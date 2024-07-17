https://sarabic.ae/20240717/باحث-سياسي-اتهام-إيران-بأنها-حاولت-اغتيال-ترامب-تضليل-إعلامي-يقوده-الغرب--1090874579.html
باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب
باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب
سبوتنيك عربي
رأى الباحث والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإقليمي، إبراهيم ريحان، أن "اتهام الإعلام الأمريكي لإيران، بأنها من حاولت اغتيال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T11:44+0000
2024-07-17T11:44+0000
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وأوضح ريحان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "لا أحد في العالم يجرؤ على اغتيال رئيس حالي أو سابق في الولايات المتحدة سوى أمريكا نفسها"، مستبعدًا "ضلوع إيران في هذه العملية، لا سيّما وأنها أعلنت جاهزيتها لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي".وفي السياق ذاته، نفى ريحان "إمكانية استكمال المفاوضات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو ما تفضّله إيران كونها أرسلت العديد من الإشارات إلى ترامب في السابق، على اعتبار أن طهران تحبّذ الاتفاق مع الجمهوريين في الولايات المتحدة".وشدّد ريحان أن "دونالد ترامب، اليوم يختلف كثيرًا عما كان عليه في السابق، ومن خلال قراءة المؤشرات التي يطلقها المرشح الجمهوري يمكن أن نلاحظ الاختلاف الجذري في تعاطيه مع ملفات الشرق الأوسط، إذ أنه سيفاجئ الجميع، لا سيما وأن ظروف المنطقة اليوم تختلف عما كانت عليه في العام 2016، في ظل توتر العلاقات الإيرانية السعودية، التي وصلت إلى حد الاشتباك".وفي ما يتعلق بملف غزة، قال ريحان إن "ترامب يريد استمرار الحرب حتى وصوله إلى البيت الأبيض، لأنه سبق ووعد أنه في حال فوزه في الرئاسة سيوقف هذه الحرب".ولفت ريحان إلى أن "نتنياهو يحاول تحسين العلاقة مع ترامب، لأنه يعلم جيدًا أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية وبالتالي هو يراهن على التيار الجمهوري وليس على شخص ترامب، إذ أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا تقتصر فقط على شخص الرئيس بل تتضمن أيضا انتخاب مجلس الشيوخ والحكام ونواب".
https://sarabic.ae/20240716/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-اتهام-طهران-بمؤامرة-اغتيال-ترامب-خبيث-ولا-أساس-له-من-الصحة-1090863543.html
https://sarabic.ae/20240716/إيران-تحدد-شرطا-لفتح-فصل-جديد-من-علاقاتها-مع-أمريكا-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090856953.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب
حصري
رأى الباحث والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإقليمي، إبراهيم ريحان، أن "اتهام الإعلام الأمريكي لإيران، بأنها من حاولت اغتيال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، يأتي في إطار التضليل للرأي العام الأمريكي وإبعاد أي شبهة داخلية، علمًا أنّ المنفّذ من أصول أمريكية وكان عضوًا سابقًا في الحزب الجمهوري".
وأوضح ريحان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "لا أحد في العالم يجرؤ على اغتيال رئيس حالي أو سابق في الولايات المتحدة سوى أمريكا نفسها"، مستبعدًا "ضلوع إيران في هذه العملية، لا سيّما وأنها أعلنت جاهزيتها لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي".
وفي السياق ذاته، نفى ريحان "إمكانية استكمال المفاوضات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو ما تفضّله إيران كونها أرسلت العديد من الإشارات إلى ترامب في السابق، على اعتبار أن طهران تحبّذ الاتفاق مع الجمهوريين في الولايات المتحدة".
وشدّد ريحان أن "دونالد ترامب، اليوم يختلف كثيرًا عما كان عليه في السابق، ومن خلال قراءة المؤشرات التي يطلقها المرشح الجمهوري يمكن أن نلاحظ الاختلاف الجذري في تعاطيه مع ملفات الشرق الأوسط، إذ أنه سيفاجئ الجميع، لا سيما وأن ظروف المنطقة اليوم تختلف عما كانت عليه في العام 2016، في ظل توتر العلاقات الإيرانية السعودية، التي وصلت إلى حد الاشتباك".
وأشار إلى أن "ترامب يفضل التحالف مع المملكة العربية السعودية، نظرًا لحجمها على الصعيد الاقتصادي وهذا التحالف سينعكس حتما على العلاقة بين واشنطن وطهران".
وفي ما يتعلق بملف غزة، قال ريحان إن "ترامب يريد استمرار الحرب حتى وصوله إلى البيت الأبيض
، لأنه سبق ووعد أنه في حال فوزه في الرئاسة سيوقف هذه الحرب".
واعتبر ريحان أن "رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ترامب، غير موفق بناء على سوء العلاقة بين الجانبين".
ولفت ريحان إلى أن "نتنياهو يحاول تحسين العلاقة مع ترامب، لأنه يعلم جيدًا أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية وبالتالي هو يراهن على التيار الجمهوري وليس على شخص ترامب، إذ أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا تقتصر فقط على شخص الرئيس بل تتضمن أيضا انتخاب مجلس الشيوخ والحكام ونواب".