https://sarabic.ae/20240804/الملك-الأردني-يبعث-رسالة-إلى-الرئيس-الإيراني-بشأن-حياد-سماء-المملكة-1091405046.html

الملك الأردني يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني بشأن "حياد سماء المملكة"

الملك الأردني يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني بشأن "حياد سماء المملكة"

سبوتنيك عربي

يجري وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، زيارة رسمية لإيران، اليوم الأحد، ينقل خلالها رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى الرئيس... 04.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-04T13:24+0000

2024-08-04T13:24+0000

2024-08-04T13:24+0000

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وأفادت وكالة "عمون"، أنه "من المنتظر أن يجري الصفدي، خلال زيارته، اليوم الأحد، محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني".ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر سياسي أردني، قوله إن "زيارة الصفدي، لطهران في هذه الأيام، تأتي توضيحاً للموقف الأردني، والتأكيد على حياد الأجواء الأردنية، وعدم سماحه بأن تكون سماء المملكة مسرحاً للعمليات العسكرية وتعريض أمنه واستقراره لخطر التصعيد المتبادل".وأضاف المصدر أن "تلك هي رسالة الأردن إلى العالم، والتي تؤكد دائما من خلالها المملكة على تعاملها مع أولويات المرحلة، وفق مصلحة واحدة وهي إنهاء الحرب الكارثية، التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة".وأوضح المصدر أن زيارة الصفدي "ستحمل توضيحا للموقف الأردني من التطورات الجارية في المنطقة، وضرورة خفض التصعيد العسكري، الذي من شأنه تجنب مواجهات أوسع"، كما تؤكد الزيارة على أن "المملكة ليست على عداء مع إيران، وأن الأولوية هي إنهاء أسباب التصعيد في المنطقة والمتمثل بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأربعاء الماضي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.وبحسب بيان الخارجية الأردنية، أكد الصفدي، خلال الاتصال، على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس، التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها".وأوضح الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي أن "استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، وأضاف أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".وكانت حركة حماس وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".

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