https://sarabic.ae/20240807/الذراع-الطويل-معلومات-عن-أسطول-الطائرات-المسيرة-التابع-لـأنصار-الله--1091511985.html
الذراع الطويل.. معلومات عن أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله"
الذراع الطويل.. معلومات عن أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله" اليمنية يوصف بـ"الذراع الطويل"، الذي تستخدمه الجماعة في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وميناء... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T13:17+0000
2024-08-07T13:17+0000
2024-08-07T13:17+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091511675_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_3e5dd30416d1563652b2fbc552facf8e.png
أصبحت جماعة "أنصار الله" اليمنية تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مكنتها من توجيه ضربات موجعة للسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والمناطق المحيطة بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/07/1091511675_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_5d0ccbd85121e8d7fa51b3aad35c9062.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
الذراع الطويل.. معلومات عن أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله"
أسطول الطائرات المسيرة التابع لـ"أنصار الله" اليمنية يوصف بـ"الذراع الطويل"، الذي تستخدمه الجماعة في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وميناء إيلات ومناطق أخرى.
أصبحت جماعة "أنصار الله" اليمنية تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مكنتها من توجيه ضربات موجعة للسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والمناطق المحيطة بها.