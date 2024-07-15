خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:19 GMT
11 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب ينجو من محاولة اغتيال وبايدن يتصل به، رئيس الموساد على رأس وفد في الدوحة للتفاوض بشأن غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240715/خبير-في-الشأن-الأمريكي-خطر-وجودي-يهدد-واشنطن-وخطاب-الكراهية-يطول-معظم-الساسة-الأمريكيين--1090815699.html
خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين
خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الأمريكي، محمد العالم، اليوم الاثنين، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثبتت خطورة خطاب الكراهية وحمل السلاح في... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T13:45+0000
2024-07-15T13:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
دونالد ترامب
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ef6fa1d8dc24fde45c2bb942eba94eb0.jpg
وأوضح العالم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "فترة حكم ترامب، في حال فاز في السباق الرئاسي، قد تكون الأخطر من ناحية النظام السياسي في الولايات المتحدة، لكونه يريد إلغاء النظام الفيدرالي الداخلي، وتعديل بنود الدستور الأمريكي".وتوقع العالم أن "تحدث قرارات ترامب ثورات سياسية وانقسامات داخلية، فضلا عن تفكك المجتمع الأمريكي".وفي سياق متصل، اعتبر أن "الصورة الهوليوودية التي ظهر فيها ترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال ومناشدته أنصاره، رفعت من حظوظ وصوله إلى البيت الأبيض". ورأى أن "ترامب استطاع قلب الموازين ومواجهة كل الادعاءات التي صدرت ضده"، مشيرًا إلى أن "أداء بايدن في المناظرة السابقة وتدهور حالته العقلية والجسدية، ساهما في تعزيز شعبية ترامب".وذكّر العالم بانتخابات العام 2020، قائلا: "حدة المنافسة بين ترامب وبايدن أدت إلى بروز مشاهد لم يعتد عليها الشعب الأمريكي، أبرزها محاولة اقتحام الكونغرس وما ترتب عليه من تداعيات كارثية".وأشار إلى أن "شراسة المنافسة في الولايات المتحدة أظهرت نوعا من الافتقار السياسي في الداخل الأمريكي، والحاجة الملحة إلى تغيير الأسلوب الذي تدار السياسة الأمريكية على أساسه".وبيّن أن "ترامب يلعب على مشاعر القاعدة الشعبية لديه"، وأن "ذلك سيؤدي إلى زيادة الشرخ الحاصل بينه وبين بايدن". ونوه إلى أن "استخدام السلاح في الولايات المتحدة برز في ظروف وحوادث كثيرة"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات المقبلة ستشكل مشهدا يثبت أن الكراهية طالت السياسة الأمريكية وستمتد على فترات طويلة".واعتبر أن "كل هذه العوامل ستفاقم الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وستغير الكثير من سياساتها"، مجددا تذكيره بأن "الانتخابات المقبلة ستحدد مصير واشنطن على المستوى العالمي، تزامنا مع وجود منافسة شرسة وتعدد الأقطاب".وأكد أن "عدم الاعتماد على السياسة الأمريكية في العالم سيمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة برمتها".واعتبر العالم أن "الحل الوحيد للأزمة الأمريكية سيتمثل بوصول وجوه جديدة لا تعتمد على السياسة الحالية للبيت الأبيض"، مذكّرا بأن "ترامب رئيس مدان بأربع وثلاثين تهمة وبايدن متهم بالتسبب في تدهور السياسة الخارجية لواشنطن".وفي وقت سابق، تعرض المرشح الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.ووفقا لشرطة الولاية، فقد أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد، وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.بعد محاولة اغتيال ترامب... خبراء لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تشهد تصدعا سيقودها نحو التفككالخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب
https://sarabic.ae/20240715/بايدن-دوافع-مطلق-النار-على-ترامب-وانتماءاته-غير-معروفة-بعد-1090798593.html
https://sarabic.ae/20240714/خبراء-محاولة-اغتيال-ترامب-تفتح-الباب-لسيناريوهات-عدة-في-أمريكا-1090794099.html
https://sarabic.ae/20240714/الكرملين-يعلق-على-محاولة-اغتيال-ترامب-ويعزي-ضحايا-الحادث-في-الولايات-المتحدة-1090784262.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_40ae003da07cedce56da082ce6fe1a46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن, دونالد ترامب, تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن, دونالد ترامب, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين

13:45 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير في الشأن الأمريكي، محمد العالم، اليوم الاثنين، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثبتت خطورة خطاب الكراهية وحمل السلاح في الولايات المتحدة".
