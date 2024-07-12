https://sarabic.ae/20240712/تحطم-طائرة-مدنية-قرب-كولومنا-في-مقاطعة-موسكو-ومقتل-طاقمها-1090736064.html
تحطم طائرة مدنية قرب كولومنا في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها
تحطم طائرة مدنية قرب كولومنا في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة مدنية قرب كولومنا في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها بالكامل. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T13:15+0000
2024-07-12T13:15+0000
2024-07-12T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة المدنية تحطمت في إحدى الغابات وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض، وبحسب البيانات الأولية فقد لقي أفراد طاقمها مصرعهم".وأفيد في وقت سابق، أن الطائرة كانت تقل طاقمها فقط، وتحطمت بالقرب من بلدة كولومنا في مقاطعة موسكو.
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روسيا
تحطم طائرة مدنية قرب كولومنا في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها
13:15 GMT 12.07.2024 (تم التحديث: 13:38 GMT 12.07.2024)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة مدنية قرب كولومنا في مقاطعة موسكو ومقتل طاقمها بالكامل.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة المدنية تحطمت في إحدى الغابات وانفجرت بعد اصطدامها بالأرض، وبحسب البيانات الأولية فقد لقي أفراد طاقمها مصرعهم".
وأفيد في وقت سابق، أن الطائرة كانت تقل طاقمها فقط، وتحطمت بالقرب من بلدة كولومنا في مقاطعة موسكو.