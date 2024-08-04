https://sarabic.ae/20240804/إعلام-عملية-الاستيلاء-على-شبه-جزيرة-القرم-سوف-تتطلب-موارد-هائلة-من-أوكرانيا-1091401046.html
إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا
إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ستتطلب موارد بشرية وفنية هائلة من أوكرانيا. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T09:45+0000
2024-08-04T09:45+0000
2024-08-04T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى قوات مجهزة تجهيزا جيدا، يبلغ حجمها ثلاثة إلى خمسة أضعاف حجم المدافعين... وستكون هذه العملية أكبر بعدة مرات من حجم الهجوم المضاد في عام 2023".وتابع: "لا أعتقد أن أوكرانيا قادرة على تزويد قواتها البرية بدعم جوي فعال حتى مع طائرات "إف-16"، نظرا لقدرات الدفاع الجوي الروسي".في اليوم السابق، أفادت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى “من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية. وحذرت الوزارة من أن حقيقة امتلاك كييف لمقاتلات إف-16 قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
https://sarabic.ae/20240803/الخارجية-الروسية-تصف-تهديد-بودانوف-بمهاجمة-جسر-القرم-بـالإرهاب-1091379341.html
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روسيا, العالم
إعلام: عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم سوف تتطلب موارد هائلة من أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية بأن عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ستتطلب موارد بشرية وفنية هائلة من أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "من المرجح أن تحتاج أوكرانيا إلى قوات مجهزة تجهيزا جيدا، يبلغ حجمها ثلاثة إلى خمسة أضعاف حجم المدافعين... وستكون هذه العملية أكبر بعدة مرات من حجم الهجوم المضاد في عام 2023".
وأشار المحلل العسكري بنيامين فريدمان في مقابلة مع صحيفة "Business Insider"، إلى أن أوكرانيا لا تفتقر إلى القوة البشرية فحسب، بل تفتقر أيضًا إلى الغطاء الجوي لشن هجوم جديد.
وتابع: "لا أعتقد أن أوكرانيا قادرة على تزويد قواتها البرية بدعم جوي فعال حتى مع طائرات "إف-16"، نظرا لقدرات الدفاع الجوي الروسي".
في اليوم السابق، أفادت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الدفعة الأولى “من الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-16" التي نقلتها دول حلف شمال الأطلسي وصلت إلى أوكرانيا.
وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع موسكو، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية. وحذرت الوزارة من أن حقيقة امتلاك كييف لمقاتلات إف-16 قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبرها روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.