وأوضح العالم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "فترة حكم ترامب، في حال فاز في السباق الرئاسي، قد تكون الأخطر من ناحية النظام السياسي في الولايات المتحدة، لكونه يريد إلغاء النظام الفيدرالي الداخلي، وتعديل بنود الدستور الأمريكي".
وتوقع العالم أن "تحدث قرارات ترامب ثورات سياسية وانقسامات داخلية، فضلا عن تفكك المجتمع الأمريكي".
وفي سياق متصل، اعتبر أن "الصورة الهوليوودية التي ظهر فيها ترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال ومناشدته أنصاره، رفعت من حظوظ وصوله إلى البيت الأبيض".
ورأى أن "ترامب استطاع قلب الموازين ومواجهة كل الادعاءات التي صدرت ضده"، مشيرًا إلى أن "أداء بايدن في المناظرة السابقة وتدهور حالته العقلية والجسدية، ساهما في تعزيز شعبية ترامب".

وأضاف: "لم يعد أمام الديمقراطيين سوى الضغط على بايدن للتنحي، وهم لا يستطيعون التحكم بقراره السياسي ما دام مصرا على المضي قدما في الترشح لولاية ثانية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
بايدن: دوافع مطلق النار على ترامب وانتماءاته غير معروفة بعد
00:48 GMT
وذكّر العالم بانتخابات العام 2020، قائلا: "حدة المنافسة بين ترامب وبايدن أدت إلى بروز مشاهد لم يعتد عليها الشعب الأمريكي، أبرزها محاولة اقتحام الكونغرس وما ترتب عليه من تداعيات كارثية".
وأشار إلى أن "شراسة المنافسة في الولايات المتحدة أظهرت نوعا من الافتقار السياسي في الداخل الأمريكي، والحاجة الملحة إلى تغيير الأسلوب الذي تدار السياسة الأمريكية على أساسه".
وبيّن أن "ترامب يلعب على مشاعر القاعدة الشعبية لديه"، وأن "ذلك سيؤدي إلى زيادة الشرخ الحاصل بينه وبين بايدن".
ونوه إلى أن "استخدام السلاح في الولايات المتحدة برز في ظروف وحوادث كثيرة"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات المقبلة ستشكل مشهدا يثبت أن الكراهية طالت السياسة الأمريكية وستمتد على فترات طويلة".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
خبراء: محاولة اغتيال ترامب تفتح الباب لسيناريوهات عدة في أمريكا
أمس, 16:53 GMT
وقال العالم: "سيترتب على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة حالة من العنف في الداخل الأمريكي، نسبة لاختلاف المشروع الجمهوري عن الآخر الديمقراطي، وتصاعد خطاب الكراهية". وتوقع أن "تطلب ولايات أمريكية جديدة الانفصال عن حكم الإدارة الامريكية نتيجة ضعفها في إدارة مشاكلها الداخلية، منها ملف الهجرة المثير للجدل".
واعتبر أن "كل هذه العوامل ستفاقم الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وستغير الكثير من سياساتها"، مجددا تذكيره بأن "الانتخابات المقبلة ستحدد مصير واشنطن على المستوى العالمي، تزامنا مع وجود منافسة شرسة وتعدد الأقطاب".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
الكرملين يعلق على محاولة اغتيال ترامب ويعزي بضحايا الحادث
أمس, 11:17 GMT
وأكد أن "عدم الاعتماد على السياسة الأمريكية في العالم سيمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة برمتها".
واعتبر العالم أن "الحل الوحيد للأزمة الأمريكية سيتمثل بوصول وجوه جديدة لا تعتمد على السياسة الحالية للبيت الأبيض"، مذكّرا بأن "ترامب رئيس مدان بأربع وثلاثين تهمة وبايدن متهم بالتسبب في تدهور السياسة الخارجية لواشنطن".
وفي وقت سابق، تعرض المرشح الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
ووفقا لشرطة الولاية، فقد أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد، وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
بعد محاولة اغتيال ترامب... خبراء لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تشهد تصدعا سيقودها نحو التفكك
الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала