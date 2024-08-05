https://sarabic.ae/20240805/الجزائر-تلوح-بالمتابعة-القضائية-ضد-كل-من-يمس-بإيمان-خليف---1091440031.html

الجزائر تلوح بالمتابعة القضائية ضد كل من "يمس" بإيمان خليف

الجزائر تلوح بالمتابعة القضائية ضد كل من "يمس" بإيمان خليف

سبوتنيك عربي

توعد وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرحمان حماد، بالرّد بقوة على كل من سوّلت له نفسه المساس بالملاكمة الجزائرية، إيمان خليف. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T13:48+0000

2024-08-05T13:48+0000

2024-08-05T13:48+0000

العالم العربي

رياضة

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وأكد الوزير حماد، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، بأن "الهجمات لا تزال تلاحق البطلة إيمان خليف، من طرف هيئة لا يعترف بها بتاتا، من طرف اللجنة الأولمبية الدولية".ويقصد حماد بذلك، اللجنة الاتحادية الدولية للملاكمة، التي كانت قد حرمت سنة 2023، إيمان خليف، من حق المشاركة في نهائي بطولة العالم للملاكمة، بسبب "التشكيك في جنسها".وأوضح الوزير الجزائري بأن "الجزائر سخّرت إمكانيات خارقة للعادة، للمتابعة قضائيًا، كل من مسّ ويمسّ ببطلتنا إيمان خليف".وأثيرت ضجة كبيرة حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد التشكيك بـ"جنسها".ردا على ذلك، وفي الساعات الأخيرة، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي صور للملاكمة في طفولتها دفاعا عنها ودعما لها.فيما تسبب فوزها السريع بزيادة الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب السماح لها بخوض منافسات الملاكمة في باريس.

https://sarabic.ae/20240805/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-إساءة-الغرب-للاعبة-الجزائرية-إيمان-خليف؟-1091435483.html

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