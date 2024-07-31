"يوم المرأة الأفريقية"... تجسيدا لدورها في الحفاظ على القيم العائلية والمجتمعية

امرأة ترتدي زيًا تقليديًا وتؤدي رقصة شعبية، خلال سباق "مارالال" الدولي لسباقات الإبل، في سامبورو، شمالي كينيا.
امرأة ترتدي زيًا تقليديًا وتؤدي رقصة شعبية، خلال سباق "مارالال" الدولي لسباقات الإبل، في سامبورو، شمالي كينيا.
امرأة تحمل الماء على ظهرها في مخيم أم راكوبة، شرقي السودان.
امرأة تحمل الماء على ظهرها في مخيم أم راكوبة، شرقي السودان.
امرأة تحمل ابنها المريض في مستشفى "بويلا"، في ليلونجوي، بمالاوي.
امرأة تحمل ابنها المريض في مستشفى "بويلا"، في ليلونجوي، بمالاوي.
امرأة تلوح بعلم كينيا، خلال احتفالات يوم الجمهورية الستين (يوم الاستقلال) في ملعب "أوهورو"، في نيروبي.
امرأة تلوح بعلم كينيا، خلال احتفالات يوم الجمهورية الستين (يوم الاستقلال) في ملعب "أوهورو"، في نيروبي.
امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في يولا، بنيجيريا.
امرأة تدلي بصوتها خلال الانتخابات الرئاسية في يولا، بنيجيريا.
أعضاء فريق كرة القدم النسائية التابع لمركز خدمات الإصلاح النسائية، يقومون بالإحماء أثناء التدريب، في ملعب "باراد كوميونيتي" لكرة القدم، في فريتاون، سيراليون.
أعضاء فريق كرة القدم النسائية التابع لمركز خدمات الإصلاح النسائية، يقومون بالإحماء أثناء التدريب، في ملعب "باراد كوميونيتي" لكرة القدم، في فريتاون، سيراليون.
امرأة صومالية وطفلها وسط الجفاف على مشارف دولو، في الصومال.
امرأة صومالية وطفلها وسط الجفاف على مشارف دولو، في الصومال.
امرأة ترتدي غطاء رأس تقليدي وقلادة، خلال تتويج الملك ميسوزولو كا زويليثيني، في قصر "كواخانجيلا مانكينجاني" الملكي في نونجوما، جنوب إفريقيا.
امرأة ترتدي غطاء رأس تقليدي وقلادة، خلال تتويج الملك ميسوزولو كا زويليثيني، في قصر "كواخانجيلا مانكينجاني" الملكي في نونجوما، جنوب إفريقيا.
نساء "الماساي" يرتدين الملابس التقليدية ويؤدين رقصة تقليدية بالقرب من قرية ماساي مارا، في كينيا.
نساء "الماساي" يرتدين الملابس التقليدية ويؤدين رقصة تقليدية بالقرب من قرية ماساي مارا، في كينيا.
صورة لأمراة من جنوب السودان تجلس مع طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا.
صورة لأمراة من جنوب السودان تجلس مع طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا.
إحدى المشجعات تتفاعل مع علم ساحل العاج المرسوم على وجهها، قبل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إيبيمبي، أبيدجان.
إحدى المشجعات تتفاعل مع علم ساحل العاج المرسوم على وجهها، قبل حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2024، في ملعب "الحسن واتارا" الأولمبي في إيبيمبي، أبيدجان.