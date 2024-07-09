https://sarabic.ae/20240709/مكتب-الإعلام-الحكومي-في-غزة-يحذر-من-دعوات-إسرائيل-للنزوح-من-القطاع-1090615596.html

مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع

مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع

سبوتنيك عربي

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "أبناء فلسطين إلى عدم الانصياع مطلقاً إلى دعوات الجيش الإسرائيلي بالنزوح من مدينة غزة إلى الجنوب". 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T09:27+0000

2024-07-09T09:27+0000

2024-07-09T09:27+0000

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وحذر المكتب الإعلامي، في بيان له، "الشعب الفلسطيني من أن هذه الدعوات ستستدرج المواطنين إلى أفخاخ الموت والقتل والإعدامات الميدانية"، مؤكدًا أن ""هذه الدعوات هي دعوات كاذبة وتحمل خطورة بالغة على حياة المواطنين".وأشار إلى أن "العدو الصهيوني دعا المواطنين للنزوح نحو الوسطى والجنوب، ثم أعدم المواطنين بدم بارد فور وصولهم إلى الحواجز العسكرية، وأطلق عليهم النار وأوقع بين صفوفهم عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين"، مشددا على أن "تكرار هذه الأخطاء الفادحة وهذه المأساة تجعل المواطنين يدفعون ثمن ذلك دماءهم وأرواحهم وحياتهم، وإن مخططات العدو الصهيوني مكشوفة ومفضوحة وظاهرة لكل أبناء الشعب الفلسطيني العظيم".وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في غزة وسينتقل للمرحلة الثالثة في القطاع".وأكدت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن "الجيش الإسرائيلي ينوي إنهاء القتال في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقة رهائن، للتركيز على الجبهة الشمالية (مع "حزب الله" اللبناني)"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، أقروا المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد مشاورة أمنية، وستكون بطريقة "جز العشب" من خلال غارات أكثر تركيزا وأهمية".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس"، مؤكدًا أنها "ستواصل تدمير فلول حماس المسلحة"، وقال نتنياهو، في كلمة له: "لقد عدت أمس من جولة في فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس".وأضاف: "سنواصل ضرب فلول حماس"، مشيرًا إلى أنه "سيتم تحقيق أهداف الحرب من إعادة المختطفين، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم سالمين".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، بأن بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات مع قيادة الجيش حول الانتهاء من عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب، موضحا، خلال الاجتماع، إن الجيش الإسرائيلي "سيعلن خلال أيام نهاية عملية رفح والتحول إلى الغارات المستهدفة والنشاط الجوي".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي