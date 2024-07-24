https://sarabic.ae/20240724/خبير-في-الشؤون-الروسية-أي-اتفاقية-للتعاون-الشامل-بين-موسكو-وطهران-ستغير-المشهد-العالمي-1091080275.html

خبير في الشؤون الروسية: أي اتفاقية للتعاون الشامل بين موسكو وطهران ستغير المشهد العالمي

خبير في الشؤون الروسية: أي اتفاقية للتعاون الشامل بين موسكو وطهران ستغير المشهد العالمي

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشؤون الروسية، نبيل سرور، أن أي اتفاقية للتعاون الشامل بين روسيا وإيران ستؤسس لشراكة مهمة بين البلدين على الصعيد الاستراتيجي، كما أنها ستجعل... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T09:05+0000

2024-07-24T09:05+0000

2024-07-24T09:05+0000

العالم العربي

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وأضاف سرور في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الاتفاقية قد يكون لها أبعاد دفاعية ناهيك عن الابعاد الاستراتيجية، مما سيؤثر حتما على المنطقة".ولفت الخبير في الشؤون الروسية إلى أنه "قد نشهد صراعات عديدة في العالم إلى أن نصل إلى ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قوية وستسعى لقطع الطريق أمام أي إتفاق قد يؤثرعلى هيمنتها، لا سيما وأن المشكلة الأساسية في العالم تكمن في نظرة الغرب المبنية على العنصرية والهيمنة و الاستعلاء، وبالتالي فإن"مقاومة" هذه الهيمنة تتطلب جهودا كبيرة عبر برامج وخطط مدروسة ومشاريع كبرى".وتابع سرور أن "العالم اليوم بدأ يلتمس بديلا عن الدولار الأمريكي كوسيلة للتعامل على مستوى التجارة العالمية، ولكن من المبكر القول أن هيمنة الدولار على العالم انتهت".

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