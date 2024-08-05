https://sarabic.ae/20240805/قوات-كوريا-الشمالية-تتسلم-أنظمة-صاروخية-حديثة-1091443507.html
قوات كوريا الشمالية تتسلم أنظمة صاروخية حديثة
قوات كوريا الشمالية تتسلم أنظمة صاروخية حديثة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية في كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن إقامة حفل في العاصمة بيونغ يانغ، لتسليم وحدات جيش البلاد 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T15:06+0000
2024-08-05T15:06+0000
2024-08-05T15:06+0000
كوريا الشمالية
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وذكرت وكالة الأنياء المركزية الكورية أن أنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية هذه تسمى "خفاسون بخو-11 أر أي"، وقد تم عرضها في وقت سابق في البلاد، بما في ذلك أثناء زيارة الزعيم كيم جونغ أون، لشركات الدفاع.من المعروف أن كوريا الشمالية تنتج أنظمة أخرى، على سبيل المثال، أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، والمصنفة "كا أن-25" حسب التصنيف الغربي، وتزن ذخيرتها نحو 3000 أطنان وهي قادرة على تغطية مسافة 400 كيلومتر. وتوجد أيضًا أنظمة مشابهة لها كنظام "إسكندر" الروسي و"أتاكمز" الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240803/كيم-جونغ-أون-يوجه-رسالة-حادة-إلى-كوريا-الجنوبية-بعد-أخبار-مفبركة-ويصفها-بـعدو-لا-يتغير-1091386540.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية
قوات كوريا الشمالية تتسلم أنظمة صاروخية حديثة
أفادت وسائل إعلامية في كوريا الشعبية الديمقراطية، اليوم الاثنين، عن إقامة حفل في العاصمة بيونغ يانغ، لتسليم وحدات جيش البلاد 250 قاذفة صواريخ باليستية تكتيكية.
وذكرت وكالة الأنياء المركزية الكورية أن أنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية هذه تسمى "خفاسون بخو-11 أر أي"، وقد تم عرضها في وقت سابق في البلاد، بما في ذلك أثناء زيارة الزعيم كيم جونغ أون، لشركات الدفاع.
جميع هذه المنصات قادرة على إطلاق 1000 صاروخ عالي الدقة يصل مداها إلى نحو 200 كيلومتر.
من المعروف أن كوريا الشمالية تنتج أنظمة أخرى، على سبيل المثال، أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، والمصنفة "كا أن-25" حسب التصنيف الغربي، وتزن ذخيرتها نحو 3000 أطنان وهي قادرة على تغطية مسافة 400 كيلومتر. وتوجد أيضًا أنظمة مشابهة لها كنظام "إسكندر" الروسي و"أتاكمز" الأمريكي.