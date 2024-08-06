"صنع في روسيا"... صور لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع محليا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
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29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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"صنع في روسيا"... صور لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع محليا
"صنع في روسيا"... صور لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع محليا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع في روسيا. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

"صنع في روسيا"... صور لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع محليا

07:49 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 06.08.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع في روسيا.
© Sputnik . Grigory Skvortsov / الانتقال إلى بنك الصور

النادلة الآلية "دنياشا" في عرض مقهى آلي، لشركة "بروموبوت" في مدينة بيرم، روسيا.

النادلة الآلية &quot;دنياشا&quot; في عرض مقهى آلي، لشركة &quot;بروموبوت&quot; في مدينة بيرم، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Grigory Skvortsov
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النادلة الآلية "دنياشا" في عرض مقهى آلي، لشركة "بروموبوت" في مدينة بيرم، روسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صور لمجموعة من ساعات "راكيتا" في متحف استوديو التصميم في مصنع "راكيتا" للساعات.

صور لمجموعة من ساعات &quot;راكيتا&quot; في متحف استوديو التصميم في مصنع &quot;راكيتا&quot; للساعات. - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صور لمجموعة من ساعات "راكيتا" في متحف استوديو التصميم في مصنع "راكيتا" للساعات.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لعامل في مصنع "إيما" ينظف الزجاج الواقي للمصباح الطبي المستخدم في العمليات الجراحية، في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.

صورة لعامل في مصنع &quot;إيما&quot; ينظف الزجاج الواقي للمصباح الطبي المستخدم في العمليات الجراحية، في مدينة يكاترينبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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صورة لعامل في مصنع "إيما" ينظف الزجاج الواقي للمصباح الطبي المستخدم في العمليات الجراحية، في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للشاحنة الروبوت "إيفوكارجو إيفو 1" على الطريق الدائري المركزي (تسي كاد-3) البالغ طوله 105 كم.

صورة للشاحنة الروبوت &quot;إيفوكارجو إيفو 1&quot; على الطريق الدائري المركزي (تسي كاد-3) البالغ طوله 105 كم. - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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صورة للشاحنة الروبوت "إيفوكارجو إيفو 1" على الطريق الدائري المركزي (تسي كاد-3) البالغ طوله 105 كم.

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

عارضات أزياء يعرضن ملابس من ماركة "أونلي مي" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو، روسيا.

عارضات أزياء يعرضن ملابس من ماركة &quot;أونلي مي&quot; كجزء من أسبوع أزياء &quot;مرسيدس بنز&quot; في قاعة المعارض المركزية &quot;مانيج&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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عارضات أزياء يعرضن ملابس من ماركة "أونلي مي" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو، روسيا.

© Photo / Press service of the Ural Federal University

صورة لطائرة روبوت تحلق على حبل كهربائي.

صورة لطائرة روبوت تحلق على حبل كهربائي. - سبوتنيك عربي
6/18
© Photo / Press service of the Ural Federal University

صورة لطائرة روبوت تحلق على حبل كهربائي.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لعمال شركة "لاسارد" في ورشة المؤسسة، في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.

صورة لعمال شركة &quot;لاسارد&quot; في ورشة المؤسسة، في المنطقة الاقتصادية الخاصة &quot;تكنوبوليس&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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صورة لعمال شركة "لاسارد" في ورشة المؤسسة، في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة الشحن الكهربائية التجارية "إفم برو" من تصنيع شركة "روس" للسيارات الكهربائية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة" تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.

مركبة الشحن الكهربائية التجارية &quot;إفم برو&quot; من تصنيع شركة &quot;روس&quot; للسيارات الكهربائية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة&quot; تكنوبوليس&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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مركبة الشحن الكهربائية التجارية "إفم برو" من تصنيع شركة "روس" للسيارات الكهربائية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة" تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

فنان يقوم بالرسم على مزهرية في مصنع "غزيل" للرسم الفني في قرية غزيل، في رامنسكوي، موسكو.

فنان يقوم بالرسم على مزهرية في مصنع &quot;غزيل&quot; للرسم الفني في قرية غزيل، في رامنسكوي، موسكو. - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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فنان يقوم بالرسم على مزهرية في مصنع "غزيل" للرسم الفني في قرية غزيل، في رامنسكوي، موسكو.

