لـ"سبوتنيك": "التفاهم بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر معلّق على بعض الأمور والمواقف، التي تحتاج إلى المعالجة، لكن التحالف لم ينته بشكل نهائي ولم يُفعّل من جديد وعندما يرفض النائب جبران باسيل، جبهة المساندة فهو يبدي رأيه، نحن في المقابل نبدي رأينا ونقوم بواجبنا".
وبشأن ملف الانتخابات الرئاسية، رأى قاسم أن فريقه أعلن عن مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو سليمان فرنجية، الذي "يحقق الأهداف الوطنية لجميع الأفرقاء ومقبول من قبل الدول العربية"، بحسب قوله.
وأوضح أن الخلاف على "رئاسة الجمهورية كبير جدا، لا سيما بوجود التشرذم الكبير بين الكتل النيابية اللبنانية، إضافة إلى تركيبة مجلس النواب اللبناني، التي جعلت من كل الأفرقاء سواسية في المجلس، حيث لا يستطيع أي فريق فرض مرشحه وبالتالي يبقى الحل الوحيد هو الحوار لتبديد هواجس الأفرقاء، ونحن نقدم بالدليل".
وفي الختام لخّص قاسم زيارة الاستخبارات الألمانية للحزب التي أثارت الجدل، بأنها "كانت زيارة لتبادل الأفكار وحصل نقاش معمق بين المجتمعين حول آخر التطورات".