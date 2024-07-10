https://sarabic.ae/20240710/تقارير-نتنياهو-لن-يتوقف-في-أوروبا-خشية-اعتقاله-1090652674.html
تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله
تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من أن المحكمة الجنائية... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T08:30+0000
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وقال التقرير: "نتنياهو فكر ثم قرر عدم زيارة جمهورية التشيك والمجر في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، في 24 يوليو (تموز الجاري)، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضده".النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ردا على سعيها لاعتقال نتنياهووبحسب ما ورد، فكر نتنياهو في التوقفات بعد أن تبين أن طائرته، التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدوليةوأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم يشتبه قيامهما بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
https://sarabic.ae/20240602/سيناتور-أمريكي-بنيامين-نتنياهو-مجرم-حرب-ولا-ينبغي-دعوته-لإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1089422558.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله
ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من أن المحكمة الجنائية الدولية ستعد مذكرة اعتقال بحقه.
وقال التقرير: "نتنياهو فكر ثم قرر عدم زيارة جمهورية التشيك والمجر في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، في 24 يوليو (تموز الجاري)، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضده".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه إذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الرئيسي كريم خان، لها بإصدار مذكرة اعتقال، فيجب على جمهورية التشيك والمجر اعتقال نتنياهو.
وبحسب ما ورد، فكر نتنياهو في التوقفات بعد أن تبين أن طائرته، التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.
ووفقا للتقرير، فإنه بدلا من التوقف، سيسافر رئيس الوزراء مباشرة إلى واشنطن العاصمة، برفقة حاشية محدودة.
وأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم يشتبه قيامهما بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".