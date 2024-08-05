https://sarabic.ae/20240805/مشاهد-قاسية-لامرأة-أمريكية-قيدها-زوجها-بشجرة-لـ40-يوما-فيديو--1091441098.html

مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو

مشاهد قاسية لامرأة أمريكية قيدها زوجها بشجرة لـ40 يوما... فيديو

سبوتنيك عربي

عُثرعلى امرأة أمريكية مقيدة في شجرة بسلسلة حديدية لمدة 40 يومًا، في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T13:43+0000

2024-08-05T13:43+0000

2024-08-05T13:43+0000

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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة أمريكية، مقيدة لمدة 40 يوما في شجرة، تم العثور عليها في غابة بولاية ماهاراشترا الهندية، بعدما طلبت الطلاق من زوجها الهندي، فطلقها ثم قيّدها وعلّقها بشجرة، بلا طعام وكانت تشرب ما يدخل فمها من ماء المطر.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن أحد الأشخاص سمع أنينا عند مروره قرب الأشجار، فاكتشف وجود المرأة وأبلغ الشرطة، التي أتت وانتشلتها ثم تم نقلها إلى المستشفى مباشرة.ولم تستطع المرأة على التحدث بسبب حالتها الخطيرة وطلبت ورقة وقلم ا،حيث كتبت: "أعطاني حقنة سببت لي مشكلة نفسية حادة وتشنجات في الفك وعدم القدرة على شرب الماء... 40 يومًا دون طعام في الغابة... زوجي قيدني بشجرة في الغابة، وقال إنني سأموت هنا".واكتشفت الشرطة المحلية، يوم أمس الأحد، الحادثة وهي قيد التحقيق، وآخر المستجدات تقول إن أفراد الأمن ذهبوا لمقر سكن طليق المرأة ولم يجدوا له أثرا ويعتقدون أنه فر من مكان إقامته.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الضحية هي مواطنة أمريكية تدعى لاليتا كاي كومار، وقالت إنها متزوجة من أحد سكان تاميل نادو، وتعيش في الهند، منذ نحو 10 سنوات.

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نادي الفيديو, العالم, أخبار الهند اليوم