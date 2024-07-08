https://sarabic.ae/20240708/السفير-السوداني-يعلن-تكثيف-الجهود-لافتتاح-مكتب-قنصلي-في-الإسكندرية-1090584121.html
السفير السوداني يعلن تكثيف الجهود لافتتاح مكتب قنصلي في الإسكندرية
السفير السوداني يعلن تكثيف الجهود لافتتاح مكتب قنصلي في الإسكندرية
سبوتنيك عربي
قال السفير السوداني في مصر، الفريق أول ركن عماد الدين عدوي، إن هناك جهودا مكثفة لافتتاح المكتب القنصلي التابع للسفارة السودانية في مدينة الإسكندرية بهدف تقديم... 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T07:48+0000
2024-07-08T07:48+0000
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ونقل موقع "الراكوبة نيوز" تصريحات السفير السوداني عقب تفقده مركز المنيب لامتحانات المرحلة المتوسطة التي انطلقت متزامنة مع الامتحانات في ولاية نهر النيل والمراكز الخارجية الأخرى.وأكد عدوي أن السفارة السودانية افتتحت بالفعل مركزا للامتحانات في الإسكندرية إيفاءً بالوعد الذي قطعه خلال امتحانات الشهادة الابتدائية الشهر الماضي، بهدف تخفيف معاناة الطلاب وذويهم الذين كانوا يحضرون من الإسكندرية لتأدية الامتحانات في القاهرة.وأكد عدوي أنه اطمأن على سير عمليات الامتحانات في يومها الثاني، لافتًا إلى سيرها بصورة ممتازة ومرتبة نتيجة للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة العليا للامتحانات الذين تواجدوا باستمرار لمتابعة عملية الامتحانات ومعالجة كافة أوجه القصور.في السياق ذاته، أشاد السفير السوداني بجهود الأجهزة الأمنية والطبية المصرية في تأمين عملية الامتحانات وجهود مدراء المدارس المصرية التي تجري فيها الامتحانات والتسهيلات التي يقدموها من أجل نجاح عملية الامتحانات.وأعرب السفير عن سعادته بتعاون مختلف الأجهزة المصرية، ما يؤكد عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين، متمنيًا للطلاب التوفيق في هذه الامتحانات.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بأن "الأزمة في السودان، تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف حرب السودان.وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة، وجّه عبد العاطي، الشكر لجميع المشاركين على تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن "الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل".وأوضح أنه "ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان، مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة"، مؤكدًا أن "مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان"، مؤكدًا أن "مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240707/السيسي-مصر-لن-تألو-جهدا-لوقف-الحرب-في-السودان-1090563366.html
https://sarabic.ae/20240706/حمدوك-السودان-يواجه-أزمة-وجودية-أودت-بحياة-الكثير-من-أبناء-شعبه-1090543893.html
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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
السفير السوداني يعلن تكثيف الجهود لافتتاح مكتب قنصلي في الإسكندرية
قال السفير السوداني في مصر، الفريق أول ركن عماد الدين عدوي، إن هناك جهودا مكثفة لافتتاح المكتب القنصلي التابع للسفارة السودانية في مدينة الإسكندرية بهدف تقديم كامل الخدمات القنصلية للسودانيين المتواجدين هناك.
ونقل موقع
"الراكوبة نيوز" تصريحات السفير السوداني عقب تفقده مركز المنيب لامتحانات المرحلة المتوسطة التي انطلقت متزامنة مع الامتحانات في ولاية نهر النيل والمراكز الخارجية الأخرى.
وأكد عدوي أن السفارة السودانية افتتحت بالفعل مركزا للامتحانات في الإسكندرية إيفاءً بالوعد الذي قطعه خلال امتحانات الشهادة الابتدائية الشهر الماضي، بهدف تخفيف معاناة الطلاب وذويهم الذين كانوا يحضرون من الإسكندرية لتأدية الامتحانات في القاهرة.
وأكد عدوي أنه اطمأن على سير عمليات الامتحانات في يومها الثاني، لافتًا إلى سيرها بصورة ممتازة ومرتبة نتيجة للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة العليا للامتحانات الذين تواجدوا باستمرار لمتابعة عملية الامتحانات ومعالجة كافة أوجه القصور.
في السياق ذاته، أشاد السفير السوداني بجهود الأجهزة الأمنية والطبية المصرية في تأمين عملية الامتحانات وجهود مدراء المدارس المصرية التي تجري فيها الامتحانات والتسهيلات التي يقدموها
من أجل نجاح عملية الامتحانات.
وأعرب السفير عن سعادته بتعاون مختلف الأجهزة المصرية، ما يؤكد عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين، متمنيًا للطلاب التوفيق في هذه الامتحانات.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بأن "الأزمة في السودان، تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف حرب السودان.
وفي كلمة له في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة، وجّه عبد العاطي، الشكر لجميع المشاركين على تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان، مؤكدًا أن "الأزمة في السودان تتطلب معالجة جذورها عبر حل سياسي شامل".
وأوضح أنه "ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان، مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة"، مؤكدًا أن "مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها من خلال العمل الوثيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة لدعم دول الجوار المتضررة من الأزمة".
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الحكومة المصرية قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان"، مؤكدًا أن "مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم السوداني الغالي".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.