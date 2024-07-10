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نصر الله يكشف عن هدف "جبهة الإسناد" اللبنانية
نصر الله يكشف عن هدف "جبهة الإسناد" اللبنانية
سبوتنيك عربي
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، عن هدف جبهة الإسناد اللبنانية، مؤكدا تأييده حركة حماس بكل قراراتها بشأن المفاوضات، وأنه... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T15:06+0000
2024-07-10T15:06+0000
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وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "مجاهدو المقاومة يتسابقون إلى الخطوط الأمامية في معركة طوفان الأقصى، وأهداف معركتنا تتحقق يوماً بعد يوم والعدو يقر بذلك من خلال استنزاف العدو وجيشه على كل الصعد".وأشار إلى أن "أهداف استنزاف العدو في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي محققة وهذا سيضطره لوقف الحرب".وأوضح أن ما تقبله حركة حماس خلال مفاوضاتها مع إسرائيل لوقف الحرب في غزة ستقبله أيضا كل فصائل المقاومة ومن بينها "حزب الله".ولفت إلى أنه إذا حصل اتفاق بين "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن "حزب الله" سيوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.وتابع أن "حاجة إسرائيل للحضور البشري جراء استنزافنا لهم دفعه لخلق مأزق اجتماعي عبر إطالة مدة التجنيد الإجباري والطلب من الحريديم الخدمة في الجيش ما دفع زعيمهم الروحي للتهديد بترك الكيان".وشدد نصر الله أن "من يتابع خارج وداخل كيان العدو صار لديهم يقين بأن وقف الحرب غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال".ورد نصر الله على وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت: "الدبابة الإسرائيلية في رفح فشلت في تحقيق تقدم في مساحة ضيفة فهل يجوز التهديد بها لاجتياح جنوبي لبنان؟".وأضاف نصر الله: "إذا الإسرائيلي قرر الاعتداء على جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة سندافع عن لبنان ولن نتسامح مع الاحتلال، ويجب أن نبقى في المقاومة وفي بيئتها جاهزين لأسوأ الاحتمالات وإن كنا نتطلع إلى عكس هذا الأمر".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240709/نصر-الله-جيش-الاحتلال-الإسرائيلي-هو-أكثر-جيش-بلا-أخلاق-وبدأت-تظهر-حقيقته-1090644501.html
https://sarabic.ae/20240709/قتيلان-إسرائيليان-جراء-سقوط-صواريخ-في-الجولان-1090641139.html
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لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى

نصر الله يكشف عن هدف "جبهة الإسناد" اللبنانية

15:06 GMT 10.07.2024
© AP Photo حسن نصر الله
 حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، عن هدف جبهة الإسناد اللبنانية، مؤكدا تأييده حركة حماس بكل قراراتها بشأن المفاوضات، وأنه معها "حتى آخر الخط".
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "مجاهدو المقاومة يتسابقون إلى الخطوط الأمامية في معركة طوفان الأقصى، وأهداف معركتنا تتحقق يوماً بعد يوم والعدو يقر بذلك من خلال استنزاف العدو وجيشه على كل الصعد".

وتابع نصر الله: "من خلال معركتنا نستطيع إشغال العدو عن العدوان على غزة ونفهمه أنه إذا أراد وقفها، عليه وقف عدوانه على غزة".

وأشار إلى أن "أهداف استنزاف العدو في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي محققة وهذا سيضطره لوقف الحرب".
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أمس, 19:46 GMT
وأوضح أن ما تقبله حركة حماس خلال مفاوضاتها مع إسرائيل لوقف الحرب في غزة ستقبله أيضا كل فصائل المقاومة ومن بينها "حزب الله".

وقال: "بالنسبة لنا حركة حماس تفاوض عن نفسها وعن كل محور المقاومة وما تقبل به حماس نقبل به جميعاً، ولم نطلب أن تنسق معنا حركة حماس بشأن المفاوضات ونؤيدها بكل قراراتها ومعها إلى آخر الخط".

ولفت إلى أنه إذا حصل اتفاق بين "حماس" وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن "حزب الله" سيوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
وقال: "إذا حصل اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة فإن جبهتنا ملتزمة بإيقاف إطلاق النار بدون نقاش لأننا جبهة إسناد".
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أمس, 17:23 GMT
وتابع أن "حاجة إسرائيل للحضور البشري جراء استنزافنا لهم دفعه لخلق مأزق اجتماعي عبر إطالة مدة التجنيد الإجباري والطلب من الحريديم الخدمة في الجيش ما دفع زعيمهم الروحي للتهديد بترك الكيان".
وشدد نصر الله أن "من يتابع خارج وداخل كيان العدو صار لديهم يقين بأن وقف الحرب غزة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في الشمال".

وبيّن أن "ما جرى في غزة خفض سقف الأهداف الإسرائيلية المعلنة تجاه الجبهات الأخرى ولا سيما في لبنان، وأن الإسرائيلي لم يعد يهدد بالقضاء على المقاومة في لبنان والحرب الشاملة عليه".

ورد نصر الله على وزير الدفاع الإسرئيلي يوآف غالانت: "الدبابة الإسرائيلية في رفح فشلت في تحقيق تقدم في مساحة ضيفة فهل يجوز التهديد بها لاجتياح جنوبي لبنان؟".
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14:37 GMT
وأضاف نصر الله: "إذا الإسرائيلي قرر الاعتداء على جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار في غزة سندافع عن لبنان ولن نتسامح مع الاحتلال، ويجب أن نبقى في المقاومة وفي بيئتها جاهزين لأسوأ الاحتمالات وإن كنا نتطلع إلى عكس هذا الأمر".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم13:20 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
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