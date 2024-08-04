إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
08:04 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:17 GMT
20 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240804/إعلام-عملية-الاستيلاء-على-شبه-جزيرة-القرم-سوف-تتطلب-موارد-هائلة-من-أوكرانيا-1091401046.html
إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا
إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ستتطلب موارد بشرية وفنية هائلة من أوكرانيا. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T09:45+0000
2024-08-04T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/90/1043789056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bf17178bc6a998a416f152a1e3c95cf.jpg
وقالت الصحيفة: "من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى قوات مجهزة تجهيزا جيدا، يبلغ حجمها ثلاثة إلى خمسة أضعاف حجم المدافعين... وستكون هذه العملية أكبر بعدة مرات من حجم الهجوم المضاد في عام 2023".وتابع: "لا أعتقد أن أوكرانيا قادرة على تزويد قواتها البرية بدعم جوي فعال حتى مع طائرات "إف-16"، نظرا لقدرات الدفاع الجوي الروسي".في اليوم السابق، أفادت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى “من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية. وحذرت الوزارة من أن حقيقة امتلاك كييف لمقاتلات إف-16 قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
https://sarabic.ae/20240803/الخارجية-الروسية-تصف-تهديد-بودانوف-بمهاجمة-جسر-القرم-بـالإرهاب-1091379341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/90/1043789056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_add50f0446c8d3dbd20f309229634caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا

09:45 GMT 04.08.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا
الانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية بأن عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ستتطلب موارد بشرية وفنية هائلة من أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى قوات مجهزة تجهيزا جيدا، يبلغ حجمها ثلاثة إلى خمسة أضعاف حجم المدافعين... وستكون هذه العملية أكبر بعدة مرات من حجم الهجوم المضاد في عام 2023".

وأشار المحلل العسكري بنيامين فريدمان في مقابلة مع صحيفة "Business Insider"، إلى أن أوكرانيا لا تفتقر إلى القوة البشرية فحسب، بل تفتقر أيضًا إلى الغطاء الجوي لشن هجوم جديد.

وتابع: "لا أعتقد أن أوكرانيا قادرة على تزويد قواتها البرية بدعم جوي فعال حتى مع طائرات "إف-16"، نظرا لقدرات الدفاع الجوي الروسي".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تصف تهديد بودانوف بمهاجمة جسر القرم بـ"الإرهاب"
أمس, 11:48 GMT
في اليوم السابق، أفادت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى “من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.
وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية. وحذرت الوزارة من أن حقيقة امتلاك كييف لمقاتلات إف-16 قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTسيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في عملية طعن قرب تل أبيب05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала