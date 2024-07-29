https://sarabic.ae/20240729/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-لـسبوتنيك-البلاد-وصلت-إلى-حافة-المجاعة-ولا-بديل-عن-وقف-الحرب-1091231096.html

منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": البلاد وصلت إلى حافة المجاعة ولا بديل عن وقف الحرب

منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": البلاد وصلت إلى حافة المجاعة ولا بديل عن وقف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي، أن "المؤتمر التشاوري للقوى السياسية في مدينة ميونخ الألمانية، المقرر عقده في 12 أغسطس (آب المقبل) قد... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T17:32+0000

2024-07-29T17:32+0000

2024-07-29T17:32+0000

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وقال عبد الباقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "المؤتمر التشاوري يجمع غالبية القوى السياسية السودانية الغير حاملة للسلاح ومن بينها منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة ويهدف المؤتمر إلى تشكيل جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب".وأضاف: "السودان يحتاج الآن إلى تضافر الجهود والتعاون المشترك من اجل إنقاذ أرواح ملايين الأبرياء، الذين يطاردهم خطر الجوع والتشرد واللجوء. الآن وصلت البلاد إلى حافة المجاعة وليس هناك شيء يمكن فعله سوى الوقف الفوري للحرب".وقال رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية: "كان لنا ذرة أمل في مشاورات جنيف، ولكن الجيش اختزل القضية مجددا برفضه التفاوض مع قوات الدعم السريع، التي أصبحت تسيطر على 82 في المئة من أراضي السودان، حيث توسع الدعم السريع في كافة محاور العمليات، ما جعلها تسيطر على الساحة العسكرية والتفاوضية".وأوضح عبد الباقي أن "معاناه النازحين في العديد من الولايات لا يمكن تجاوزها، لا سيما الوافدين من سنار والجزيرة إلى ولاية نهر النيل، وتعد ولاية كسلا الأسوأ في تلك الأزمة، حيث يعيشون تحت الأشجار بعد أن شردتهم الأمطار من الخيام والمأوى، كما أن استئناف الدراسة في بعض الولايات أدى إلى خروج أكثر من 6 ملايين نازح من المدارس والجامعات".وأشار عبد الباقي إلى أن "احتكار المساعدات الإنسانية في بورتسودان واستغلالها من قبل الجيش وحركات الكفاح لأغراض عسكرية ساهم في تدهور الوضع المعيشي للنازحين في معسكرات ومراكز الإيواء، علاوة على العقوبات الاقتصادية وتدهور العملة، الأمر الذي أصبح معه توفير وجبة واحدة في اليوم أمرا بالغ الصعوبة".ولفت عبد الباقي إلى أن "هطول الأمطار في ولايات الجزيرة والخرطوم، أضاف مخاوف جديدة لدى النازحين من تفشي الأمراض الوبائية في ظل النقص التام للأدوية والمستلزمات الطبية".وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

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