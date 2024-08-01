https://sarabic.ae/20240801/الأردن-يطالب-مجلس-الأمن-بعدم-السماح-لإسرائيل-بفرض-المزيد-من-الدمار-في-المنطقة-1091320298.html
الأردن يطالب مجلس الأمن بعدم السماح لإسرائيل بفرض المزيد من الدمار في المنطقة
الأردن يطالب مجلس الأمن بعدم السماح لإسرائيل بفرض المزيد من الدمار في المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، بأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تتدحرج نحو الهاوية. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T12:48+0000
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ونقلت وكالة الأبناء الأردنية "بترا"، مساء اليوم الخميس، عن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمان، مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أنه "لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو". وشدد الصفدي على أن "إسرائيل قوضت جهود الوسطاء باغتيالها إسماعيل هنية المحاور الرئيس بالمفاوضات"، مضيفا أن "الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".واعتبر وزير الخارجية الأردني أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة وخرقا واضحا للقانون الدولي وسيادة الدول".ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240801/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يلغي-إجازات-جنوده-استعدادا-لرد-محتمل-من-إيران-وحزب-الله-1091314536.html
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حركة حماس, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الأردن يطالب مجلس الأمن بعدم السماح لإسرائيل بفرض المزيد من الدمار في المنطقة
صرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، بأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تتدحرج نحو الهاوية.
ونقلت وكالة
الأبناء الأردنية "بترا"، مساء اليوم الخميس، عن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمان، مع نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، أنه "لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".
وشدد الصفدي
على أن "إسرائيل قوضت جهود الوسطاء باغتيالها إسماعيل هنية المحاور الرئيس بالمفاوضات"، مضيفا أن "الخطوة الأولى لخفض التصعيد هي إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".
واعتبر وزير الخارجية الأردني أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة وخرقا واضحا للقانون الدولي وسيادة الدول".
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح أمس الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية
، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير، متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر إليه دولا أخرى في المنطقة.