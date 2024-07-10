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فريق تونسي يفوز بالمركز الـ3 في جائزة المخترعين الأوروبيين
فريق تونسي يفوز بالمركز الـ3 في جائزة المخترعين الأوروبيين
سبوتنيك عربي
تمكن فريق مكون من 4 مخترعات تونسيات من تطوير نظام تحكم ذكي بالكراسي المتحركة، بصورة تزيد من حرية واستقلالية ذوي الاحتياجات الخاصة. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T12:29+0000
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وحصل الفريق على جائزة مالية بعدما حلّ في المركز الثالث بجائزة المخترعين الشبان ضمن جائزة المخترع الأوروبي لعام 2024، التي يمنحها المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن "الفريق التونسي يتكون من غفران عياري، وخولة بن أحمد، وسليمة بن تميم، وسيرين عياري"، مشيرة إلى فكرة أن الاختراع تعتمد على نظام ذكي يتكون من أجهزة استشعار وبرامج يمكنها ترجمة إشارات المخ لتغيير وضع الكرسي وحركته بما ييسر عملية التحكم فيه.وبحسب الوكالة التونسية، فإن الفريق التونسي واجه منافسة من فريقين آخرين في الدور النهائي، مشيرة إلى أن المركز الأول حصلت عليه عالمة هولندية هي روشيل نيميجر، بينما حصل مخترع أوكراني على المركز الثاني.وتعد جائزة المخترع الأوروبي واحدة من أبرز جوائز الابتكار في أوروبا، التي يقدمها المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، الذي أوضح أن هناك تصورا جديدا للجائزة، ابتداء من عام 2025.
https://sarabic.ae/20191017/شاب-تونسي-ضمن-أفضل-10-مخترعين-في-العالم-1043180039.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

فريق تونسي يفوز بالمركز الـ3 في جائزة المخترعين الأوروبيين

12:29 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAIDعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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تمكن فريق مكون من 4 مخترعات تونسيات من تطوير نظام تحكم ذكي بالكراسي المتحركة، بصورة تزيد من حرية واستقلالية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحصل الفريق على جائزة مالية بعدما حلّ في المركز الثالث بجائزة المخترعين الشبان ضمن جائزة المخترع الأوروبي لعام 2024، التي يمنحها المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية "وات"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن "الفريق التونسي يتكون من غفران عياري، وخولة بن أحمد، وسليمة بن تميم، وسيرين عياري"، مشيرة إلى فكرة أن الاختراع تعتمد على نظام ذكي يتكون من أجهزة استشعار وبرامج يمكنها ترجمة إشارات المخ لتغيير وضع الكرسي وحركته بما ييسر عملية التحكم فيه.
التايبب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2019
شاب تونسي ضمن أفضل 10 مخترعين في العالم
17 أكتوبر 2019, 21:09 GMT
وبحسب الوكالة التونسية، فإن الفريق التونسي واجه منافسة من فريقين آخرين في الدور النهائي، مشيرة إلى أن المركز الأول حصلت عليه عالمة هولندية هي روشيل نيميجر، بينما حصل مخترع أوكراني على المركز الثاني.
وتعد جائزة المخترع الأوروبي واحدة من أبرز جوائز الابتكار في أوروبا، التي يقدمها المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، الذي أوضح أن هناك تصورا جديدا للجائزة، ابتداء من عام 2025.
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