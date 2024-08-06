تقرير: "حماس" أعادت بناء نصف كتائبها في شمال ووسط قطاع غزة

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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240806/تقرير-حماس-أعادت-بناء-نصف-كتائبها-في-شمال-ووسط-قطاع-غزة-1091458636.html
تقرير: "حماس" أعادت بناء نصف كتائبها في شمال ووسط قطاع غزة
تقرير: "حماس" أعادت بناء نصف كتائبها في شمال ووسط قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بناء القدرات القتالية لما يقرب من نصف كتائبها العسكرية في شمال ووسط قطاع غزة، رغم استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T08:21+0000
2024-08-06T08:21+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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جاء ذلك وفقا لتحليلات أجراها مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد "أميركان إنتربرايز"، ومعهد دراسات الحرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، أشارت إلى أن ذلك يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي يتحدث فيها عن القضاء على الحركة وتدمير قدراتها العسكرية.وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها "حماس" خلال الأشهر الماضية وما يتم توثيقه في ميادين القتال، تثير الشكوك حول ادعاءات نتنياهو بشأن الوضع في غزة.فحتى يوليو/ تموز الماضي، تمكنت "حماس" من استغلال الموارد المحدودة في القطاع بشكل فعال، كما تمكنت من إعادة عدة وحدات إلى مناطق قتال رئيسية سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي تطهيرها بعد معارك ضارية.وتستعد حركة حماس لمواصلة القتال وتعمل على تجنيد مقاتلين جدد، بحسب التقرير، الذي ذكر أن عسكريين أمريكيين يرون أن استمرار إسرائيل في شن الحرب وحملة القصف العنيفة مع غياب خطة ما بعد الحرب ساهم في تحفيز "حماس" على النهوض من جديد، حيث اشتعلت الحرب في نقاط سبق أن انتهت فيها، وفقا لما أعلنته إسرائيل.ففي مخيم جباليا، واجهت إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، مقاومة شرسة من 3 كتائب من "حماس" بعدما أعلنت مسبقا أنها استكملت عملياتها العسكرية في المنطقة، بينما يقول خبراء عسكريون إن استمرار الحرب دليل على أن إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على حركة حماس وأن قدرة الحركة على إعادة تشكيل قواتها المقاتلة لم تتراجع.في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فكك الهيكل القيادي لحركة حماس في شمال قطاع غزة، لكن بعد أيام، تعرضت قواته لهجمات نفذها مقاتلو "حماس"، الذي ظهروا وهم يخرجون من تحت الأنقاض.وأشار التقرير إلى أن حركة حماس جندت آلاف المقاتلين الجدد وأنها الآن تسعى لتجنيد المزيد، كما أعادت كتائب أخرى تنظيم صفوفها وصنعت أسلحة جديدة من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الإسرائيلية وراءها.
https://sarabic.ae/20240805/وزير-المال-الإسرائيلي-قد-يكون-من-المبرر-والأخلاقي-التسبب-في-موت-مليوني-فلسطيني-من-غزة-جوعا-1091434678.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

تقرير: "حماس" أعادت بناء نصف كتائبها في شمال ووسط قطاع غزة

08:21 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بناء القدرات القتالية لما يقرب من نصف كتائبها العسكرية في شمال ووسط قطاع غزة، رغم استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك وفقا لتحليلات أجراها مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد "أميركان إنتربرايز"، ومعهد دراسات الحرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، أشارت إلى أن ذلك يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي يتحدث فيها عن القضاء على الحركة وتدمير قدراتها العسكرية.
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وزير المال الإسرائيلي: قد يكون من "المبرر والأخلاقي" التسبب في موت مليوني فلسطيني من غزة جوعا
أمس, 11:18 GMT
وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها "حماس" خلال الأشهر الماضية وما يتم توثيقه في ميادين القتال، تثير الشكوك حول ادعاءات نتنياهو بشأن الوضع في غزة.
فحتى يوليو/ تموز الماضي، تمكنت "حماس" من استغلال الموارد المحدودة في القطاع بشكل فعال، كما تمكنت من إعادة عدة وحدات إلى مناطق قتال رئيسية سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي تطهيرها بعد معارك ضارية.
وتستعد حركة حماس لمواصلة القتال وتعمل على تجنيد مقاتلين جدد، بحسب التقرير، الذي ذكر أن عسكريين أمريكيين يرون أن استمرار إسرائيل في شن الحرب وحملة القصف العنيفة مع غياب خطة ما بعد الحرب ساهم في تحفيز "حماس" على النهوض من جديد، حيث اشتعلت الحرب في نقاط سبق أن انتهت فيها، وفقا لما أعلنته إسرائيل.
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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: إسرائيل لم تتجهز لحرب طويلة في غزة
4 أغسطس, 11:17 GMT
ففي مخيم جباليا، واجهت إسرائيل في مايو/ أيار الماضي، مقاومة شرسة من 3 كتائب من "حماس" بعدما أعلنت مسبقا أنها استكملت عملياتها العسكرية في المنطقة، بينما يقول خبراء عسكريون إن استمرار الحرب دليل على أن إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على حركة حماس وأن قدرة الحركة على إعادة تشكيل قواتها المقاتلة لم تتراجع.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فكك الهيكل القيادي لحركة حماس في شمال قطاع غزة، لكن بعد أيام، تعرضت قواته لهجمات نفذها مقاتلو "حماس"، الذي ظهروا وهم يخرجون من تحت الأنقاض.
وأشار التقرير إلى أن حركة حماس جندت آلاف المقاتلين الجدد وأنها الآن تسعى لتجنيد المزيد، كما أعادت كتائب أخرى تنظيم صفوفها وصنعت أسلحة جديدة من المواد المتفجرة التي خلفتها القوات الإسرائيلية وراءها.
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