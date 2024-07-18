https://sarabic.ae/20240718/المستشفى-الوحيد-في-شمال-قطاع-غزة-يواجه-كارثة-صحية-تهدد-حياة-المرضى-والمصابين-1090900671.html

المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين... فيديو وصور

المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر حالة انهيار كبيرة، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 10 أشهر. 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T00:08+0000

2024-07-18T00:08+0000

2024-07-18T00:08+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقد استهدفت العديد من المراكز الصحية في قطاع غزة وخرج أغلبها عن الخدمة، وتعرضت مستشفيات الأطفال في القطاع إلى قصف ودمار من قبل الجيش الإسرائيلي. وصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي.وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر لأبسط الأساسيات، الأمر الذي سيؤدي إلى موت المزيد من المواطنين، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم لضغوط كبيرة وسط نظام صحي مستنزف.وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها الشهر الجاري، إن القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميًا، وأن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع كانت في نهاية الشهر الماضي ما بين 195 ألف و200 ألف لتر.وأشارت إلى أنه من بين 36 مستشفى في غزة، هناك 13 فقط تعمل وبشكل جزئي فقط، كما أن هناك ما مجموعه 11 مستشفى ميداني في القطاع، 3 منها اضطرت إلى التوقف مؤقتًا، و4 تعمل جزئيًا.وكشفت المنظمة عن وجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى العلاج في الخارج، وأضافت أن "المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت غير قادرة على العمل بسبب القتال"، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع القيود المفروضة على دخول الإمدادات إلى غزة على الفور.المستشفى الوحيد في الشمالومع إعلان مستشفيات مدينة غزة خروجها عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي في محيط المناطق التي تتواجد فيها، يقع على عاتق الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تقديم الخدمة لآلاف المواطنين الذين يقطنون محافظتي غزة وشمالها. يعاني المستشفى من نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، وكانت السعة السريرية في المستشفى سابقًا 140 سريرًا، ولكن في اجتياح مخيم جباليا الأخير، تم حرق مبنيين من مباني المستشفى، وأصبحت السعة السريرية في المستشفى 80 سريرًا فقط.ويقول الطبيب عصام نبهان، مدير دائرة التمريض في المستشفى الإندونيسي، لوكالة "سبوتنيك": "المستشفى الإندونيسي هو المستشفى الوحيد المتواجد في شمال قطاع غزة، وبالتحديد من وادي غزة لغاية بيت حانون، وحاليًا يتواجد 155 إصابة على 80 سريرًا، بعدما تم تحويل 80 إصابة من المستشفى المعمداني، منهم حالات مبيتة، وحالات أصيبت أثناء استهداف المستشفى المعمداني".ويضيف: "الوضع صعب جدًا وكارثي، هناك نقص حاد في المستلزمات والمستهلكات والأدوية الطبية، ونقص الوقود قد يخرج المستشفى عن العمل، وهناك أصناف من المستلزمات والأدوية الطبية غير موجودة في المستشفى ولا في مخازن وزارة الصحة، مثل أسياخ البلاتين التي تستخدم في جراحة العظام. والمستشفى الإندونيسي هو المستشفى الوحيد الذي يجري عمليات مخ وأعصاب في ظل نقص عدد الغرف لإجراء هذا النوع من العمليات".ويتواجد في المستشفى قسم العناية المركزة بسعة 10 أسرة، وهو القسم الوحيد المتبقي في شمال قطاع غزة. يعمل الأطباء داخل غرف العمليات بنظام الطوارئ، حيث تُجرى عشرات العمليات يوميًا لإنقاذ حياة المصابين. تم استنزاف الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة منذ 10 أشهر، كما أنها تعرضت للقصف والتهجير مثل بقية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ويقول الطبيب نبهان لـ "سبوتنيك":يستقبل المستشفى الإندونيسي حالات معقدة وتحتاج إلى أكثر من عملية جراحية، ويتدخل فيها أكثر من قسم من أقسام المستشفى. هناك حالات تحتاج إلى عمليات معقدة لا تتوافر أجهزتها ومستلزماتها داخل المستشفى، ومن بين تلك الحالات حالة الطفل كنان عبد الدايم الذي يبلغ من العمر سنة ونصف، والذي يعاني من مشكلة صحية معقدة في الدم وبحاجة إلى علاج غير متوفر في المستشفى.وتقول خديجة عبد الدايم، والدة كنان، لوكالة "سبوتنيك" عن حالة ابنها: "ابني يعاني من مشكلة كبيرة في الدم، وكما ترى يبكي بشكل متواصل، ولا يتوفر العلاج له في المستشفى حتى الآن، وحياته معرضة للخطر، وهو حاليًا في العناية المركزة، وهنا لا يوجد أجهزة متاحة بشكل كافٍ".وتضيف: "يعاني المستشفى من نقص كبير في المستلزمات والأدوية الطبية ونقص في الوقود. بالرغم من الإمكانيات القليلة، يبذل الأطباء قصارى جهدهم، ويقدمون ما بوسعهم لإنقاذ حياة المصابين والمرضى المتواجدين بكثافة في المستشفى".ويقول الطبيب نبهان: "هناك حالات معقدة في المستشفى، وهناك حالات إنسانية صعبة للغاية، ومنها حالة طفل جاء مع عائلته بعد استهداف منزلهم بصاروخ، ولم يبقَ من العائلة سوى الطفل الذي لا يتجاوز 3 سنوات، ودائمًا يسأل عن عائلته".يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 10 أشهر، حيث دمر أحياءً بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في اليوم الـ 285، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 37,713 قتيلًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,166 آخرين.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجومًا على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقًا لبيانات إسرائيلية رسمية. ردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصًا خُطفوا في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20231208/طبيب-فلسطيني-في-المستشفى-الإندونيسي-يدلي-بشهادته-عن-ويلات-الحرب-في-غزة-فيديو-1083888583.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حصري