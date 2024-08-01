"زفاف كلاب البولدوغ"... أطرف صور الأسبوع

كلبي بولدوغ فرنسيان يدعيان "لونا" و"فرانكوز" يرتديان زي العروس والعريس، خلال حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.
كلبي بولدوغ فرنسيان يدعيان "لونا" و"فرانكوز" يرتديان زي العروس والعريس، خلال حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في لقطة طريفة أثناء المؤتمر الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في العاصمة برازيليا.
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في لقطة طريفة أثناء المؤتمر الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في العاصمة برازيليا.
كرنفال "بايكال سوب" للتزلج على الماء في محطة القوارب التابعة لمركز "تشايكا" الترفيهي في قرية أوتوليك، في منطقة إيركوتسك، في روسيا.
كرنفال "بايكال سوب" للتزلج على الماء في محطة القوارب التابعة لمركز "تشايكا" الترفيهي في قرية أوتوليك، في منطقة إيركوتسك، في روسيا.
سياح يقفون في الظل بجوار واجهة متجر "بينما" هربا من درجات الحرارة العالية التي بلغت 39 درجة، في روما.
سياح يقفون في الظل بجوار واجهة متجر "بينما" هربا من درجات الحرارة العالية التي بلغت 39 درجة، في روما.
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جمعية الريف، نيكولاس بينو، يشربان "المته" خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض السنوي لجمعية الريف، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جمعية الريف، نيكولاس بينو، يشربان "المته" خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض السنوي لجمعية الريف، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
نساء يبعن الملابس في شارع لا هويادا، في كاراكاس، فنزويلا.
نساء يبعن الملابس في شارع لا هويادا، في كاراكاس، فنزويلا.
لقطة طريفة لأحد المشاركين في معرض "كوميك كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا.
لقطة طريفة لأحد المشاركين في معرض "كوميك كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا.
تمثال يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا لدب أزرق كبير بعنوان "أرى ما تقصده" للفنان لورانس أرغنت، في مركز مؤتمرات كولورادو، في مدينة دنفر.
تمثال يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا لدب أزرق كبير بعنوان "أرى ما تقصده" للفنان لورانس أرغنت، في مركز مؤتمرات كولورادو، في مدينة دنفر.
صورة لأشخاص ضمن العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبورغ، بمناسبة يوم البحرية الروسية.
صورة لأشخاص ضمن العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبورغ، بمناسبة يوم البحرية الروسية.