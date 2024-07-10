https://sarabic.ae/20240710/نصر-الله-يكشف-عن-هدف-جبهة-الإسناد-اللبنانية-1090668103.html
نصر الله يكشف عن هدف "جبهة الإسناد" اللبنانية
نصر الله يكشف عن هدف "جبهة الإسناد" اللبنانية
سبوتنيك عربي
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، عن هدف جبهة الإسناد اللبنانية، مؤكدا تأييده حركة حماس بكل قراراتها بشأن المفاوضات، وأنه... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T15:06+0000
2024-07-10T15:06+0000
2024-07-10T15:06+0000
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482258_1:0:1452:816_1920x0_80_0_0_112a12a879e516c78741ed8d8cb8136e.jpg
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "مجاهدو المقاومة يتسابقون إلى الخطوط الأمامية في معركة طوفان الأقصى، وأهداف معركتنا تتحقق يوماً بعد يوم والعدو يقر بذلك من خلال استنزاف العدو وجيشه على كل الصعد".وأشار إلى أن "أهداف استنزاف العدو في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي محققة وهذا سيضطره لوقف الحرب".وأوضح أن ما تقبله حركة حماس خلال مفاوضاتها مع إسرائيل لوقف الحرب في غزة ستقبله أيضا كل فصائل المقاومة ومن بينها "حزب الله".ولفت إلى أنه إذا حصل اتفاق بين "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن "حزب الله" سيوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.وتابع أن "حاجة إسرائيل للحضور البشري جراء استنزافنا لهم دفعه لخلق مأزق اجتماعي عبر إطالة مدة التجنيد الإجباري والطلب من الحريديم الخدمة في الجيش ما دفع زعيمهم الروحي للتهديد بترك الكيان".وشدد نصر الله أن "من يتابع خارج وداخل كيان العدو صار لديهم يقين بأن وقف الحرب غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال".ورد نصر الله على وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت: "الدبابة الإسرائيلية في رفح فشلت في تحقيق تقدم في مساحة ضيفة فهل يجوز التهديد بها لاجتياح جنوبي لبنان؟".وأضاف نصر الله: "إذا الإسرائيلي قرر الاعتداء على جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة سندافع عن لبنان ولن نتسامح مع الاحتلال، ويجب أن نبقى في المقاومة وفي بيئتها جاهزين لأسوأ الاحتمالات وإن كنا نتطلع إلى عكس هذا الأمر".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240709/نصر-الله-جيش-الاحتلال-الإسرائيلي-هو-أكثر-جيش-بلا-أخلاق-وبدأت-تظهر-حقيقته-1090644501.html
https://sarabic.ae/20240709/قتيلان-إسرائيليان-جراء-سقوط-صواريخ-في-الجولان-1090641139.html
https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-28-إسرائيليا-بنيران-حزب-الله-منذ-بداية-الحرب-في-الشمال-1090666645.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/22/1013482258_183:0:1271:816_1920x0_80_0_0_c795bce65a58790450d28e078515cdfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
نصر الله يكشف عن هدف "جبهة الإسناد" اللبنانية
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، عن هدف جبهة الإسناد اللبنانية، مؤكدا تأييده حركة حماس بكل قراراتها بشأن المفاوضات، وأنه معها "حتى آخر الخط".
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "مجاهدو المقاومة يتسابقون إلى الخطوط الأمامية في معركة طوفان الأقصى، وأهداف معركتنا تتحقق يوماً بعد يوم والعدو يقر بذلك من خلال استنزاف العدو وجيشه على كل الصعد".
وتابع نصر الله: "من خلال معركتنا نستطيع إشغال العدو عن العدوان على غزة ونفهمه أنه إذا أراد وقفها، عليه وقف عدوانه على غزة".
وأشار إلى أن "أهداف استنزاف العدو في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي محققة وهذا سيضطره لوقف الحرب".
وأوضح أن ما تقبله حركة حماس خلال مفاوضاتها مع إسرائيل لوقف الحرب في غزة ستقبله أيضا كل فصائل المقاومة ومن بينها "حزب الله".
وقال: "بالنسبة لنا حركة حماس تفاوض عن نفسها وعن كل محور المقاومة وما تقبل به حماس نقبل به جميعاً، ولم نطلب أن تنسق معنا حركة حماس بشأن المفاوضات ونؤيدها بكل قراراتها ومعها إلى آخر الخط".
ولفت إلى أنه إذا حصل اتفاق بين "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن "حزب الله" سيوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
وقال: "إذا حصل اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة فإن جبهتنا ملتزمة بإيقاف إطلاق النار بدون نقاش لأننا جبهة إسناد".
وتابع أن "حاجة إسرائيل للحضور البشري جراء استنزافنا لهم دفعه لخلق مأزق اجتماعي عبر إطالة مدة التجنيد الإجباري والطلب من الحريديم الخدمة في الجيش ما دفع زعيمهم الروحي للتهديد بترك الكيان".
وشدد نصر الله أن "من يتابع خارج وداخل كيان العدو صار لديهم يقين بأن وقف الحرب غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال".
وبيّن أن "ما جرى في غزة خفض سقف الأهداف الإسرائيلية المعلنة تجاه الجبهات الأخرى ولا سيما في لبنان، وأن الإسرائيلي لم يعد يهدد بالقضاء على المقاومة في لبنان والحرب الشاملة عليه".
ورد نصر الله على وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت: "الدبابة الإسرائيلية في رفح فشلت في تحقيق تقدم في مساحة ضيفة فهل يجوز التهديد بها لاجتياح جنوبي لبنان؟".
وأضاف نصر الله: "إذا الإسرائيلي قرر الاعتداء على جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة سندافع عن لبنان ولن نتسامح مع الاحتلال، ويجب أن نبقى في المقاومة وفي بيئتها جاهزين لأسوأ الاحتمالات وإن كنا نتطلع إلى عكس هذا الأمر".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.