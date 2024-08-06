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مصر تحذر من أن السياسات التصعيدية في المنطقة قد تؤدي لخروج الأمور عن السيطرة
مصر تحذر من أن السياسات التصعيدية في المنطقة قد تؤدي لخروج الأمور عن السيطرة
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، "إسرائيل بشن حرب شعواء على الفلسطينيين في قطاع غزة". 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T09:52+0000
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وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، إن "مصر تدين الاعتداءات المتكررة على لبنان وأبرزها التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرا إلى تأكيد الموقف الثابت بدعم لبنان ووحدة أراضيه وسلامته واستقراره.وكشف أن مصر تتواصل مع وزراء خارجية روسيا وأمريكا وإيران والصين للعمل على وقف التصعيد في المنطقة، محذرا من أن "السياسات التصعيدية بالمنطقة قد تؤدي لخروج الأمور عن السيطرة".وأعلن "رفض مصر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين"، مشيرا إلى أن "السبيل الوحيد لوقف التصعيد بالمنطقة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إيران, إيران, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
مصر تحذر من أن السياسات التصعيدية في المنطقة قد تؤدي لخروج الأمور عن السيطرة
اتهم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، "إسرائيل بشن حرب شعواء على الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، إن "مصر تدين الاعتداءات المتكررة على لبنان وأبرزها التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرا إلى تأكيد الموقف الثابت بدعم لبنان ووحدة أراضيه وسلامته واستقراره.
وكشف أن مصر تتواصل مع وزراء خارجية روسيا وأمريكا وإيران والصين للعمل على وقف التصعيد في المنطقة، محذرا من أن "السياسات التصعيدية بالمنطقة قد تؤدي لخروج الأمور عن السيطرة".
وأعلن "رفض مصر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين"، مشيرا إلى أن "السبيل الوحيد لوقف التصعيد بالمنطقة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية،
خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.