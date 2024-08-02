أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

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الطفلة النازحة شام الهسي، والتي تعاني من مرض جلدي، مغطاة بكريم جلدي أثناء وقوفها لالتقاط صورة، في مخيم مؤقت في دير البلح، وسط قطاع غزة.