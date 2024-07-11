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الجيش السوداني يعلن دحر قوات الدعم السريع في معارك بمدينة سنار وسط البلاد

الجيش السوداني يعلن دحر قوات الدعم السريع في معارك بمدينة سنار وسط البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس ، صد هجوم لقوات "الدعم السريع" على مدينة سنار قرب منطقة جبل موية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T14:16+0000

2024-07-11T14:16+0000

2024-07-11T14:16+0000

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "أبطال القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يسطرون أروع الملاحم، ويدحرون مليشيا آل دقلو الإرهابية ويكبدونها خسائر في الأرواح والعتاد في مدينة سنار".وتستمر المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العديد من المناطق السودانية، باستخدام أسلحة مختلفة شملت الطائرات المسيرة.وفجر أمس الأربعاء، أسقط الجيش السوداني طائرات مسيرة تابعة للـ"دعم السريع" أثناء تحليقها على ارتفاعات منخفضة في أجواء منطقة شندي بولاية نهر النيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.وتم إسقاط المسيرات التابعة للـ"دعم السريع" باستخدام المضادات الأرضية، حيث جرى التصدي لها قبل أن تتسبب في أضرار مادية أو بشرية، بحسب الإعلام المحلي.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وكانت قوات الدعم السريع، قد اتهمت في وقت سابق، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي" في إثيوبيا، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.وقالت "الدعم السريع"، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي