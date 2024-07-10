https://sarabic.ae/20240710/في-ظل-معارضته-وقف-الحرب-هل-يستطيع-سموتريتش-عرقلة-التوصل-لاتفاق-بين-إسرائيل-وحماس-1090670755.html

في ظل معارضته وقف الحرب.. هل يستطيع سموتريتش عرقلة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس؟

في ظل معارضته وقف الحرب.. هل يستطيع سموتريتش عرقلة التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس؟

سبوتنيك عربي

في وقت يكثف فيه الوسطاء الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الرهائن في غزة، يقف سموتريتش عائقًا كبيرًا أمام هذه الخطوة، في ظل معارضته لعملية وقف... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T15:41+0000

2024-07-10T15:41+0000

2024-07-10T15:41+0000

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

غزة

تقارير سبوتنيك

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وأكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن "اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل"، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من اتفاق للانصياع لـ "حماس"، على حد وصفه.وقال مراقبون إن سموتريتش يمكنه وقف التوصل لأي اتفاق، كما يستطيع إسقاط حكومة نتنياهو، حيث يملك 14 مقعدًا داخل الكنيست، بيد أن نتنياهو بإمكانه التهرب منه وعقد الصفقة ووقف الحرب بطرق أخرى.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن أودي سيغل، المعلق العسكري بالقناة الـ 13 الإسرائيلية، أن "المعارضة الدائمة من سموتريتش وبن غفير تضعف دولة إسرائيل دوما، كما أن موقفها الغاضب دوما والمعارض لضباط الجيش الإسرائيلي قد يضعف الجيش أيضا من جانب آخر".قوة كبيرةقال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن سموتريتش وهو أشد المتطرفين في إسرائيل، ويملك قوة برلمانية توازي 14 مقعدًا في الكنيست، والانتخابات الأخيرة جعلته قويًا جدًا، وذلك نتيجة اتحاد حزبيين من الأحزاب الدينية المتطرفة التي يعد أغلبها من المستوطنين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من خلال وزن وقوة سموتريتش في الكنيست والحكومة التي تتشكل فقط من 64 مقعدا، يملك فيها 20% تقريبًا من أعضاء الحكومة، وفي حال قرر الانسحاب منها ستسقط على الفور، حيث انهيار 5 مقاعد فقط تسقط هذه الحكومة.وأكد أن سموتريتش يملك القدرة على عرقلة أي اتفاق قد يتم إنجازه بين إسرائيل وحماس، وأي اتفاق يجري بدون موافقته هو وبن غفير لا يمكن تمريره، ولا يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة جديدة باستبعاد بن غفير وسموتريتش، حتى اليسار بكافة أحزابه بما في ذلك المجموعة العربية، تشكل بمجملها 56 مقعدًا، وتحتاج إلى قوة خارجية من الأحزاب المتطرفة لتنضم إليها لتشكيل أكثر من 60 مقعدًا.وأوضح أن هذا يعني بأن سموتريتش لديه القوة والقدرة والهيمنة التي تجعل نتنياهو خاضعا لرغابته، يوافق على كل شروطه، معتبرًا أنه لا أمل في عقد هدنة لوقف إطلاق النار في هذه الأيام، خاصة مع قرب الإجازة السنوية للكنيست الإسرائيلي، ولا يمكن وقف إطلاق النار، إلا إذا كانت هناك موافقة مبدئية من سموتريتش وبن غفير قبل التوقيع عليها.وأكد أن نتنياهو كذلك يمكنه أن يلعب لعبة أخرى، بأن يكون هناك توقيع مبدئي على الصفقة، وانتظار الكنيست الإسرائيلي للموافقة عليها بعد العودة من الدورة القادمة في سبتمبر القادم، بحيث تكون قد هدأت وتيرة الصراعات الداخلية في إسرائيل، وغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك أمل في هذه المفاوضات طالما أن هذه الحكومة تخضع لمطالب سموتريتش وبن غفير.نتنياهو وسموتريتشمن جانبه اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن سموترتيش على الورق ونظريا يستطيع إفساد أي صفقة تبادل، وكذلك يمكنه إسقاط الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، لكن هناك تفاؤلا في النهاية للتوصل إلى تسوية، لأسباب عدة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، نتنياهو شخصية نفعية، قبل ضم سموتريتش إلى الائتلاف الحاكم على الرغم من تجاوزه في حقه بشكل مباشر، كما أن هناك تقاطع مصالح بين نتنياهو وسموتريتش، الذي يعلم أنه سيكون بمثابة طائرة انتحارية، فعندما يسقط الحكومة ستضرر هو ونتنياهو، لكن لعله الخيار الوحيد، بالنسبة له ولنتنياهو في ظل رغبتهم في إضاعة أكثر وقت ممكن بدلا من إبرام صفقة.وتابع: "في المقابل إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى نتنياهو لفك الارتباط مع سموتريتش، فإنه يمكن على المستوى النظري أن يستمر رئيسيا للحكومة ويمرر الصفقة، حيث وعدت المعارضة أنها ستعطي أصواتها عند التصويت للحكومة، حينما يكون هناك فرصة لإبرام صفقة، وإذا تم إضافة هذا العرض لضغوط مصرية وقطرية ومن الداخل وأمريكية، من الممكن أن يكون هناك إمكانية لإبرام صفقة".ويرى أن خطة نتنياهو في هذا الشأن تأتي عبر حل يمزج بين الحلين، بمعنى محاولة إرضاء كل الأطراف، وهذا يغضب الجميع، حيث يريد أن يمط الفترة الزمنية المخصصة للتفاوض، لا سيما إذا كانت الآمال معقودة على أيام للتوصل إلى صفقة، وهناك قاعدة يتم الانطلاق منها، وهي صفقة بايدن، وهناك تقدم حقيقي بخصوص الانسحاب من محور فيلادلفيا.ويعتقد أنور أن أقصى طموح نتنياهو أن يتم إطالة أمد الفترة الزمنية للتفاوض إلى أسابيع بدلا من أيام حتى يتمكن من الوصول للولايات المتحدة وإلقاء خطابه أمام الكونغرس لعله يؤثر في شرائح من الرأي العام الإسرائيلي، ويحسن من موقفه التفاوضي، وربما يقلل من خسائره بعد التوصل إلى الصفقة وإنهاء عهده كرئيس وزراء إسرائيل.وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا يضم وفودا من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يترأس وفد مصر رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بينما يترأس الوفد الأمريكي رئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز.وتجرى المفاوضات في الدوحة إثر مفاوضات مكثفة في القاهرة، شهدت نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري، لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

https://sarabic.ae/20240708/سموتريتش-في-رسالة-لنتنياهو-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-المقترح-هزيمة-لإسرائيل-ولن-أكون-جزءا-منه-1090591033.html

https://sarabic.ae/20240630/سموتريتش-لا-مفر-من-حرب-حاسمة-وسريعة-ضد-حزب-الله-1090335543.html

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