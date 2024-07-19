https://sarabic.ae/20240719/حزب-الله-يقصف-مستوطنات-جديدة-ردا-على-غارة-جوية-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-صور-1090946460.html

"حزب الله" يقصف مستوطنات جديدة ردا على غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان... صور وفيديو

"حزب الله" يقصف مستوطنات جديدة ردا على غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

شهد حي البيدر السكني في بلدة الجميجمة قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، غارة جوية إسرائيلية عنيفة، مساء أمس الخميس. استهدفت مبنى سكنيا مكونا من ثلاث طبقات، مما أدى... 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T14:02+0000

2024-07-19T14:02+0000

2024-07-19T14:23+0000

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وقد أسفرت الغارة عن استشهاد عنصرين من "حزب الله"، وإصابة 18 مدنيا من سكان المنازل المجاورة، حيث تعرضت معظم هذه المنازل لأضرار كبيرة، فضلا عن احتراق وتضرر عدد من السيارات وشبكات الكهرباء.ورصدت عدسة "سبوتنيك" الأضرار في الحي المنكوب المكتظ بالسكان وبعدد كبير من نازحي منطقة الشريط الحدودي، وسجلت حال الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم لتفقد الأضرار وإصلاحها.وقالت المواطنة نريمان زين الدين، التي كانت تتواجد مع 20 شخصا من أفراد عائلتها داخل منزلها الذي يبعد أمتارا قليلة عن المبنى المستهدف: "كنت أتجهز للصلاة، بوجود أبنائي وأحفادي جميعهم حوالي عشرين شخصا، وفجأة سمعنا صوت الصواريخ مما أدى إلى تحطم الزجاج وعلا صوت الصريخ والضجيج. الأمر كان لا يصدق، الشرفات تحطمت، الأطفال يصرخون، الدخان يملأ المكان، ومنزلي يبعد أمتارا قليلة عن مكان الغارة التي نفذت في وقت الصلاة والحمد لله أن الأضرار اقتصرت على الماديات من المنزل وأثاثه ولم يصب أحد بأذى".وأضاف المواطن فريد زين الدين، الذي يقع منزله بشكل ملاصق لمكان الغارة وتضرر بشكل كبير: "كنا نحسد أنفسنا أن العدو لم ينفذ أي غارة على بلدتنا، ولكننا نعلم أنه مجرم وفجأة نفذ الغارة وحدث ما كان في الحسبان، والحمد لله كتب لنا عمرا جديدا".في سياق متصل، نفذت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" عملية عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، حيث استهدفت موقع الراهب بالصواريخ وقذائف المدفعية. فيما نفذ "حزب الله" حتى الساعة سبعة عمليات، وأعلن في بياناته أنها جاءت ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا. وأشار إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مستعمرة أبي ريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا"، كما أعلن عن استهداف "موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل مما أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".كما أعلن "حزب الله" عن استهداف "انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران في المكان". بالإضافة إلى استهداف "موقع المطلة بقذائف المدفعية"، ومرابض مدفعية في خربة ماعر بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، محققين إصابات مباشرة". وختاما، أعلن "حزب الله" قصف مستعمرة "نيفيه زيف" بصلية من صواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى ثلاث مستعمرات جديدة وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وهي المستوطنات التي استهدفها "حزب الله" لأول مرة.

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