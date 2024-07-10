https://sarabic.ae/20240710/زيلينسكي-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-تلقي-بظلالها-على-قمة-الناتو-1090648796.html
زيلينسكي: الانتخابات الرئاسية الأمريكية تلقي بظلالها على قمة الناتو
زيلينسكي: الانتخابات الرئاسية الأمريكية تلقي بظلالها على قمة الناتو
سبوتنيك عربي
اشتكى فلاديمير زيلينسكي، من أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، تلقي بظلالها إعلاميًا على قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T06:14+0000
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وقال زيلينسكي على منصة "إكس": "لا تبدو قمة الذكرى السنوية لحلف الناتو، التي يجب أن تكون حدثًا بارزًا، قوية في وسائل الإعلام مقارنة بما هو متوقع في نوفمبر (الانتخابات الأمريكية)".ووفقا لزيلينسكي، فإن "الجميع الآن ينتظر نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".وتعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الأمريكية، من الثلاثاء إلى الخميس المقبل، وكما أفادت وسائل إعلامية مثل "بلومبرغ" و"فايننشال تايمز"، أنه ستطغى الفوضى الداخلية على الحدث، حيث أن أكبر أعضاء الناتو في حالة يرثى لها.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بالقول: "بعد محادثات مع 20 مسؤولاً مرتبطاً بالحلف، فإن حلفاء الولايات المتحدة في الناتو يخشون من عدم تمكن جو بايدن، من الفوز في الانتخابات المقبلة".
https://sarabic.ae/20240709/بايدن-الولايات-المتحدة-وحلفاءها-الأوروبيين-سيوفرون-لأوكرانيا-عشرات-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-الجديدة-1090646392.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: الانتخابات الرئاسية الأمريكية تلقي بظلالها على قمة الناتو
اشتكى فلاديمير زيلينسكي، من أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، تلقي بظلالها إعلاميًا على قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.
وقال زيلينسكي على منصة "إكس": "لا تبدو قمة الذكرى السنوية لحلف الناتو، التي يجب أن تكون حدثًا بارزًا، قوية في وسائل الإعلام مقارنة بما هو متوقع في نوفمبر (الانتخابات الأمريكية)".
وأضاف: "يبدو أن الناس لا يكادوا يلاحظون التوسيع التاريخي لحلف الناتو بإضافة دولتين جديدتين، فقد طغت على الحدث قصة أخرى".
ووفقا لزيلينسكي، فإن "الجميع الآن ينتظر نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".
وتعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الأمريكية، من الثلاثاء إلى الخميس المقبل، وكما أفادت وسائل إعلامية مثل "بلومبرغ" و"فايننشال تايمز"، أنه ستطغى الفوضى الداخلية على الحدث، حيث أن أكبر أعضاء الناتو في حالة يرثى لها.
وكما أشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، فقد أظهر اليوم الأول للقمة الطبيعة العدوانية للتحالف، ولم يسمع الجانب الروسي، خلال أحداث القمة، كلمة واحدة عن السلام.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بالقول: "بعد محادثات مع 20 مسؤولاً مرتبطاً بالحلف، فإن حلفاء الولايات المتحدة في الناتو يخشون من عدم تمكن جو بايدن، من الفوز في الانتخابات المقبلة".