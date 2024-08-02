أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع
أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

07:10 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 10:53 GMT 02.08.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Hussein Malla

ملكة جمال لبنان الجديدة، ندى كوسا، تستعرض ملابس السباحة خلال مسابقة ملكة جمال لبنان، في بيروت.

ملكة جمال لبنان الجديدة، ندى كوسا، تستعرض ملابس السباحة خلال مسابقة ملكة جمال لبنان، في بيروت. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla

ملكة جمال لبنان الجديدة، ندى كوسا، تستعرض ملابس السباحة خلال مسابقة ملكة جمال لبنان، في بيروت.

© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة سانت بطرسبورغ يشاهدون العرض من شرفة مبنى سكني مخصص للاحتفال بيوم البحرية الروسية.

سكان مدينة سانت بطرسبورغ يشاهدون العرض من شرفة مبنى سكني مخصص للاحتفال بيوم البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Vitaly Nevar
/
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سكان مدينة سانت بطرسبورغ يشاهدون العرض من شرفة مبنى سكني مخصص للاحتفال بيوم البحرية الروسية.

© AFP 2023 / Ernesto Benavides

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد حكومة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارت، أمام قصر العدل في ليما، في 28 يوليو/تموز 2024.

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد حكومة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارت، أمام قصر العدل في ليما، في 28 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
3/18
© AFP 2023 / Ernesto Benavides

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال مظاهرة ضد حكومة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارت، أمام قصر العدل في ليما، في 28 يوليو/تموز 2024.

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

فارس يقود عربة يجرها ثيران خلال سباق "كارابان سابي بروجولا" التقليدي للثور في بروبولينجو، إندونيسا.

فارس يقود عربة يجرها ثيران خلال سباق &quot;كارابان سابي بروجولا&quot; التقليدي للثور في بروبولينجو، إندونيسا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Juni Kriswanto

فارس يقود عربة يجرها ثيران خلال سباق "كارابان سابي بروجولا" التقليدي للثور في بروبولينجو، إندونيسا.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

الطفلة النازحة شام الهسي، والتي تعاني من مرض جلدي، مغطاة بكريم جلدي أثناء وقوفها لالتقاط صورة، في مخيم مؤقت في دير البلح، وسط قطاع غزة.

الطفلة النازحة شام الهسي، والتي تعاني من مرض جلدي، مغطاة بكريم جلدي أثناء وقوفها لالتقاط صورة، في مخيم مؤقت في دير البلح، وسط قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
5/18
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

الطفلة النازحة شام الهسي، والتي تعاني من مرض جلدي، مغطاة بكريم جلدي أثناء وقوفها لالتقاط صورة، في مخيم مؤقت في دير البلح، وسط قطاع غزة.

© AP Photo / Jae C. Hong

صورة للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، وهو يرتدي ضمادة على أذنه.

صورة للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، وهو يرتدي ضمادة على أذنه. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jae C. Hong

صورة للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، وهو يرتدي ضمادة على أذنه.

© AFP 2023 / Prakash Mathema

أحد المصلين يسكب الحليب على تمثال للإله الهندوسي "شيفا" خلال شهر شراوان المقدس في كاتماندو، نيبال.

أحد المصلين يسكب الحليب على تمثال للإله الهندوسي &quot;شيفا&quot; خلال شهر شراوان المقدس في كاتماندو، نيبال. - سبوتنيك عربي
7/18
© AFP 2023 / Prakash Mathema

أحد المصلين يسكب الحليب على تمثال للإله الهندوسي "شيفا" خلال شهر شراوان المقدس في كاتماندو، نيبال.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

صورة ملتقطة تُظهر سيدة جالسة على أرجوحة في منزلها الذي غمرته المياه في قرية بن فوي، في هانوي، فيتنام.

صورة ملتقطة تُظهر سيدة جالسة على أرجوحة في منزلها الذي غمرته المياه في قرية بن فوي، في هانوي، فيتنام. - سبوتنيك عربي
8/18
© AFP 2023 / Nhac Nguyen

صورة ملتقطة تُظهر سيدة جالسة على أرجوحة في منزلها الذي غمرته المياه في قرية بن فوي، في هانوي، فيتنام.

© AFP 2023 / Sajjad Hussain

عارضة أزياء تعرض نموذجا للمصمم الهندي، أميت أغاروال، خلال أسبوع الأزياء الراقية في نيودلهي، الهند.

