https://sarabic.ae/20240808/ريتر-يؤكد-أن-تفتيش-منزله-بسبب-عمله-مع-وكالة-سبوتنيك-1091530054.html
ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"
ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمنزله، تم بسبب التعاون مع وسائل الإعلام الروسية "سبوتنيك" و"آر تي"،... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T07:52+0000
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وقال ريتر في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "إذا حكمنا من خلال أسئلتهم (إنفاذ القانون)، يبدو أنهم مهتمون في المقام الأول بعلاقتي مع "سبوتنيك" و"آر تي"، أو، على وجه الخصوص، حقيقة أنني أتعامل مع "سبوتنيك" و"آر تي"، وأتلقى تعويضًا عن ذلك، مما يعني أنني أعمل لصالح الحكومة الروسية".وأضاف ريتر أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، وهو نفسه ليس عميلاً أجنبياً، وهو الأمر الذي تعرفه قوات الأمن. ووصف عمليات تفتيش منزله بأنها "عمل من أعمال الترهيب" من قبل الحكومة الأمريكية.وأكد: "لقد اتُهمت بأن مقالاتي تهدف إلى التلاعب برأي الشعب الأمريكي لمصلحة الحكومة الروسية... وهذا أمر سخيف إلى أبعد الحدود"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية أعلنت الحرب عليه".
https://sarabic.ae/20240808/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يقتحم-منزل-سكوت-ريتر-فيديو-1091529860.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمنزله، تم بسبب التعاون مع وسائل الإعلام الروسية "سبوتنيك" و"آر تي"، ووصف تصرف القوات الأمنية بأنه "عمل من أعمال الترهيب".
وقال ريتر في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "إذا حكمنا من خلال أسئلتهم (إنفاذ القانون)، يبدو أنهم مهتمون في المقام الأول بعلاقتي مع "سبوتنيك" و"آر تي"، أو، على وجه الخصوص، حقيقة أنني أتعامل مع "سبوتنيك" و"آر تي"، وأتلقى تعويضًا عن ذلك، مما يعني أنني أعمل لصالح الحكومة الروسية".
وأشار المحلل إلى أن هذه الافتراضات من قبل ضباط إنفاذ القانون لا يمكن الاعتماد عليها. وقال: "أي تعويض أحصل عليه من "سبوتنيك" و"آر تي"،هو نفسه من أي منظمة صحفية أقدم لها مقالات أو إنتاج فيديو. أنا صحفي وأحصل على تعويض مقابل عملي".
وأضاف ريتر أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، وهو نفسه ليس عميلاً أجنبياً، وهو الأمر الذي تعرفه قوات الأمن. ووصف عمليات تفتيش منزله بأنها "عمل من أعمال الترهيب" من قبل الحكومة الأمريكية.
وأكد: "لقد اتُهمت بأن مقالاتي تهدف إلى التلاعب برأي الشعب الأمريكي لمصلحة الحكومة الروسية... وهذا أمر سخيف إلى أبعد الحدود"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية أعلنت الحرب عليه".