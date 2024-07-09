مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع

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صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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https://sarabic.ae/20240709/مكتب-الإعلام-الحكومي-في-غزة-يحذر-من-دعوات-إسرائيل-للنزوح-من-القطاع-1090615596.html
مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع
مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع
سبوتنيك عربي
دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "أبناء فلسطين إلى عدم الانصياع مطلقاً إلى دعوات الجيش الإسرائيلي بالنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب". 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:27+0000
2024-07-09T09:27+0000
غزة
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إسرائيل
حركة حماس
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وحذر المكتب الإعلامي، في بيان له، "الشعب الفلسطيني من أن هذه الدعوات ستستدرج المواطنين إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية"، مؤكدًا أن ""هذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين".وأشار إلى أن "العدو الصهيوني دعا المواطنين للنزوح نحو الوسطى والجنوب، ثم أعدم المواطنين بدم بارد فور وصولهم إلى الحواجز العسكرية، وأطلق عليهم النار وأوقع بين صفوفهم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين"، مشددا على أن "تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات العدو الصهيوني مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء الشعب الفلسطيني العظيم".وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في غزة وسينتقل للمرحلة الثالثة في القطاع".وأكدت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن "الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقة رهائن، للتركيز على الجبهة الشمالية (مع "حزب الله" اللبناني)"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، أقروا المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد مشاورة أمنية، وستكون بطريقة "جز العشب" من خلال غارات أكثر تركيزا وأهمية".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس"، مؤكدًا أنها "ستواصل تدمير فلول حماس المسلحة"، وقال نتنياهو، في كلمة له: "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".وأضاف: "سنواصل ضرب فلول حماس"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع قيادة الجيش حول الانتهاء من عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، موضحا، خلال الاجتماع، إن الجيش الإسرائيلي "سيعلن خلال أيام نهاية عملية رفح والتحول إلى الغارات المستهدفة والنشاط الجوي".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240709/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-طويلة-ومتعددة-الجبهات-والتحديات-1090609216.html
https://sarabic.ae/20240709/أردوغان-سنطرح-قضية-المجازر-التي-يتعرض-لها-الشعب-الفلسطيني-خلال-قمة-زعماء-الناتو-1090611870.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع

09:27 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "أبناء فلسطين إلى عدم الانصياع مطلقاً إلى دعوات الجيش الإسرائيلي بالنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب".
وحذر المكتب الإعلامي، في بيان له، "الشعب الفلسطيني من أن هذه الدعوات ستستدرج المواطنين إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية"، مؤكدًا أن ""هذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين".
وأشار إلى أن "العدو الصهيوني دعا المواطنين للنزوح نحو الوسطى والجنوب، ثم أعدم المواطنين بدم بارد فور وصولهم إلى الحواجز العسكرية، وأطلق عليهم النار وأوقع بين صفوفهم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين"، مشددا على أن "تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات العدو الصهيوني مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء الشعب الفلسطيني العظيم".
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة طويلة ومتعددة الجبهات والتحديات
05:21 GMT
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في غزة وسينتقل للمرحلة الثالثة في القطاع".
وأكدت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن "الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقة رهائن، للتركيز على الجبهة الشمالية (مع "حزب الله" اللبناني)"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، أقروا المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد مشاورة أمنية، وستكون بطريقة "جز العشب" من خلال غارات أكثر تركيزا وأهمية".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس"، مؤكدًا أنها "ستواصل تدمير فلول حماس المسلحة"، وقال نتنياهو، في كلمة له: "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".
وأضاف: "سنواصل ضرب فلول حماس"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
أردوغان: سنطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال قمة زعماء الناتو
07:37 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع قيادة الجيش حول الانتهاء من عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، موضحا، خلال الاجتماع، إن الجيش الإسرائيلي "سيعلن خلال أيام نهاية عملية رفح والتحول إلى الغارات المستهدفة والنشاط الجوي".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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