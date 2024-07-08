https://sarabic.ae/20240708/وزير-النفط-السوري-لـسبوتنيك-أبواب-الاستثمار-مفتوحة-للدول-العربية-والحليفة--1090599221.html

وزير النفط السوري لـ"سبوتنيك": أبواب الاستثمار مفتوحة للدول العربية والحليفة

وزير النفط السوري لـ"سبوتنيك": أبواب الاستثمار مفتوحة للدول العربية والحليفة

سبوتنيك عربي

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، فراس قدور، أن التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة في سوريا جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على البلاد،... 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T16:00+0000

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وأكد الوزير السوري أن الحكومة السورية تسعى بكل إمكانياتها المتاحة لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.ولفت وزير النفط السوري في تصريح لـ "سبوتنيك" على هامش (معرض سورية الدولي الخامس للبترول والثروة المعدنية): "يكتسي المعرض أهميته من خلال توفير فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النفط في سوريا، وبين المشاركين من خارجها، ما يسهم بإعادة إعمار قطاع البترول والثروة المعدنية وكل ما دمره الإرهاب بسرعة وبشكل قد يعيده أفضل مما كان عليه".الأولوية للدول العربية والحليفةوحول التسهيلات المقدمة من قبل وزارة النفط للدول المشاركة لأول مرة في المعرض (جمهورية مصر العربية- سلطنة عمان)، قال وزير النفط لـ "سبوتنيك": "أبواب الاستثمارية مفتوحة ومرحب بجميع الدول العربية والحلفاء ممن لهم الأولوية في الاستثمار ضمن الخارطة الاستثمارية المطروحة بالقطاع النفط".وكشف وزير النفط السوري عن خطط وبرامج لتحسين الكفاءة والإنتاجية في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية، وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج والتركيز على البحث عن طرق جديدة ومستدامة لتحقيق ذلك وفق الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والهيكلية، والإسراع بوضع مشاريع الاستثمار موضع التنفيذ، وإعادة تأهيل البنى التحتية وإنجاز الخطط والرؤى الاستراتيجية وتلبية الطموحات في النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.ونوه وزير النفط السوري بأن عدد الشركات المشاركة في المعرض باختصاصاتها المختلفة ضمن هذه الظروف التي تمر بها سوريا، يعد مؤشراً مهماً على قدرة هذا القطاع في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.ولفت قدور إلى أن وزارة النفط تبدي الاهتمام الكبير بالتعليم المهني والتقاني بما يضمن تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار الوزير السوري في حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن وزارته قامت مؤخراً بخطوات هامة نحو تعزيز البنية التعليمية والفنية للقطاع منها افتتاح المعهد التقني للنفط والغاز والثانوية المهنية النفطية بدير الزور، عقب عمليات إعادة التأهيل والصيانة التي أجريت لهما بعد تعرضهما للتخريب والدمار جراء استهدافهما من قبل التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى افتتاح ثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية في مبنى المؤسسة العامة للجيولوجيا في منطقة عدرا (شمال دمشق).استثمارات عربية وأجنبيةمن جهته، شدد نايف أبو زيني، ممثل مجموعة من الشركات الروسية، في تصريح لـ "سبوتنيك" على أهمية العلاقات (الروسية- السورية) في مجال النفط، حيث كان للشركات الروسية دور كبير خلال فترة الحرب وما بعد الحرب من خلال إعادة إعمار ما خربه الإرهاب.وبين أبو زيني أن العديد من الاستثمارات الروسية تنشط حاليا في قطاعات الاستكشاف والإصلاح والتكرير.وفي السياق، أكد بهاء مظلوم، ممثل عن إحدى الشركات الإيرانية لـ "سبوتنيك"، وجود استثمارات نفطية في مجال المصافي "بانياس وحمص"، إضافة إلى استيراد وتكرير النفط ذو المواصفات العالمية من إيران إلى سوريا.ونوه مظلوم بأن إيران لديها تجارب تكنولوجية وهناك وحدات إنتاجية في أعلى مستوى وباستطاعتنا تصدير الخدمات الفنية الهندسية الى سوريا، وكذلك في مجال إنشاء المصافي، إضافة إلى إمكانية تنفيذ، مشاريع في قسم الوحدات الإنتاجية.مصر وعمانوتشارك في دورة هذا العام شركات متخصصة ولوجستية من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان.وقال محسن السالمي، ممثل "شركة مسقط غاز/ سلطنة عمان" إن الهدف الأساسي من مشاركتهم الأولى في المعرض هو البحث عن فرص استثمارية واعدة مع الشركات المختصة في قطاع النفط السوري وكذلك الشركات المشاركة من الدول الأخرى.وأشار السالمي إلى أن ممثلي "مسقط غاز": "عقدوا سلسلة اجتماعات مع بعض الشركات المشاركة، وسيكون هناك اجتماعات أخرى على مدى أيام المعرض مع الجهات المعنية العاملة في هذا القطاع، ونترقب النتائج من هذه الاجتماعات وبناء عليها سندرس الفرص الاستثمارية المشتركة ما بين الطرفين".ولفت ممثل شركة "مسقط غاز" إلى أن المعرض واعد ويدل على أن هناك فرصاً استثمارية مهمة في سوريا.بدوره، كشف الدكتور علي بكر لـ"سبوتنيك" من جمهورية مصر العربية عن اهتمام مؤسسته المتخصصة في الدراسات والتدريب عن نيتها الاستثمار وقد تم الاتفاق على إنشاء مركز تدريب مختص في مجال القطاع النفطي في سوريا.وأوضح بكر أن الاتفاق ينص على قيام الجانب المصري بتأمين مدربين مختصين في المجال سواء من مصر أو من خارجها، لافتاً إلى أهمية عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين نظرا لرغبة العديد من الشركات بالدخول إلى السوق السوري لما تمتلكه من مميزات استثمارية.دعم القطاع الصناعيوانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من معرض (سورية الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية/ سيربترو 2024)، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 60 شركة من سوريا، وروسيا، وإيران، والإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، والعراق، والأردن، والصين، وبريطانيا.وقال مدير عام الشركة المنظمة، خلف مشهداني، في تصريح لـ "سبوتنيك": "يعتبر المعرض حدثاً بارزاً في صناعة البترول والطاقة والثروة المعدنية، حيث يجمع مختلف شركات الاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية وشركات الطاقة، إضافة إلى الجهات البحثية والأكاديمية والمؤسسات ذات الصلة".

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