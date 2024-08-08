ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"

عربي
الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240808/ريتر-يؤكد-أن-تفتيش-منزله-بسبب-عمله-مع-وكالة-سبوتنيك-1091530054.html
ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"
ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمنزله، تم بسبب التعاون مع وسائل الإعلام الروسية "سبوتنيك" و"آر تي"،... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T07:52+0000
2024-08-08T07:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/08/1091529518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07eb8326319770c0738dab15abe3b19a.jpg
وقال ريتر في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "إذا حكمنا من خلال أسئلتهم (إنفاذ القانون)، يبدو أنهم مهتمون في المقام الأول بعلاقتي مع "سبوتنيك" و"آر تي"، أو، على وجه الخصوص، حقيقة أنني أتعامل مع "سبوتنيك" و"آر تي"، وأتلقى تعويضًا عن ذلك، مما يعني أنني أعمل لصالح الحكومة الروسية".وأضاف ريتر أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، وهو نفسه ليس عميلاً أجنبياً، وهو الأمر الذي تعرفه قوات الأمن. ووصف عمليات تفتيش منزله بأنها "عمل من أعمال الترهيب" من قبل الحكومة الأمريكية.وأكد: "لقد اتُهمت بأن مقالاتي تهدف إلى التلاعب برأي الشعب الأمريكي لمصلحة الحكومة الروسية... وهذا أمر سخيف إلى أبعد الحدود"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية أعلنت الحرب عليه".
https://sarabic.ae/20240808/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يقتحم-منزل-سكوت-ريتر-فيديو-1091529860.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/08/1091529518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_568bc867134b73d2a86d24c381de60be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

ريتر يؤكد أن تفتيش منزله بسبب عمله مع وكالة "سبوتنيك"

07:52 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر
ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لمنزله، تم بسبب التعاون مع وسائل الإعلام الروسية "سبوتنيك" و"آر تي"، ووصف تصرف القوات الأمنية بأنه "عمل من أعمال الترهيب".
وقال ريتر في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "إذا حكمنا من خلال أسئلتهم (إنفاذ القانون)، يبدو أنهم مهتمون في المقام الأول بعلاقتي مع "سبوتنيك" و"آر تي"، أو، على وجه الخصوص، حقيقة أنني أتعامل مع "سبوتنيك" و"آر تي"، وأتلقى تعويضًا عن ذلك، مما يعني أنني أعمل لصالح الحكومة الروسية".

وأشار المحلل إلى أن هذه الافتراضات من قبل ضباط إنفاذ القانون لا يمكن الاعتماد عليها. وقال: "أي تعويض أحصل عليه من "سبوتنيك" و"آر تي"،هو نفسه من أي منظمة صحفية أقدم لها مقالات أو إنتاج فيديو. أنا صحفي وأحصل على تعويض مقابل عملي".

وأضاف ريتر أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، وهو نفسه ليس عميلاً أجنبياً، وهو الأمر الذي تعرفه قوات الأمن. ووصف عمليات تفتيش منزله بأنها "عمل من أعمال الترهيب" من قبل الحكومة الأمريكية.
ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقتحم منزل سكوت ريتر... فيديو
07:24 GMT
وأكد: "لقد اتُهمت بأن مقالاتي تهدف إلى التلاعب برأي الشعب الأمريكي لمصلحة الحكومة الروسية... وهذا أمر سخيف إلى أبعد الحدود"، مشيراً إلى أن "الحكومة الأمريكية أعلنت الحرب عليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала