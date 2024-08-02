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صحيفة: مقتل اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" و3 قادة عسكريين داخل نفق في غزة
صحيفة: مقتل اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" و3 قادة عسكريين داخل نفق في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر قريبة من حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل اغتالت اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحركة، بالإضافة إلى 3 قادة عسكريين كانوا برفقتهما،... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T15:19+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن عضوي المكتب السياسي اللذين تم اغتيالهما هما روحي مشتهى وسامح السراج، أما الـ 3 مسؤولين عسكريين من "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، الذين قتلوا في الغارة ذاتها، هم عبد الهادي صيام أحد قادة جهاز الاستخبارات في لواء غزة ومسؤول العمليات فيها لفترة من الوقت وأحد قادة النخبة، وسامي عودة أحد قادة جهاز الأمن العام التابع للمستوى السياسي في "حماس"، ومحمد حديد أحد قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة.وأوضحت المصادر أن عملية قتل القياديين في "حماس" جاءت من خلال طائرة إسرائيلية قصفت منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع هدفا في محيط منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، حيث يوجد أسفله نفق، ما أدى إلى انهياره على من بداخله.وأشارت المصادر إلى أن النفق المذكور كان قد قصف بداية الحرب الحالية وتضرر جزئيا، ثم تم إصلاح بعض النقاط فيه لينتقل إليه هؤلاء القياديين منذ نحو شهر ونصف الشهر، في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في مناطق متفرقة من القطاع، خصوصاً مدينة غزة التي شهدت مؤخرا سلسلة اغتيالات لقيادات ميدانية وتدمير مراكز إيواء وغيرها.وفي وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية حتى الآن، مؤكداً أنه عند الانتخاب سيتم الإعلان عن الاسم بشكلٍ رسمي.وقال المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك": "ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية في الوقت الحالي"، وتابع: "عندما يتم الانتخاب ستعلن الحركة عن الاسم المنتخب لرئاسة المكتب السياسي بشكل رسمي".وأوضح المصدر أن "الانتخاب يتم وفقاً للقانون الداخلي للحركة، بعد اجتماع مجلس الشورى في حركة حماس، ويتم الإعلان رسمياً عن الاسم بعد الاجتماع".وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
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https://sarabic.ae/20240802/وزيرة-إسرائيلية-سياسة-الاغتيالات-ستسرع-من-عملية-إتمام-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس--1091340805.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

صحيفة: مقتل اثنين من أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس" و3 قادة عسكريين داخل نفق في غزة

15:19 GMT 02.08.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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أفادت مصادر قريبة من حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل اغتالت اثنين من أعضاء المكتب السياسي للحركة، بالإضافة إلى 3 قادة عسكريين كانوا برفقتهما، وذلك أثناء تواجدهم في أحد الأنفاق في مدينة غزة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادرها أن عضوي المكتب السياسي اللذين تم اغتيالهما هما روحي مشتهى وسامح السراج، أما الـ 3 مسؤولين عسكريين من "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، الذين قتلوا في الغارة ذاتها، هم عبد الهادي صيام أحد قادة جهاز الاستخبارات في لواء غزة ومسؤول العمليات فيها لفترة من الوقت وأحد قادة النخبة، وسامي عودة أحد قادة جهاز الأمن العام التابع للمستوى السياسي في "حماس"، ومحمد حديد أحد قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة.
وأوضحت المصادر أن عملية قتل القياديين في "حماس" جاءت من خلال طائرة إسرائيلية قصفت منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع هدفا في محيط منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، حيث يوجد أسفله نفق، ما أدى إلى انهياره على من بداخله.
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وأشارت المصادر إلى أن النفق المذكور كان قد قصف بداية الحرب الحالية وتضرر جزئيا، ثم تم إصلاح بعض النقاط فيه لينتقل إليه هؤلاء القياديين منذ نحو شهر ونصف الشهر، في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في مناطق متفرقة من القطاع، خصوصاً مدينة غزة التي شهدت مؤخرا سلسلة اغتيالات لقيادات ميدانية وتدمير مراكز إيواء وغيرها.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية حتى الآن، مؤكداً أنه عند الانتخاب سيتم الإعلان عن الاسم بشكلٍ رسمي.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
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وقال المصدر، في حديث لـ"سبوتنيك": "ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية في الوقت الحالي"، وتابع: "عندما يتم الانتخاب ستعلن الحركة عن الاسم المنتخب لرئاسة المكتب السياسي بشكل رسمي".
وأوضح المصدر أن "الانتخاب يتم وفقاً للقانون الداخلي للحركة، بعد اجتماع مجلس الشورى في حركة حماس، ويتم الإعلان رسمياً عن الاسم بعد الاجتماع".
وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
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