https://sarabic.ae/20240710/انهيار-مخيف-لجرف-صخري-في-ولاية-أوتراخند-الهندية-فيديو-1090672800.html
انهيار "مخيف" لجرف صخري في ولاية أوتراخند الهندية.. فيديو
انهيار "مخيف" لجرف صخري في ولاية أوتراخند الهندية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تسبب انهيار جرف صخري هائل في الهند، بإغلاق الطريق السريع الوطني "بادريناث"، في منطقة شامولي في ولاية أوتراخند في الهند. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T16:33+0000
2024-07-10T16:33+0000
2024-07-10T16:33+0000
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وعلق مئات الأشخاص والمركبات على جانبي الطريق بسبب الانهيار الأرضي الناتج عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في المنطقة.وأدت الأمطار الغزيرة في أجزاء من أوتاراخند خلال الأيام الماضية إلى انهيارات أرضية في التلال، حيث تم إغلاق الطريق السريع إلى بادريناث في عدة نقاط بسبب الأنقاض.بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو"كنزة ليلى".. أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.. فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار "مخيف" لجرف صخري في ولاية أوتراخند الهندية.. فيديو
تسبب انهيار جرف صخري هائل في الهند، بإغلاق الطريق السريع الوطني "بادريناث"، في منطقة شامولي في ولاية أوتراخند في الهند.
وعلق مئات الأشخاص والمركبات على جانبي الطريق بسبب الانهيار الأرضي الناتج عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في المنطقة.
وأدت الأمطار الغزيرة في أجزاء من أوتاراخند خلال الأيام الماضية إلى انهيارات أرضية في التلال، حيث تم إغلاق الطريق السريع إلى بادريناث في عدة نقاط بسبب الأنقاض.