https://sarabic.ae/20240715/خبير-في-الشأن-الأمريكي-خطر-وجودي-يهدد-واشنطن-وخطاب-الكراهية-يطول-معظم-الساسة-الأمريكيين--1090815699.html
خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين
خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الأمريكي، محمد العالم، اليوم الاثنين، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثبتت خطورة خطاب الكراهية وحمل السلاح في... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T13:45+0000
2024-07-15T13:45+0000
2024-07-15T13:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
دونالد ترامب
تقارير سبوتنيك
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وأوضح العالم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "فترة حكم ترامب، في حال فاز في السباق الرئاسي، قد تكون الأخطر من ناحية النظام السياسي في الولايات المتحدة، لكونه يريد إلغاء النظام الفيدرالي الداخلي، وتعديل بنود الدستور الأمريكي".وتوقع العالم أن "تحدث قرارات ترامب ثورات سياسية وانقسامات داخلية، فضلا عن تفكك المجتمع الأمريكي".وفي سياق متصل، اعتبر أن "الصورة الهوليوودية التي ظهر فيها ترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال ومناشدته أنصاره، رفعت من حظوظ وصوله إلى البيت الأبيض". ورأى أن "ترامب استطاع قلب الموازين ومواجهة كل الادعاءات التي صدرت ضده"، مشيرًا إلى أن "أداء بايدن في المناظرة السابقة وتدهور حالته العقلية والجسدية، ساهما في تعزيز شعبية ترامب".وذكّر العالم بانتخابات العام 2020، قائلا: "حدة المنافسة بين ترامب وبايدن أدت إلى بروز مشاهد لم يعتد عليها الشعب الأمريكي، أبرزها محاولة اقتحام الكونغرس وما ترتب عليه من تداعيات كارثية".وأشار إلى أن "شراسة المنافسة في الولايات المتحدة أظهرت نوعا من الافتقار السياسي في الداخل الأمريكي، والحاجة الملحة إلى تغيير الأسلوب الذي تدار السياسة الأمريكية على أساسه".وبيّن أن "ترامب يلعب على مشاعر القاعدة الشعبية لديه"، وأن "ذلك سيؤدي إلى زيادة الشرخ الحاصل بينه وبين بايدن". ونوه إلى أن "استخدام السلاح في الولايات المتحدة برز في ظروف وحوادث كثيرة"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات المقبلة ستشكل مشهدا يثبت أن الكراهية طالت السياسة الأمريكية وستمتد على فترات طويلة".واعتبر أن "كل هذه العوامل ستفاقم الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وستغير الكثير من سياساتها"، مجددا تذكيره بأن "الانتخابات المقبلة ستحدد مصير واشنطن على المستوى العالمي، تزامنا مع وجود منافسة شرسة وتعدد الأقطاب".وأكد أن "عدم الاعتماد على السياسة الأمريكية في العالم سيمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة برمتها".واعتبر العالم أن "الحل الوحيد للأزمة الأمريكية سيتمثل بوصول وجوه جديدة لا تعتمد على السياسة الحالية للبيت الأبيض"، مذكّرا بأن "ترامب رئيس مدان بأربع وثلاثين تهمة وبايدن متهم بالتسبب في تدهور السياسة الخارجية لواشنطن".وفي وقت سابق، تعرض المرشح الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.ووفقا لشرطة الولاية، فقد أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد، وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.بعد محاولة اغتيال ترامب... خبراء لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تشهد تصدعا سيقودها نحو التفككالخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب
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https://sarabic.ae/20240714/الكرملين-يعلق-على-محاولة-اغتيال-ترامب-ويعزي-ضحايا-الحادث-في-الولايات-المتحدة-1090784262.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن, دونالد ترامب, تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن, دونالد ترامب, تقارير سبوتنيك
خبير في الشأن الأمريكي: خطر وجودي يهدد واشنطن وخطاب الكراهية يطول معظم الساسة الأمريكيين
حصري
أكد الخبير في الشأن الأمريكي، محمد العالم، اليوم الاثنين، أن "محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثبتت خطورة خطاب الكراهية وحمل السلاح في الولايات المتحدة".
وأوضح العالم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "فترة حكم ترامب، في حال فاز في السباق الرئاسي، قد تكون الأخطر من ناحية النظام السياسي في الولايات المتحدة، لكونه يريد إلغاء النظام الفيدرالي الداخلي، وتعديل بنود الدستور الأمريكي".
وتوقع العالم أن "تحدث قرارات ترامب ثورات سياسية وانقسامات داخلية، فضلا عن تفكك المجتمع الأمريكي".
وفي سياق متصل، اعتبر أن "الصورة الهوليوودية التي ظهر فيها ترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال ومناشدته أنصاره، رفعت من حظوظ وصوله إلى البيت الأبيض".
ورأى أن "ترامب استطاع قلب الموازين ومواجهة كل الادعاءات التي صدرت ضده"، مشيرًا إلى أن "أداء بايدن في المناظرة السابقة وتدهور حالته العقلية والجسدية، ساهما في تعزيز شعبية ترامب".
وأضاف: "لم يعد أمام الديمقراطيين سوى الضغط على بايدن للتنحي، وهم لا يستطيعون التحكم بقراره السياسي ما دام مصرا على المضي قدما في الترشح لولاية ثانية".
وذكّر العالم بانتخابات العام 2020، قائلا: "حدة المنافسة بين ترامب وبايدن أدت إلى بروز مشاهد لم يعتد عليها الشعب الأمريكي، أبرزها محاولة اقتحام الكونغرس وما ترتب عليه من تداعيات كارثية".
وأشار إلى أن "شراسة المنافسة في الولايات المتحدة أظهرت نوعا من الافتقار السياسي في الداخل الأمريكي، والحاجة الملحة إلى تغيير الأسلوب الذي تدار السياسة الأمريكية على أساسه".
وبيّن أن "ترامب يلعب على مشاعر القاعدة الشعبية لديه"، وأن "ذلك سيؤدي إلى زيادة الشرخ الحاصل بينه وبين بايدن".
ونوه إلى أن "استخدام السلاح في الولايات المتحدة برز في ظروف وحوادث كثيرة"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات المقبلة ستشكل مشهدا يثبت أن الكراهية طالت السياسة الأمريكية وستمتد على فترات طويلة".
وقال العالم: "سيترتب على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة حالة من العنف في الداخل الأمريكي، نسبة لاختلاف المشروع الجمهوري عن الآخر الديمقراطي، وتصاعد خطاب الكراهية". وتوقع أن "تطلب ولايات أمريكية جديدة الانفصال عن حكم الإدارة الامريكية نتيجة ضعفها في إدارة مشاكلها الداخلية، منها ملف الهجرة المثير للجدل".
واعتبر أن "كل هذه العوامل ستفاقم الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وستغير الكثير من سياساتها"
، مجددا تذكيره بأن "الانتخابات المقبلة ستحدد مصير واشنطن على المستوى العالمي، تزامنا مع وجود منافسة شرسة وتعدد الأقطاب".
وأكد أن "عدم الاعتماد على السياسة الأمريكية في العالم سيمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة برمتها".
واعتبر العالم أن "الحل الوحيد للأزمة الأمريكية سيتمثل بوصول وجوه جديدة لا تعتمد على السياسة الحالية للبيت الأبيض"، مذكّرا بأن "ترامب رئيس مدان بأربع وثلاثين تهمة وبايدن متهم بالتسبب في تدهور السياسة الخارجية لواشنطن".
وفي وقت سابق، تعرض المرشح الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
ووفقا لشرطة الولاية، فقد أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد، وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.