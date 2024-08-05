مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو
© Photo / x/LQniupitangمشاهد متداولة للعثور على أمرأة أمريكية ربطها زوجها بشجرة في الهند
© Photo / x/LQniupitang
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عُثرعلى امرأة أمريكية مقيدة في شجرة بسلسلة حديدية لمدة 40 يومًا، في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة أمريكية، مقيدة لمدة 40 يوما في شجرة، تم العثور عليها في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية، بعدما طلبت الطلاق من زوجها الهندي، فطلقها ثم قيّدها وعلّقها بشجرة، بلا طعام وكانت تشرب ما يدخل فمها من ماء المطر.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن أحد الأشخاص سمع أنينا عند مروره قرب الأشجار، فاكتشف وجود المرأة وأبلغ الشرطة، التي أتت وانتشلتها ثم تم نقلها إلى المستشفى مباشرة.
😲An American woman found tied to a tree with the iron chain by her indian addict husband 40 days in Maharashtra India😥no wonder she looks so thin,yes 40 days!😮no foods and water oh my god her story can definitely be made into a feminist Hollywood movie.pic.twitter.com/KyGCUydGZJ— White Elephant vs Dragon (@pakihazaragirl) July 29, 2024
ولم تستطع المرأة على التحدث بسبب حالتها الخطيرة وطلبت ورقة وقلم ا،حيث كتبت: "أعطاني حقنة سببت لي مشكلة نفسية حادة وتشنجات في الفك وعدم القدرة على شرب الماء... 40 يومًا دون طعام في الغابة... زوجي قيدني بشجرة في الغابة، وقال إنني سأموت هنا".
واكتشفت الشرطة المحلية، يوم أمس الأحد، الحادثة وهي قيد التحقيق، وآخر المستجدات تقول إن أفراد الأمن ذهبوا لمقر سكن طليق المرأة ولم يجدوا له أثرا ويعتقدون أنه فر من مكان إقامته.
American Woman Discovered Alive After Allegedly Being Chained To A Tree In India For 40 Days.— 零敲牛皮糖537.7 (@LQniupitang) August 5, 2024
Lalita Kumar claims her ex-husband shackled her to a tree in the Indian jungle after an argument.
2024年的美国铁链女。 pic.twitter.com/Qgpuo6dL6x
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الضحية هي مواطنة أمريكية تدعى لاليتا كاي كومار، وقالت إنها متزوجة من أحد سكان تاميل نادو، وتعيش في الهند، منذ نحو 10 سنوات.