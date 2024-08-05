مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240805/مشاهد-قاسية-لامرأة-أمريكية-قيدها-زوجها-بشجرة-لـ40-يوما-فيديو--1091441098.html
مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو
مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو
سبوتنيك عربي
عُثرعلى امرأة أمريكية مقيدة في شجرة بسلسلة حديدية لمدة 40 يومًا، في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T13:43+0000
2024-08-05T13:43+0000
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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة أمريكية، مقيدة لمدة 40 يوما في شجرة، تم العثور عليها في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية، بعدما طلبت الطلاق من زوجها الهندي، فطلقها ثم قيّدها وعلّقها بشجرة، بلا طعام وكانت تشرب ما يدخل فمها من ماء المطر.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن أحد الأشخاص سمع أنينا عند مروره قرب الأشجار، فاكتشف وجود المرأة وأبلغ الشرطة، التي أتت وانتشلتها ثم تم نقلها إلى المستشفى مباشرة.ولم تستطع المرأة على التحدث بسبب حالتها الخطيرة وطلبت ورقة وقلم ا،حيث كتبت: "أعطاني حقنة سببت لي مشكلة نفسية حادة وتشنجات في الفك وعدم القدرة على شرب الماء... 40 يومًا دون طعام في الغابة... زوجي قيدني بشجرة في الغابة، وقال إنني سأموت هنا".واكتشفت الشرطة المحلية، يوم أمس الأحد، الحادثة وهي قيد التحقيق، وآخر المستجدات تقول إن أفراد الأمن ذهبوا لمقر سكن طليق المرأة ولم يجدوا له أثرا ويعتقدون أنه فر من مكان إقامته.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الضحية هي مواطنة أمريكية تدعى لاليتا كاي كومار، وقالت إنها متزوجة من أحد سكان تاميل نادو، وتعيش في الهند، منذ نحو 10 سنوات.
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نادي الفيديو, العالم, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, العالم, أخبار الهند اليوم

مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو

13:43 GMT 05.08.2024
© Photo / x/LQniupitangمشاهد متداولة للعثور على أمرأة أمريكية ربطها زوجها بشجرة في الهند
مشاهد متداولة للعثور على أمرأة أمريكية ربطها زوجها بشجرة في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Photo / x/LQniupitang
تابعنا عبر
عُثرعلى امرأة أمريكية مقيدة في شجرة بسلسلة حديدية لمدة 40 يومًا، في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة أمريكية، مقيدة لمدة 40 يوما في شجرة، تم العثور عليها في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية، بعدما طلبت الطلاق من زوجها الهندي، فطلقها ثم قيّدها وعلّقها بشجرة، بلا طعام وكانت تشرب ما يدخل فمها من ماء المطر.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن أحد الأشخاص سمع أنينا عند مروره قرب الأشجار، فاكتشف وجود المرأة وأبلغ الشرطة، التي أتت وانتشلتها ثم تم نقلها إلى المستشفى مباشرة.
ولم تستطع المرأة على التحدث بسبب حالتها الخطيرة وطلبت ورقة وقلم ا،حيث كتبت: "أعطاني حقنة سببت لي مشكلة نفسية حادة وتشنجات في الفك وعدم القدرة على شرب الماء... 40 يومًا دون طعام في الغابة... زوجي قيدني بشجرة في الغابة، وقال إنني سأموت هنا".
واكتشفت الشرطة المحلية، يوم أمس الأحد، الحادثة وهي قيد التحقيق، وآخر المستجدات تقول إن أفراد الأمن ذهبوا لمقر سكن طليق المرأة ولم يجدوا له أثرا ويعتقدون أنه فر من مكان إقامته.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الضحية هي مواطنة أمريكية تدعى لاليتا كاي كومار، وقالت إنها متزوجة من أحد سكان تاميل نادو، وتعيش في الهند، منذ نحو 10 سنوات.
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