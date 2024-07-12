https://sarabic.ae/20240712/الخارجية-الإيرانية-نسعى-إلى-توسيع-التعاون-الثقافي-مع-روسيا-1090731310.html

الخارجية الإيرانية: نسعى إلى توسيع التعاون الثقافي مع روسيا

الخارجية الإيرانية: نسعى إلى توسيع التعاون الثقافي مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، عن رغبة بلاده فى توسيع التعاون الثقافي مع روسيا الاتحادية. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T11:29+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن كنعاني، تصريحات أدلى بها خلال تفقده مركز اللغة والثقافة الإيرانية في جامعة موسكو الحكومية للغات الأجنبية، حيث أكد أن "العلاقات بين إيران وروسيا، تمر بفترة ازدهار وتطور"، مشددًا على أهمية تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين بالتزامن مع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.وأضاف كنعاني، خلال لقائه مدير المركز، ألكسندر باليشوك، أن "الخارجية الإيرانية تحاول مساعدة الوزارات والمراكز الثقافية في البلدين على توسيع العلاقات"، مشيدًا بزيادة التبادلات السياحية بين إيران وروسيا، بعد تنفيذ اتفاقية إلغاء تأشيرة الدخول للرحلات الجماعية للسياح".من جانبه، أعرب رئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية الإيرانية، عن ارتياحه لتواجده في مركز اللغة والثقافة الإيرانية بجامعة موسكو الحكومية للغات الأجنبية، قائلا: "لحسن الحظ، يتمتع تعليم اللغة الفارسية في هذه الجامعة بخلفية جيدة وقد صاحبته نتائج وتجارب جيدة".وبدوره قدم باليشوك مدیر مركز اللغة والثقافة الإيرانية، تقريرا عن أنشطة تدريس اللغة الفارسية في هذه الجامعة، مشيرًا إلى أن "خلفية تدريس اللغة الفارسية في جامعة موسكو للغات تزيد عن 20 عاماً ويتولى تدريس اللغة الفارسية 7 أساتذة".وفي وقت سابق، صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجتبى دميرجي، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستوقع "قريبا" اتفاقية للتعاون الشامل مع روسيا الاتحادية، لافتًا إلى أن "الاتفاقية أصبحت نهائية وجاهزة للتوقيع".وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أضاف دميرجي أن "الاتفاقية مدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين، منذ ما يقرب من عامين"، وأوضح أنها "ستكون جاهزة للتوقيع بعد اتخاذ الإجراءات الشكلية الداخلية في كلا البلدين".ووفقا للوكالة الإيرانية الرسمية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد موسكو للتوقيع على الاتفاقية على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقررة في مدينة قازان الروسية، أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قد صرح الشهر الماضي، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.

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