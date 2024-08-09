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https://sarabic.ae/20240809/بسبب-اسمه-محمد-أس-5-المصري-يتصدر-وسائل-التواصل-المصرية-1091570165.html
"بسبب اسمه"... "محمد أس 5" المصري يتصدر وسائل التواصل المصرية
"بسبب اسمه"... "محمد أس 5" المصري يتصدر وسائل التواصل المصرية
سبوتنيك عربي
تعتبر نتائج الثانوية العامة من أبرز المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني في السنوات المقبلة، لكن في مصر كان لديها طعم آخر بسبب "محمد... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T12:00+0000
2024-08-09T12:01+0000
مجتمع
مصر
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وتصدر اسم محمد "الغريب" وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، منذ لحظة ظهور اسمه في نتائج الامتحانات الثانوية العامة لأن اسمه "محمد محمد محمد محمد محمد".وتواصلت إحدى الصحف مع الطالب "محمد محمد محمد محمد محمد"، وقال: "أنا متضايق مما حدث، لكن ليس بسبب التنمر على اسمي، بل لأن الناس شاهدت درجاتي السيئة وأصبح الجميع يعرفون معدلي المتدني الآن والبالغ 70%".وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في مصر هذا العام، 729835 طالبا، وعدد الحاضرين 726648، وعدد الناجحين 590992، بينما عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984، بحسب نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر.وبالنسبة للكثير يعد "مجموع الثانوية العامة" أمراً مصيرياً، كونه يتحكم في التحاقهم بالتعليم الجامعي.
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"بسبب اسمه"... "محمد أس 5" المصري يتصدر وسائل التواصل المصرية

12:00 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 09.08.2024)
© youtube/alalamمدرسة في مصر
مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© youtube/alalam
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تعتبر نتائج الثانوية العامة من أبرز المحطات التعليمية التي تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني في السنوات المقبلة، لكن في مصر كان لديها طعم آخر بسبب "محمد أس5".
وتصدر اسم محمد "الغريب" وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، منذ لحظة ظهور اسمه في نتائج الامتحانات الثانوية العامة لأن اسمه "محمد محمد محمد محمد محمد".

وقال أحد المعلقين ساخراً: "اسمه الحقيقي محمدين محمد محمدين"، فيما علّق آخر بالقول: "محمد س 5".

وتواصلت إحدى الصحف مع الطالب "محمد محمد محمد محمد محمد"، وقال: "أنا متضايق مما حدث، لكن ليس بسبب التنمر على اسمي، بل لأن الناس شاهدت درجاتي السيئة وأصبح الجميع يعرفون معدلي المتدني الآن والبالغ 70%".

ويقول الطالب محمد محمد محمد محمد محمد: "جدي محمد وصّى والدي محمد بأن يسمي ابنه محمد وهذه الوصية أصبحت متوارثة في العائلة منذ زمن ونحن فخورين بذلك، وقد وصّاني والدي بتسمية ابني محمد وسأعمل على هذه الوصية ليصبح اسم ابني محمد محمد محمد محمد محمد محمد".

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في مصر هذا العام، 729835 طالبا، وعدد الحاضرين 726648، وعدد الناجحين 590992، بينما عدد الطلاب الباقين للدور الثاني 96984، بحسب نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر.

وعلى مدار الأيام الماضية شغل السؤال عن موعد إعلان النتيجة المصريين، ليتصدر وسم "الثانوية العامة" الترند، ليس فقط بين الطلبة الذين يحتفلون بنجاحهم، بل أيضاً بين مصريين استرجعوا ذكرياتهم مع نتائج شهادة الثانوية العامة.

وبالنسبة للكثير يعد "مجموع الثانوية العامة" أمراً مصيرياً، كونه يتحكم في التحاقهم بالتعليم الجامعي.
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