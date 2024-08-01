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الأردن يطالب مجلس الأمن بعدم السماح لإسرائيل بفرض المزيد من الدمار في المنطقة

الأردن يطالب مجلس الأمن بعدم السماح لإسرائيل بفرض المزيد من الدمار في المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، بأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تتدحرج نحو الهاوية. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T12:48+0000

2024-08-01T12:48+0000

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ونقلت وكالة الأبناء الأردنية "بترا"، مساء اليوم الخميس، عن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمان، مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أنه "لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو". وشدد الصفدي على أن "إسرائيل قوضت جهود الوسطاء باغتيالها إسماعيل هنية المحاور الرئيس بالمفاوضات"، مضيفا أن "الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".واعتبر وزير الخارجية الأردني أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة وخرقا واضحا للقانون الدولي وسيادة الدول".ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.

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