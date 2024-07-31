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ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
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29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
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https://sarabic.ae/20240731/1091282442.html
"يوم المرأة الأفريقية"... تجسيدا لدورها في الحفاظ على القيم العائلية والمجتمعية
"يوم المرأة الأفريقية"... تجسيدا لدورها في الحفاظ على القيم العائلية والمجتمعية
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور خلال يوم "المرأة الأفريقية"، وذلك تجسيدا لجمال المرأة ودورها في الحفاظ على القيم العائلية والمجتمعية. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
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أفريقيا
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фото, صور, أفريقيا
фото, صور, أفريقيا

"يوم المرأة الأفريقية"... تجسيدا لدورها في الحفاظ على القيم العائلية والمجتمعية

07:00 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 12:37 GMT 31.07.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور خلال يوم "المرأة الأفريقية"، وذلك تجسيدا لجمال المرأة ودورها في الحفاظ على القيم العائلية والمجتمعية.
© AP Photo

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا وتؤدي رقصة شعبية، خلال سباق "مارالال" الدولي لسباقات الإبل، في سامبورو، شمالي كينيا.

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا وتؤدي رقصة شعبية، خلال سباق &quot;مارالال&quot; الدولي لسباقات الإبل، في سامبورو، شمالي كينيا. - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا وتؤدي رقصة شعبية، خلال سباق "مارالال" الدولي لسباقات الإبل، في سامبورو، شمالي كينيا.

© AP Photo / Nariman El-Mofty

امرأة تحمل الماء على ظهرها في مخيم أم راكوبة، شرقي السودان.

امرأة تحمل الماء على ظهرها في مخيم أم راكوبة، شرقي السودان. - سبوتنيك عربي
2/11
© AP Photo / Nariman El-Mofty

امرأة تحمل الماء على ظهرها في مخيم أم راكوبة، شرقي السودان.

© AP Photo / Thoko Chikondi

امرأة تحمل ابنها المريض في مستشفى "بويلا"، في ليلونجوي، بمالاوي.

امرأة تحمل ابنها المريض في مستشفى &quot;بويلا&quot;، في ليلونجوي، بمالاوي. - سبوتنيك عربي
3/11
© AP Photo / Thoko Chikondi

امرأة تحمل ابنها المريض في مستشفى "بويلا"، في ليلونجوي، بمالاوي.

© AP Photo / Brian Inganga

امرأة تلوح بعلم كينيا، خلال احتفالات يوم الجمهورية الستين (يوم الاستقلال) في ملعب "أوهورو"، في نيروبي.

امرأة تلوح بعلم كينيا، خلال احتفالات يوم الجمهورية الستين (يوم الاستقلال) في ملعب &quot;أوهورو&quot;، في نيروبي. - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Brian Inganga

امرأة تلوح بعلم كينيا، خلال احتفالات يوم الجمهورية الستين (يوم الاستقلال) في ملعب "أوهورو"، في نيروبي.

© AP Photo / Sunday Alamba

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في يولا، بنيجيريا.

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في يولا، بنيجيريا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Sunday Alamba

امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في يولا، بنيجيريا.

© AFP 2023 / Saidu Bah

أعضاء فريق كرة القدم النسائية التابع لمركز خدمات الإصلاح النسائية، يقومون بالإحماء أثناء التدريب، في ملعب "باراد كوميونيتي" لكرة القدم، في فريتاون، سيراليون.

أعضاء فريق كرة القدم النسائية التابع لمركز خدمات الإصلاح النسائية، يقومون بالإحماء أثناء التدريب، في ملعب &quot;باراد كوميونيتي&quot; لكرة القدم، في فريتاون، سيراليون. - سبوتنيك عربي
6/11
© AFP 2023 / Saidu Bah

أعضاء فريق كرة القدم النسائية التابع لمركز خدمات الإصلاح النسائية، يقومون بالإحماء أثناء التدريب، في ملعب "باراد كوميونيتي" لكرة القدم، في فريتاون، سيراليون.

© AP Photo / Jerome Delay

امرأة صومالية وطفلها وسط الجفاف على مشارف دولو، في الصومال.

امرأة صومالية وطفلها وسط الجفاف على مشارف دولو، في الصومال. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jerome Delay

امرأة صومالية وطفلها وسط الجفاف على مشارف دولو، في الصومال.

© AP Photo

امرأة ترتدي غطاء رأس تقليدي وقلادة، خلال تتويج الملك ميسوزولو كا زويليثيني، في قصر "كواخانجيلا مانكينجاني" الملكي في نونجوما، جنوب إفريقيا.

امرأة ترتدي غطاء رأس تقليدي وقلادة، خلال تتويج الملك ميسوزولو كا زويليثيني، في قصر &quot;كواخانجيلا مانكينجاني&quot; الملكي في نونجوما، جنوب إفريقيا. - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo

امرأة ترتدي غطاء رأس تقليدي وقلادة، خلال تتويج الملك ميسوزولو كا زويليثيني، في قصر "كواخانجيلا مانكينجاني" الملكي في نونجوما، جنوب إفريقيا.

© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصور

نساء "الماساي" يرتدين الملابس التقليدية ويؤدين رقصة تقليدية بالقرب من قرية ماساي مارا، في كينيا.

نساء &quot;الماساي&quot; يرتدين الملابس التقليدية ويؤدين رقصة تقليدية بالقرب من قرية ماساي مارا، في كينيا. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Fayed El-Geziry
/
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نساء "الماساي" يرتدين الملابس التقليدية ويؤدين رقصة تقليدية بالقرب من قرية ماساي مارا، في كينيا.

© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt

صورة لأمراة من جنوب السودان تجلس مع طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا.

صورة لأمراة من جنوب السودان تجلس مع طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt

صورة لأمراة من جنوب السودان تجلس مع طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا.

© AFP 2023 / Franck Fife

إحدى المشجعات تتفاعل مع علم ساحل العاج المرسوم على وجهها، قبل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إيبيمبي، أبيدجان.

إحدى المشجعات تتفاعل مع علم ساحل العاج المرسوم على وجهها، قبل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب &quot;الحسن واتارا&quot; الأولمبي في إيبيمبي، أبيدجان. - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / Franck Fife

إحدى المشجعات تتفاعل مع علم ساحل العاج المرسوم على وجهها، قبل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إيبيمبي، أبيدجان.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
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