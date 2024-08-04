https://sarabic.ae/20240804/آيزنكوت-عن-الهجوم-الإيراني-على-بلاده-طالبت-برد-قوي-لإرسال-رسالة-إلى-الإيرانيين-1091398901.html

آيزنكوت عن الهجوم الإيراني على بلاده: طالبت برد قوي لإرسال رسالة إلى الإيرانيين

آيزنكوت عن الهجوم الإيراني على بلاده: طالبت برد قوي لإرسال رسالة إلى الإيرانيين

سبوتنيك عربي

صرح عضو "كابينيت الحرب" السابق على قطاع غزة، الجنرال غادي آيزنكوت، حول الهجوم الإيراني على بلاده، بمطالبته برد قوي لإرسال رسالة إلى الإيرانيين. 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T08:41+0000

2024-08-04T08:41+0000

2024-08-04T08:41+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن آيزنكوت، بشأن ليلة الهجوم الإيراني على بلاده، مساء الثالث عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، مطالبته وعضو "كابينيت الحرب" السابق، بيني غانتس، بتوصيل رسالة قوية إلى إيران.وأوضح آيزنكوت، والذي شغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أنه اتفق مع غانتس على ضرورة الرد على إيران بشكل أقوى مما جرت عليه الأمور، بدعوى توصيل رسالة إلى الإيرانيين مفادها أنه لا يمكن أن يمر إطلاق 500 صاروخ وقذائف صاروخية وطائرات مسيرة بسهولة.ولفت الجنرال غادي آيزنكوت إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختار غير ذلك"، على حد قوله.يشار إلى أن إيران شنت أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل مساء 13 أبريل/نيسان 2024، وأطلقت عليه تسمية "الوعد الصادق"، حيث أعلنت على تلفزيونها الرسمي إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه إسرائيل.وأوضحت إيران أن هذا الهجوم يأتي ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين في الأول من أبريل 2024. في وقت أعلنت إسرائيل أنها تصدت لـ 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، في حين أكد التلفزيون الإيراني إصابة نصف هذه الصواريخ والمسيرات الأهداف التي أطلقت لأجلها.وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدا خطيرا، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، ومقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، عن مقتل هنية وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران؛ مشيراً إلى أن التحقيق جار في أسباب وملابسات الحادث.ونعت حركة حماس رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت أن الهجوم لن يمر دون رد.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة، التي تربط حركة حماس في طهران.

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