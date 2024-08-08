https://sarabic.ae/20240808/نشطاء-مؤيدون-لفلسطين-يقاطعون-خطاب-هاريس-أمام-الناخبين-فيديو-1091542694.html
نشطاء مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطاب هاريس أمام الناخبين... فيديو
نشطاء مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطاب هاريس أمام الناخبين... فيديو
سبوتنيك عربي
قاطع نشطاء مؤيدون لفلسطين خطاب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لمنصب رئيس الدولة، كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي في ديترويت. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:58+0000
2024-08-08T12:58+0000
2024-08-08T12:58+0000
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قامت مجموعة من المتظاهرين، خلال خطاب هاريس، نائبة الرئيس بمقاطعتها في منتصف كلمتها: "كامالا، كامالا، لا يمكنك الاختباء! لن نصوت للإبادة الجماعية".وجاء ذلك خلافا بسبب التناقضات التي طال أمدها داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن الحرب في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم
نشطاء مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطاب هاريس أمام الناخبين... فيديو
قاطع نشطاء مؤيدون لفلسطين خطاب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لمنصب رئيس الدولة، كامالا هاريس، خلال تجمع انتخابي في ديترويت.
قامت مجموعة من المتظاهرين، خلال خطاب هاريس، نائبة الرئيس بمقاطعتها في منتصف كلمتها: "كامالا، كامالا، لا يمكنك الاختباء! لن نصوت للإبادة الجماعية".
واصلت هاريس خطابها: "أنا هنا لأنني أؤمن بالديمقراطية. أؤمن بأن كل صوت مهم. أنا أتحدث الآن. أنا أتحدث الآن". إلا أن المحتجين استمروا في مقاطعة نائبة الرئيس، فردت عليهم قائلة: "أتعلمون ماذا؟ إذا كنتم تريدون فوز (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب، فقولوا ذلك. وإن لم تريدوا ذلك، فأنا أتحدث".
وجاء ذلك خلافا بسبب التناقضات التي طال أمدها داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.