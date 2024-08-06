"صنع في روسيا"... صور لأهم الابتكارات والتقنيات التي تصنع محليا

النادلة الآلية "دنياشا" في عرض مقهى آلي، لشركة "بروموبوت" في مدينة بيرم، روسيا.
النادلة الآلية "دنياشا" في عرض مقهى آلي، لشركة "بروموبوت" في مدينة بيرم، روسيا.
صور لمجموعة من ساعات "راكيتا" في متحف استوديو التصميم في مصنع "راكيتا" للساعات.
صور لمجموعة من ساعات "راكيتا" في متحف استوديو التصميم في مصنع "راكيتا" للساعات.
صورة لعامل في مصنع "إيما" ينظف الزجاج الواقي للمصباح الطبي المستخدم في العمليات الجراحية، في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.
صورة لعامل في مصنع "إيما" ينظف الزجاج الواقي للمصباح الطبي المستخدم في العمليات الجراحية، في مدينة يكاترينبورغ، روسيا.
صورة للشاحنة الروبوت "إيفوكارجو إيفو 1" على الطريق الدائري المركزي (تسي كاد-3) البالغ طوله 105 كم.
صورة للشاحنة الروبوت "إيفوكارجو إيفو 1" على الطريق الدائري المركزي (تسي كاد-3) البالغ طوله 105 كم.
عارضات أزياء يعرضن ملابس من ماركة "أونلي مي" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو، روسيا.
عارضات أزياء يعرضن ملابس من ماركة "أونلي مي" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو، روسيا.
صورة لطائرة روبوت تحلق على حبل كهربائي.
صورة لطائرة روبوت تحلق على حبل كهربائي.
صورة لعمال شركة "لاسارد" في ورشة المؤسسة، في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.
صورة لعمال شركة "لاسارد" في ورشة المؤسسة، في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.
مركبة الشحن الكهربائية التجارية "إفم برو" من تصنيع شركة "روس" للسيارات الكهربائية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة" تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.
مركبة الشحن الكهربائية التجارية "إفم برو" من تصنيع شركة "روس" للسيارات الكهربائية، في المنطقة الاقتصادية الخاصة" تكنوبوليس" في موسكو، روسيا.
فنان يقوم بالرسم على مزهرية في مصنع "غزيل" للرسم الفني في قرية غزيل، في رامنسكوي، موسكو.
فنان يقوم بالرسم على مزهرية في مصنع "غزيل" للرسم الفني في قرية غزيل، في رامنسكوي، موسكو.
صورة لأول "مسدس مناديل" في روسيا يقوم بخياطة الجروح بالبوليمرات الحيوية.
صورة لأول "مسدس مناديل" في روسيا يقوم بخياطة الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طائرات "إم إس-21-310" في حظيرة الطائرات، قبل بدء الاختبارات على أراضي معهد "جروموف" لأبحاث الطيران، في بلدة جوكوفسكي.
طائرات "إم إس-21-310" في حظيرة الطائرات، قبل بدء الاختبارات على أراضي معهد "جروموف" لأبحاث الطيران، في بلدة جوكوفسكي.
فرقة "ألكسندرا غابانوفيتش" خلال عرض الأزياء المسرحي، في منتزه كاثرين، في تسارسكو سيلو، روسيا.
فرقة "ألكسندرا غابانوفيتش" خلال عرض الأزياء المسرحي، في منتزه كاثرين، في تسارسكو سيلو، روسيا.
صورة لمتجر "ناتورا سيبيريكا" في موسكو.
مجمع الروبوتات "تكنو ريد"، الذي تم تقديمه في منتدى الخبراء الدولي "صنع في روسيا".
مجمع الروبوتات "تكنو ريد"، الذي تم تقديمه في منتدى الخبراء الدولي "صنع في روسيا".
صورة لورشة عمل حوض بناء السفن "أمور".
صورة لورشة عمل حوض بناء السفن "أمور".
جناح شركة "سينسور- تك" لتقنية زراعة الأعصاب البصرية، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فورم".
جناح شركة "سينسور- تك" لتقنية زراعة الأعصاب البصرية، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبو فورم".
قطار كهربائي عالي السرعة من سلسلة "إي إس 104" في مصنع "أورال للقاطرات"، في فيرخنيايا بيشما، في مقاطعة سفيردلوفسك، روسيا.
قطار كهربائي عالي السرعة من سلسلة "إي إس 104" في مصنع "أورال للقاطرات"، في فيرخنيايا بيشما، في مقاطعة سفيردلوفسك، روسيا.
عارضات أزياء يعرضن ملابس من المجموعة الجديدة للعلامة التجارية "بوياري" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في متحف موسكو، روسيا.
عارضات أزياء يعرضن ملابس من المجموعة الجديدة للعلامة التجارية "بوياري" كجزء من أسبوع أزياء "مرسيدس بنز" في متحف موسكو، روسيا.