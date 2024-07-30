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مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر الاستعدادات للـ"يوم الوطني الدولي لإسناد المعتقلين ونصرة غزة"
مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر الاستعدادات للـ"يوم الوطني الدولي لإسناد المعتقلين ونصرة غزة"
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن التحضيرات جارية على قدم وساق للـ"يوم الوطني الدولي لإسناد المعتقلين ونصرة غزة"،... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T15:52+0000
2024-07-30T15:52+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحضيرات تضم فصائل العمل الوطني جميعا، ومؤسسات الأسرى والفاعليات النقابية والمنظمات الشعبية، للاحتفاء بهذا اليوم الوطني العالمي لنصرة غزة والأسرى".وأكد أن "الفاعلية مهمة في ظل الهجمات الميدانية والتعذيب والتنكيل للأسرى الفلسطينيين، وفضيحة التعذيب الفاشي للسجون الإسرائيلية السرية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الفاعلية ستقام في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل المحافظات وفي مخيمات اللجوء بسوريا ولبنان، والعديد من عواصم العالم، لمشاركة الأحرار".وأوضح أن "أكثر من وزارة ومؤسسة فلسطينية وبناء على دعوة الفصائل تقوم بالتحضير لذلك اليوم، ووجهت وزارة الخارجية دعوات لكل السفارات الفلسطينية في العالم لإحياء هذه الفاعلية المهمة، التي تنادي بأهمية وقف حرب الإبادة الإجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس".وشدد أبو يوسف على أن "الفاعلية تؤكد على ضرورة حماية المعتقلين والأسرى، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتقي لجرائم الحرب وضد الإنسانية، وأهمية فرض عقوبات لردعها ومنعها من القيام بهذه الجرائم، التي تستند إليها بالشراكة الأمريكية للإمعان في مواصلة هذه الحرب الإجرامية".وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، أهمية المشاركة الواسعة يوم السبت المقبل في الثالث من آب، نصرةً لغزة والمعتقلين في اليوم الوطني والدولي لإسناد المعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وشددت القوى، في بيان، عقب اجتماعها أمس الاثنين، على "أهمية المشاركة في فعاليات هذا اليوم من داخل فلسطين ومن مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للمعتقلين، وحثّ المؤسسات الدولية والقانونية على فرض عقوبات على إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب".وشددت على "أهمية متابعة الآليات من أجل التنفيذ لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب في كل أماكن وجوده، ومن أجل ترتيب الوضع الداخلي في مواجهة المخاطر والتحديات".يذكر أن ردود فعل غاضبة أثارها موقف الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق مع 10 جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، في معسكر "سديه تيمان" بالنقب.واقتحم محتجون إسرائيليون معسكري "سديه تيمان" و"بيت ليد" بدعم من شخصيات حكومية وبرلمانية متضامنة مع الجنود المتورطين في التعذيب.الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى رفضوا التعاون مع الشرطة العسكرية، ما أدى إلى صدام مع المحققين في معسكر "سديه تيمان".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى جانب المستوى العسكري، قد أدانوا الاقتحام واعتبروه انتهاكا للقانون مطالبين بتهدئة التوترات.يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشير فيه تقارير بأن سجن "سديه تيمان" يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات، نتيجة الضرب والتعذيب أو التقصير في علاج المرضى ورفض مساعدتهم.
https://sarabic.ae/20240131/أسرى-قطاع-غزة-المفرج-عنهم-يروون-محنتهم-داخل-المعتقل-العسكري-الإسرائيلي-1085606631.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك

مسؤول فلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر الاستعدادات للـ"يوم الوطني الدولي لإسناد المعتقلين ونصرة غزة"

15:52 GMT 30.07.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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حصري
صرح الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن التحضيرات جارية على قدم وساق للـ"يوم الوطني الدولي لإسناد المعتقلين ونصرة غزة"، والمقرر انطلاقه يوم السبت 3 أغسطس/ آب المقبل.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحضيرات تضم فصائل العمل الوطني جميعا، ومؤسسات الأسرى والفاعليات النقابية والمنظمات الشعبية، للاحتفاء بهذا اليوم الوطني العالمي لنصرة غزة والأسرى".
وأكد أن "الفاعلية مهمة في ظل الهجمات الميدانية والتعذيب والتنكيل للأسرى الفلسطينيين، وفضيحة التعذيب الفاشي للسجون الإسرائيلية السرية في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الفاعلية ستقام في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل المحافظات وفي مخيمات اللجوء بسوريا ولبنان، والعديد من عواصم العالم، لمشاركة الأحرار".
وأوضح أن "أكثر من وزارة ومؤسسة فلسطينية وبناء على دعوة الفصائل تقوم بالتحضير لذلك اليوم، ووجهت وزارة الخارجية دعوات لكل السفارات الفلسطينية في العالم لإحياء هذه الفاعلية المهمة، التي تنادي بأهمية وقف حرب الإبادة الإجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس".
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وشدد أبو يوسف على أن "الفاعلية تؤكد على ضرورة حماية المعتقلين والأسرى، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتقي لجرائم الحرب وضد الإنسانية، وأهمية فرض عقوبات لردعها ومنعها من القيام بهذه الجرائم، التي تستند إليها بالشراكة الأمريكية للإمعان في مواصلة هذه الحرب الإجرامية".
وأكدت القوى الوطنية والإسلامية، أهمية المشاركة الواسعة يوم السبت المقبل في الثالث من آب، نصرةً لغزة والمعتقلين في اليوم الوطني والدولي لإسناد المعتقلين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشددت القوى، في بيان، عقب اجتماعها أمس الاثنين، على "أهمية المشاركة في فعاليات هذا اليوم من داخل فلسطين ومن مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للمعتقلين، وحثّ المؤسسات الدولية والقانونية على فرض عقوبات على إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب".
وشددت على "أهمية متابعة الآليات من أجل التنفيذ لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب في كل أماكن وجوده، ومن أجل ترتيب الوضع الداخلي في مواجهة المخاطر والتحديات".

يذكر أن ردود فعل غاضبة أثارها موقف الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق مع 10 جنود إسرائيليين متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، في معسكر "سديه تيمان" بالنقب.
واقتحم محتجون إسرائيليون معسكري "سديه تيمان" و"بيت ليد" بدعم من شخصيات حكومية وبرلمانية متضامنة مع الجنود المتورطين في التعذيب.
الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى رفضوا التعاون مع الشرطة العسكرية، ما أدى إلى صدام مع المحققين في معسكر "سديه تيمان".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى جانب المستوى العسكري، قد أدانوا الاقتحام واعتبروه انتهاكا للقانون مطالبين بتهدئة التوترات.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشير فيه تقارير بأن سجن "سديه تيمان" يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات، نتيجة الضرب والتعذيب أو التقصير في علاج المرضى ورفض مساعدتهم.
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