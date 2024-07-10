تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240710/تقارير-نتنياهو-لن-يتوقف-في-أوروبا-خشية-اعتقاله-1090652674.html
تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله
تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من أن المحكمة الجنائية... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T08:30+0000
2024-07-10T08:30+0000
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090473621_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_67989328d6f3e0d7667cfe049889d494.jpg
وقال التقرير: "نتنياهو فكر ثم قرر عدم زيارة جمهورية التشيك والمجر في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، في 24 يوليو (تموز الجاري)، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضده".النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ردا على سعيها لاعتقال نتنياهووبحسب ما ورد، فكر نتنياهو في التوقفات بعد أن تبين أن طائرته، التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدوليةوأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم يشتبه قيامهما بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
https://sarabic.ae/20240602/سيناتور-أمريكي-بنيامين-نتنياهو-مجرم-حرب-ولا-ينبغي-دعوته-لإلقاء-كلمة-أمام-الكونغرس-1089422558.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090473621_58:0:1167:832_1920x0_80_0_0_8caaf6a3fb13b538481a015ca9d0ffc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى

تقرير: نتنياهو لن يتوقف في أوروبا خشية اعتقاله

08:30 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خوفًا من أن المحكمة الجنائية الدولية ستعد مذكرة اعتقال بحقه.
وقال التقرير: "نتنياهو فكر ثم قرر عدم زيارة جمهورية التشيك والمجر في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، في 24 يوليو (تموز الجاري)، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضده".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه إذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الرئيسي كريم خان، لها بإصدار مذكرة اعتقال، فيجب على جمهورية التشيك والمجر اعتقال نتنياهو.

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ردا على سعيها لاعتقال نتنياهو
وبحسب ما ورد، فكر نتنياهو في التوقفات بعد أن تبين أن طائرته، التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.

ووفقا للتقرير، فإنه بدلا من التوقف، سيسافر رئيس الوزراء مباشرة إلى واشنطن العاصمة، برفقة حاشية محدودة.

قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدولية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
سيناتور أمريكي: بنيامين نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس
2 يونيو, 02:06 GMT
وأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم يشتبه قيامهما بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".
هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع09:38 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала