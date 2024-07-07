https://sarabic.ae/20240707/غالانت-يرد-على-هجوم-نتنياهو-على-الجميع-توفير-الظروف-الأساسية-للجيش-لمواصلة-القتال-1090568001.html

غالانت يرد على هجوم نتنياهو: على الجميع توفير الظروف الأساسية للجيش لمواصلة القتال

غالانت يرد على هجوم نتنياهو: على الجميع توفير الظروف الأساسية للجيش لمواصلة القتال

سبوتنيك عربي

رد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، على هجوم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد مطالبته بإدخال تغييرات على قانون التجنيد والتوصل إلى إجماع... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T13:39+0000

2024-07-07T13:39+0000

2024-07-07T13:39+0000

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وقال غالانت، في بيان له، إنه "على الجميع هنا توفير الظروف الأساسية للجيش لمواصلة القتال"، مؤكدا أنه سيعمل على تجنيد أكثر من 3000 من الحريديم للحاجة الملحة لذلك.يأتي ذلك ردا على هجوم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على غالانت، مؤكدا أنه يمارس ألاعيبا سياسية على حساب الجنود. وأضاف أن "من يريد إضعاف المنظومة العسكرية وتسييسها يجب أن يرحل لأنه غير قادر على قيادة الجنود".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بخروج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أماكن مختلفة من البلاد للتعبير عن احتجاجهم على عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى الآن، موضحةً أن المظاهرة الرئيسية خرجت في مدينة تل أبيب، وحملت شعارات مختلفة منها "الدماء على الأيدي لحكومة اليمين".وخرجت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص، بالتوازي مع تنظيم مسيرات كبيرة أخرى في مدن القدس وحيفا وقيسارية، والأخيرة أمام مقر الإقامة الخاص لبنيامين نتنياهو.وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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