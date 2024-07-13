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الولايات المتحدة تخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي إلى حده الأدنى
الولايات المتحدة تخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي إلى حده الأدنى
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، في شهر مايو/ أيار... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T09:56+0000
2024-07-13T09:56+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 860 مليون دولار في نهاية مايو 2024، حيث بلغت نسبة الانخفاض 5.5% بالمقارنة مع شهر أبريل/ نيسان الماضي.وفي الوقت نفسه، بلغت إمدادات الغاز المسال أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث بلغت 692 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، لم تنخفض الشحنات الشهرية عن مليار دولار حتى انخفضت إلى 919 مليون دولار في أبريل 2024، ثم انخفضت أكثر في شهر مايو الماضي.وأضافت البيانات أنه استنادا إلى نتائج الأشهر الخمسة من هذا العام، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 5.6 ​​مليار دولار، وهو ما يقل 1.4 مرة عن صادرات العام الماضي البالغة 8 مليارات دولار.وفي سياق متصل، علقت مديرة قسم التحليلات والترويج في شركة الاستثمارات الروسية، أوكسانا خولودينكو، بالقول إن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يحدث بشكل عام، مضيفا أن "الانخفاض لوحظ في جميع المناطق الرئيسية، وأحد التفسيرات هو انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2022".وخلصت المديرة بالقول إن استهلاك الموارد الطبيعية يتأثر سلبا بضعف الطلب الصناعي، فضلا عن الضغط على الطاقة التقليدية من الخضراء".
https://sarabic.ae/20240710/الدول-الأعلى-طاقة-إنتاجية-للغاز-المسال-تضم-6-عربية-و6-أفريقية--1090650748.html
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اقتصاد
اقتصاد

الولايات المتحدة تخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي إلى حده الأدنى

09:56 GMT 13.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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كشفت بيانات التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، في شهر مايو/ أيار الماضي، بنسبة 40% على أساس سنوي ويعد هذا الانخفاض هو الأعلى منذ أكثر من عامين.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 860 مليون دولار في نهاية مايو 2024، حيث بلغت نسبة الانخفاض 5.5% بالمقارنة مع شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وفي الوقت نفسه، بلغت إمدادات الغاز المسال أدنى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث بلغت 692 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، لم تنخفض الشحنات الشهرية عن مليار دولار حتى انخفضت إلى 919 مليون دولار في أبريل 2024، ثم انخفضت أكثر في شهر مايو الماضي.
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وأضافت البيانات أنه استنادا إلى نتائج الأشهر الخمسة من هذا العام، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 5.6 ​​مليار دولار، وهو ما يقل 1.4 مرة عن صادرات العام الماضي البالغة 8 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، علقت مديرة قسم التحليلات والترويج في شركة الاستثمارات الروسية، أوكسانا خولودينكو، بالقول إن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يحدث بشكل عام، مضيفا أن "الانخفاض لوحظ في جميع المناطق الرئيسية، وأحد التفسيرات هو انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2022".
وخلصت المديرة بالقول إن استهلاك الموارد الطبيعية يتأثر سلبا بضعف الطلب الصناعي، فضلا عن الضغط على الطاقة التقليدية من الخضراء".
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