© Photo / Press service of MISIS

صورة لأول "مسدس مناديل" في روسيا يقوم بخياطة الجروح بالبوليمرات الحيوية.

صورة لأول &quot;مسدس مناديل&quot; في روسيا يقوم بخياطة الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي
10/18
© Photo / Press service of MISIS

صورة لأول "مسدس مناديل" في روسيا يقوم بخياطة الجروح بالبوليمرات الحيوية.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات "إم إس-21-310" في حظيرة الطائرات، قبل بدء الاختبارات على أراضي معهد "جروموف" لأبحاث الطيران، في بلدة جوكوفسكي.

طائرات &quot;إم إس-21-310&quot; في حظيرة الطائرات، قبل بدء الاختبارات على أراضي معهد &quot;جروموف&quot; لأبحاث الطيران، في بلدة جوكوفسكي. - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Nina Padalko
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طائرات "إم إس-21-310" في حظيرة الطائرات، قبل بدء الاختبارات على أراضي معهد "جروموف" لأبحاث الطيران، في بلدة جوكوفسكي.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة "ألكسندرا غابانوفيتش" خلال عرض الأزياء المسرحي، في منتزه كاثرين، في تسارسكو سيلو، روسيا.

فرقة &quot;ألكسندرا غابانوفيتش&quot; خلال عرض الأزياء المسرحي، في منتزه كاثرين، في تسارسكو سيلو، روسيا. - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Alexei Danichev
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فرقة "ألكسندرا غابانوفيتش" خلال عرض الأزياء المسرحي، في منتزه كاثرين، في تسارسكو سيلو، روسيا.

© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمتجر "ناتورا سيبيريكا" في موسكو.

صورة لمتجر &quot;ناتورا سيبيريكا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Anton Denisov
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صورة لمتجر "ناتورا سيبيريكا" في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مجمع الروبوتات "تكنو ريد"، الذي تم تقديمه في منتدى الخبراء الدولي "صنع في روسيا".

مجمع الروبوتات &quot;تكنو ريد&quot;، الذي تم تقديمه في منتدى الخبراء الدولي &quot;صنع في روسيا&quot;. - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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مجمع الروبوتات "تكنو ريد"، الذي تم تقديمه في منتدى الخبراء الدولي "صنع في روسيا".

© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لورشة عمل حوض بناء السفن "أمور".

صورة لورشة عمل حوض بناء السفن &quot;أمور&quot;. - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
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صورة لورشة عمل حوض بناء السفن "أمور".

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "سينسور- تك" لتقنية زراعة الأعصاب البصرية، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فورم".

جناح شركة &quot;سينسور- تك&quot; لتقنية زراعة الأعصاب البصرية، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في مركز المؤتمرات والمعارض &quot;إكسبو فورم&quot;. - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Alexander Galperin
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جناح شركة "سينسور- تك" لتقنية زراعة الأعصاب البصرية، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فورم".

© POOL / الانتقال إلى بنك الصور

قطار كهربائي عالي السرعة من سلسلة "إي إس 104" في مصنع "أورال للقاطرات"، في فيرخنيايا بيشما، في مقاطعة سفيردلوفسك، روسيا.

قطار كهربائي عالي السرعة من سلسلة &quot;إي إس 104&quot; في مصنع &quot;أورال للقاطرات&quot;، في فيرخنيايا بيشما، في مقاطعة سفيردلوفسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
17/18
© POOL
/
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قطار كهربائي عالي السرعة من سلسلة "إي إس 104" في مصنع "أورال للقاطرات"، في فيرخنيايا بيشما، في مقاطعة سفيردلوفسك، روسيا.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

عارضات أزياء يعرضن ملابس من المجموعة الجديدة للعلامة التجارية "بوياري" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في متحف موسكو، روسيا.

عارضات أزياء يعرضن ملابس من المجموعة الجديدة للعلامة التجارية &quot;بوياري&quot; كجزء من أسبوع أزياء &quot;مرسيدس بنز&quot; في متحف موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Alexey Maishev
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عارضات أزياء يعرضن ملابس من المجموعة الجديدة للعلامة التجارية "بوياري" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في متحف موسكو، روسيا.

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