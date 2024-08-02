أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

ملكة جمال لبنان الجديدة، ندى كوسا، تستعرض ملابس السباحة خلال مسابقة ملكة جمال لبنان، في بيروت.
ملكة جمال لبنان الجديدة، ندى كوسا، تستعرض ملابس السباحة خلال مسابقة ملكة جمال لبنان، في بيروت.
سكان مدينة سانت بطرسبورغ يشاهدون العرض من شرفة مبنى سكني مخصص للاحتفال بيوم البحرية الروسية.
سكان مدينة سانت بطرسبورغ يشاهدون العرض من شرفة مبنى سكني مخصص للاحتفال بيوم البحرية الروسية.
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد حكومة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارت، أمام قصر العدل في ليما، في 28 يوليو/تموز 2024.
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد حكومة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارت، أمام قصر العدل في ليما، في 28 يوليو/تموز 2024.
فارس يقود عربة يجرها ثيران خلال سباق "كارابان سابي بروجولا" التقليدي للثور في بروبولينجو، إندونيسا.
فارس يقود عربة يجرها ثيران خلال سباق "كارابان سابي بروجولا" التقليدي للثور في بروبولينجو، إندونيسا.
الطفلة النازحة شام الهسي، والتي تعاني من مرض جلدي، مغطاة بكريم جلدي أثناء وقوفها لالتقاط صورة، في مخيم مؤقت في دير البلح، وسط قطاع غزة.
الطفلة النازحة شام الهسي، والتي تعاني من مرض جلدي، مغطاة بكريم جلدي أثناء وقوفها لالتقاط صورة، في مخيم مؤقت في دير البلح، وسط قطاع غزة.
صورة للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، وهو يرتدي ضمادة على أذنه.
صورة للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، وهو يرتدي ضمادة على أذنه.
أحد المصلين يسكب الحليب على تمثال للإله الهندوسي "شيفا" خلال شهر شراوان المقدس في كاتماندو، نيبال.
أحد المصلين يسكب الحليب على تمثال للإله الهندوسي "شيفا" خلال شهر شراوان المقدس في كاتماندو، نيبال.
صورة ملتقطة تُظهر سيدة جالسة على أرجوحة في منزلها الذي غمرته المياه في قرية بن فوي، في هانوي، فيتنام.
صورة ملتقطة تُظهر سيدة جالسة على أرجوحة في منزلها الذي غمرته المياه في قرية بن فوي، في هانوي، فيتنام.
عارضة أزياء تعرض نموذجا للمصمم الهندي، أميت أغاروال، خلال أسبوع الأزياء الراقية في نيودلهي، الهند.
عارضة أزياء تعرض نموذجا للمصمم الهندي، أميت أغاروال، خلال أسبوع الأزياء الراقية في نيودلهي، الهند.
امرأة تقف مع طفلتها عند مدخل متحف "خيرسونيس الجديد" في سيفاستوبول، روسيا.
امرأة تقف مع طفلتها عند مدخل متحف "خيرسونيس الجديد" في سيفاستوبول، روسيا.
متظاهرون يحطمون لوحة إعلانية خلال مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرسمية الفنزويلية، كاراكاس.
متظاهرون يحطمون لوحة إعلانية خلال مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرسمية الفنزويلية، كاراكاس.
صورة للمشاركين في أكبر رقصة "لامبادا فلاش" في إحدى حدائق موسكو، روسيا.
صورة للمشاركين في أكبر رقصة "لامبادا فلاش" في إحدى حدائق موسكو، روسيا.
صورة لرجل إطفاء يشرب الماء أثناء مقابلة إعلامية خلال مكافحة حريق "بارك" في مقاطعة تيهاما، في كاليفورنيا.
صورة لرجل إطفاء يشرب الماء أثناء مقابلة إعلامية خلال مكافحة حريق "بارك" في مقاطعة تيهاما، في كاليفورنيا.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في لقطة طريفة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في كاراكاس، فنزويلا.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في لقطة طريفة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في كاراكاس، فنزويلا.
صورة لصياد يصطاد السمك على ساحل بيروت، لبنان.
صورة لصياد يصطاد السمك على ساحل بيروت، لبنان.
فتاة تستريح على بقرة "شورثورن" والتي فاز بها والدها في المسابقة، التي جرت خلال العرض الافتتاحي للمعرض السنوي للجمعية الريفية في بوينس آيرس، الأرجنتين.
فتاة تستريح على بقرة "شورثورن" والتي فاز بها والدها في المسابقة، التي جرت خلال العرض الافتتاحي للمعرض السنوي للجمعية الريفية في بوينس آيرس، الأرجنتين.
كلبان من نوع بولدوغ، يدعيان لونا وفرانكوز، يرتديان زي العروس والعريس، في حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.
كلبان من نوع بولدوغ، يدعيان لونا وفرانكوز، يرتديان زي العروس والعريس، في حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.
صورة لإمرأة كُسرت مظلتها أثناء هطول أمطار غزيرة في بكين، الصين.
صورة لإمرأة كُسرت مظلتها أثناء هطول أمطار غزيرة في بكين، الصين.