"زفاف كلاب البولدوغ"... أطرف صور الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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"زفاف كلاب البولدوغ"... أطرف صور الأسبوع
"زفاف كلاب البولدوغ"... أطرف صور الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"زفاف كلاب البولدوغ"... أطرف صور الأسبوع

08:00 GMT 01.08.2024 (تم التحديث: 10:30 GMT 01.08.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2023 / Sergei Gapon

كلبي بولدوغ فرنسيان يدعيان "لونا" و"فرانكوز" يرتديان زي العروس والعريس، خلال حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.

كلبي بولدوغ فرنسيان يدعيان &quot;لونا&quot; و&quot;فرانكوز&quot; يرتديان زي العروس والعريس، خلال حفل زفافهما في مقهى &quot;إنكلوسيف باريستا&quot;، في بولندا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sergei Gapon

كلبي بولدوغ فرنسيان يدعيان "لونا" و"فرانكوز" يرتديان زي العروس والعريس، خلال حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.

© AFP 2023 / Sergio Lima

الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في لقطة طريفة أثناء المؤتمر الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في العاصمة برازيليا.

الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في لقطة طريفة أثناء المؤتمر الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في العاصمة برازيليا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sergio Lima

الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في لقطة طريفة أثناء المؤتمر الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في العاصمة برازيليا.

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

كرنفال "بايكال سوب" للتزلج على الماء في محطة القوارب التابعة لمركز "تشايكا" الترفيهي في قرية أوتوليك، في منطقة إيركوتسك، في روسيا.

كرنفال &quot;بايكال سوب&quot; للتزلج على الماء في محطة القوارب التابعة لمركز &quot;تشايكا&quot; الترفيهي في قرية أوتوليك، في منطقة إيركوتسك، في روسيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
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كرنفال "بايكال سوب" للتزلج على الماء في محطة القوارب التابعة لمركز "تشايكا" الترفيهي في قرية أوتوليك، في منطقة إيركوتسك، في روسيا.

© AP Photo / Gregorio Borgia

سياح يقفون في الظل بجوار واجهة متجر "بينما" هربا من درجات الحرارة العالية التي بلغت 39 درجة، في روما.

سياح يقفون في الظل بجوار واجهة متجر &quot;بينما&quot; هربا من درجات الحرارة العالية التي بلغت 39 درجة، في روما. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gregorio Borgia

سياح يقفون في الظل بجوار واجهة متجر "بينما" هربا من درجات الحرارة العالية التي بلغت 39 درجة، في روما.

© AP Photo / Gustavo Garello

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جمعية الريف، نيكولاس بينو، يشربان "المته" خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض السنوي لجمعية الريف، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جمعية الريف، نيكولاس بينو، يشربان &quot;المته&quot; خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض السنوي لجمعية الريف، في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Gustavo Garello

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس جمعية الريف، نيكولاس بينو، يشربان "المته" خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض السنوي لجمعية الريف، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Fernando Vergara

نساء يبعن الملابس في شارع لا هويادا، في كاراكاس، فنزويلا.

نساء يبعن الملابس في شارع لا هويادا، في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara

نساء يبعن الملابس في شارع لا هويادا، في كاراكاس، فنزويلا.

© AFP 2023 / Chris Delmas

لقطة طريفة لأحد المشاركين في معرض "كوميك كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا.

لقطة طريفة لأحد المشاركين في معرض &quot;كوميك كون&quot; الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Chris Delmas

لقطة طريفة لأحد المشاركين في معرض "كوميك كون" الدولي في سان دييغو، كاليفورنيا.

© AP Photo / David Zalubowski

تمثال يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا لدب أزرق كبير بعنوان "أرى ما تقصده" للفنان لورانس أرغنت، في مركز مؤتمرات كولورادو، في مدينة دنفر.

تمثال يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا لدب أزرق كبير بعنوان &quot;أرى ما تقصده&quot; للفنان لورانس أرغنت، في مركز مؤتمرات كولورادو، في مدينة دنفر. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / David Zalubowski

تمثال يبلغ ارتفاعه 40 قدمًا لدب أزرق كبير بعنوان "أرى ما تقصده" للفنان لورانس أرغنت، في مركز مؤتمرات كولورادو، في مدينة دنفر.

© Sputnik . Anatoly Medved / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأشخاص ضمن العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبورغ، بمناسبة يوم البحرية الروسية.

صورة لأشخاص ضمن العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبورغ، بمناسبة يوم البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anatoly Medved
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صورة لأشخاص ضمن العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبورغ، بمناسبة يوم البحرية الروسية.

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