عارضة أزياء تعرض نموذجا للمصمم الهندي، أميت أغاروال، خلال أسبوع الأزياء الراقية في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
9/18
© AFP 2023 / Sajjad Hussain

عارضة أزياء تعرض نموذجا للمصمم الهندي، أميت أغاروال، خلال أسبوع الأزياء الراقية في نيودلهي، الهند.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تقف مع طفلتها عند مدخل متحف "خيرسونيس الجديد" في سيفاستوبول، روسيا.

امرأة تقف مع طفلتها عند مدخل متحف &quot;خيرسونيس الجديد&quot; في سيفاستوبول، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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امرأة تقف مع طفلتها عند مدخل متحف "خيرسونيس الجديد" في سيفاستوبول، روسيا.

© AP Photo / Matias Delacroix

متظاهرون يحطمون لوحة إعلانية خلال مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرسمية الفنزويلية، كاراكاس.

متظاهرون يحطمون لوحة إعلانية خلال مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرسمية الفنزويلية، كاراكاس. - سبوتنيك عربي
11/18
© AP Photo / Matias Delacroix

متظاهرون يحطمون لوحة إعلانية خلال مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرسمية الفنزويلية، كاراكاس.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركين في أكبر رقصة "لامبادا فلاش" في إحدى حدائق موسكو، روسيا.

صورة للمشاركين في أكبر رقصة &quot;لامبادا فلاش&quot; في إحدى حدائق موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
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صورة للمشاركين في أكبر رقصة "لامبادا فلاش" في إحدى حدائق موسكو، روسيا.

© AP Photo / Noah Berger

صورة لرجل إطفاء يشرب الماء أثناء مقابلة إعلامية خلال مكافحة حريق "بارك" في مقاطعة تيهاما، في كاليفورنيا.

صورة لرجل إطفاء يشرب الماء أثناء مقابلة إعلامية خلال مكافحة حريق &quot;بارك&quot; في مقاطعة تيهاما، في كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Noah Berger

صورة لرجل إطفاء يشرب الماء أثناء مقابلة إعلامية خلال مكافحة حريق "بارك" في مقاطعة تيهاما، في كاليفورنيا.

© AFP 2023 / Yuri Cortez

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في لقطة طريفة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في كاراكاس، فنزويلا.

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في لقطة طريفة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
14/18
© AFP 2023 / Yuri Cortez

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في لقطة طريفة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Hassan Ammar

صورة لصياد يصطاد السمك على ساحل بيروت، لبنان.

صورة لصياد يصطاد السمك على ساحل بيروت، لبنان. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Hassan Ammar

صورة لصياد يصطاد السمك على ساحل بيروت، لبنان.

© AP Photo / Rodrigo Abd

فتاة تستريح على بقرة "شورثورن" والتي فاز بها والدها في المسابقة، التي جرت خلال العرض الافتتاحي للمعرض السنوي للجمعية الريفية في بوينس آيرس، الأرجنتين.

فتاة تستريح على بقرة &quot;شورثورن&quot; والتي فاز بها والدها في المسابقة، التي جرت خلال العرض الافتتاحي للمعرض السنوي للجمعية الريفية في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Rodrigo Abd

فتاة تستريح على بقرة "شورثورن" والتي فاز بها والدها في المسابقة، التي جرت خلال العرض الافتتاحي للمعرض السنوي للجمعية الريفية في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AFP 2023 / Sergei Gapon

كلبان من نوع بولدوغ، يدعيان لونا وفرانكوز، يرتديان زي العروس والعريس، في حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.

كلبان من نوع بولدوغ، يدعيان لونا وفرانكوز، يرتديان زي العروس والعريس، في حفل زفافهما في مقهى &quot;إنكلوسيف باريستا&quot;، في بولندا. - سبوتنيك عربي
17/18
© AFP 2023 / Sergei Gapon

كلبان من نوع بولدوغ، يدعيان لونا وفرانكوز، يرتديان زي العروس والعريس، في حفل زفافهما في مقهى "إنكلوسيف باريستا"، في بولندا.

© AFP 2023 / Greg Baker

صورة لإمرأة كُسرت مظلتها أثناء هطول أمطار غزيرة في بكين، الصين.

صورة لإمرأة كُسرت مظلتها أثناء هطول أمطار غزيرة في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
18/18
© AFP 2023 / Greg Baker

صورة لإمرأة كُسرت مظلتها أثناء هطول أمطار غزيرة في بكين، الصين.

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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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