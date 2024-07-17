باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240717/باحث-سياسي-اتهام-إيران-بأنها-حاولت-اغتيال-ترامب-تضليل-إعلامي-يقوده-الغرب--1090874579.html
باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب
باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب
سبوتنيك عربي
رأى الباحث والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإقليمي، إبراهيم ريحان، أن "اتهام الإعلام الأمريكي لإيران، بأنها من حاولت اغتيال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب،... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T11:44+0000
2024-07-17T11:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ef6fa1d8dc24fde45c2bb942eba94eb0.jpg
وأوضح ريحان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "لا أحد في العالم يجرؤ على اغتيال رئيس حالي أو سابق في الولايات المتحدة سوى أمريكا نفسها"، مستبعدًا "ضلوع إيران في هذه العملية، لا سيّما وأنها أعلنت جاهزيتها لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي".وفي السياق ذاته، نفى ريحان "إمكانية استكمال المفاوضات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو ما تفضّله إيران كونها أرسلت العديد من الإشارات إلى ترامب في السابق، على اعتبار أن طهران تحبّذ الاتفاق مع الجمهوريين في الولايات المتحدة".وشدّد ريحان أن "دونالد ترامب، اليوم يختلف كثيرًا عما كان عليه في السابق، ومن خلال قراءة المؤشرات التي يطلقها المرشح الجمهوري يمكن أن نلاحظ الاختلاف الجذري في تعاطيه مع ملفات الشرق الأوسط، إذ أنه سيفاجئ الجميع، لا سيما وأن ظروف المنطقة اليوم تختلف عما كانت عليه في العام 2016، في ظل توتر العلاقات الإيرانية السعودية، التي وصلت إلى حد الاشتباك".وفي ما يتعلق بملف غزة، قال ريحان إن "ترامب يريد استمرار الحرب حتى وصوله إلى البيت الأبيض، لأنه سبق ووعد أنه في حال فوزه في الرئاسة سيوقف هذه الحرب".ولفت ريحان إلى أن "نتنياهو يحاول تحسين العلاقة مع ترامب، لأنه يعلم جيدًا أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية وبالتالي هو يراهن على التيار الجمهوري وليس على شخص ترامب، إذ أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا تقتصر فقط على شخص الرئيس بل تتضمن أيضا انتخاب مجلس الشيوخ والحكام ونواب".
https://sarabic.ae/20240716/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-اتهام-طهران-بمؤامرة-اغتيال-ترامب-خبيث-ولا-أساس-له-من-الصحة-1090863543.html
https://sarabic.ae/20240716/إيران-تحدد-شرطا-لفتح-فصل-جديد-من-علاقاتها-مع-أمريكا-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090856953.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_40ae003da07cedce56da082ce6fe1a46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

باحث سياسي: اتهام إيران بأنها حاولت اغتيال ترامب تضليل إعلامي يقوده الغرب

11:44 GMT 17.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث والكاتب السياسي المتخصص في الشأن الإقليمي، إبراهيم ريحان، أن "اتهام الإعلام الأمريكي لإيران، بأنها من حاولت اغتيال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، يأتي في إطار التضليل للرأي العام الأمريكي وإبعاد أي شبهة داخلية، علمًا أنّ المنفّذ من أصول أمريكية وكان عضوًا سابقًا في الحزب الجمهوري".
وأوضح ريحان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بالقول: "لا أحد في العالم يجرؤ على اغتيال رئيس حالي أو سابق في الولايات المتحدة سوى أمريكا نفسها"، مستبعدًا "ضلوع إيران في هذه العملية، لا سيّما وأنها أعلنت جاهزيتها لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي".
وفي السياق ذاته، نفى ريحان "إمكانية استكمال المفاوضات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو ما تفضّله إيران كونها أرسلت العديد من الإشارات إلى ترامب في السابق، على اعتبار أن طهران تحبّذ الاتفاق مع الجمهوريين في الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"
أمس, 20:05 GMT
وشدّد ريحان أن "دونالد ترامب، اليوم يختلف كثيرًا عما كان عليه في السابق، ومن خلال قراءة المؤشرات التي يطلقها المرشح الجمهوري يمكن أن نلاحظ الاختلاف الجذري في تعاطيه مع ملفات الشرق الأوسط، إذ أنه سيفاجئ الجميع، لا سيما وأن ظروف المنطقة اليوم تختلف عما كانت عليه في العام 2016، في ظل توتر العلاقات الإيرانية السعودية، التي وصلت إلى حد الاشتباك".

وأشار إلى أن "ترامب يفضل التحالف مع المملكة العربية السعودية، نظرًا لحجمها على الصعيد الاقتصادي وهذا التحالف سينعكس حتما على العلاقة بين واشنطن وطهران".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
أمس, 16:12 GMT
وفي ما يتعلق بملف غزة، قال ريحان إن "ترامب يريد استمرار الحرب حتى وصوله إلى البيت الأبيض، لأنه سبق ووعد أنه في حال فوزه في الرئاسة سيوقف هذه الحرب".

واعتبر ريحان أن "رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ترامب، غير موفق بناء على سوء العلاقة بين الجانبين".

ولفت ريحان إلى أن "نتنياهو يحاول تحسين العلاقة مع ترامب، لأنه يعلم جيدًا أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية وبالتالي هو يراهن على التيار الجمهوري وليس على شخص ترامب، إذ أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا تقتصر فقط على شخص الرئيس بل تتضمن أيضا انتخاب مجلس الشيوخ والحكام ونواب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مروحيات إسرائيلية تقصف مخيم النصيرات وسط غزة05:17 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала