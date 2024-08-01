https://sarabic.ae/20240801/القائم-بأعمال-وزير-الخارجية-الإيراني-لن-نتنازل-عن-حقنا-الطبيعي-بالرد-1091305425.html

القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقنا الطبيعي بالرد

القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقنا الطبيعي بالرد

سبوتنيك عربي

صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الخميس، بأن بلاده لن تتنازل عن حقها بالرد، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T06:42+0000

2024-08-01T06:42+0000

2024-08-01T06:42+0000

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طهران - سبوتنيك. وأوضح بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن تصريحات باقري كني جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.وأكد بيان الخارجية الإيرانية أن "القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقها الطبيعي في اتخاذ إجراءات مضادة ضد الصهاينة المجرمين".وأشار باقري كني إلى أن "إيران تطالب بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لإدانة ومواجهة الأعمال الإجرامية للكيان الاسرائيلي".ومن ناحيته، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن "القاهرة أدانت في بيانها الرسمي العمل الإجرامي الذي اقترفته إسرائيل في اغتيال إسماعيل هنية"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.وذكر البيان الإيراني أن "وزير الخارجية المصري أعرب عن تأييده لمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.بدوره، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن "إيران ستجعل الاحتلال الإرهابي نادمًا على أعماله الجبانة"، مضيفًا أن "العلاقات بين شعبي إيران وفلسطين ستكون أقوى من أي وقت مضى".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسًا لإيران، يوم الثلاثاء، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

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https://sarabic.ae/20240731/الإذاعة-الإسرائيلية-لن-تكون-هناك-مشكلة-في-إيجاد-بديل-عن-إسماعيل-هنية-من-داخل-حماس-1091294189.html

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