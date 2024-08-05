https://sarabic.ae/20240805/قوات-كوريا-الشمالية-تتسلم-أنظمة-صاروخية-حديثة-1091443507.html

قوات كوريا الشمالية تتسلم أنظمة صاروخية حديثة

قوات كوريا الشمالية تتسلم أنظمة صاروخية حديثة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية في كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن إقامة حفل في العاصمة بيونغ يانغ، لتسليم وحدات جيش البلاد 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T15:06+0000

2024-08-05T15:06+0000

2024-08-05T15:06+0000

كوريا الشمالية

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وذكرت وكالة الأنياء المركزية الكورية أن أنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية هذه تسمى "خفاسون بخو-11 أر أي"، وقد تم عرضها في وقت سابق في البلاد، بما في ذلك أثناء زيارة الزعيم كيم جونغ أون، لشركات الدفاع.من المعروف أن كوريا الشمالية تنتج أنظمة أخرى، على سبيل المثال، أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، والمصنفة "كا أن-25" حسب التصنيف الغربي، وتزن ذخيرتها نحو 3000 أطنان وهي قادرة على تغطية مسافة 400 كيلومتر. وتوجد أيضًا أنظمة مشابهة لها كنظام "إسكندر" الروسي و"أتاكمز" الأمريكي.

https://sarabic.ae/20240803/كيم-جونغ-أون-يوجه-رسالة-حادة-إلى-كوريا-الجنوبية-بعد-أخبار-مفبركة-ويصفها-بـعدو-لا-يتغير-1091386540.html

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