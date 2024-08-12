https://sarabic.ae/20240812/القوات-الروسية-تكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-مختلف-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة--1091647374.html
القوات الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T11:44+0000
2024-08-12T11:44+0000
2024-08-12T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "هزمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية السادس والثلاثين ولواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، في مناطق فولشانسكي خوتورا وليبتسي في مقاطعة خاركوف.وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للدفاع الروسية.وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت القوة البشرية ومعدات اللواء 28 الميكانيكي واللواء المتنقل 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديليفكا وسيريبريانكا في دونيتسك الجمهورية الشعبية.وخسر العدو أكثر من 570 جندياً وأربع مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و13 مركبة.وقامت وحدات من مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 32 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 14 و15 من الحرس الوطني في مناطق توريتسك وغرودوفكا وميرولوبوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 390 عسكريًا، ودبابة أبرامز أمريكية الصنع، وعربتي مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع 152 ملم، ومدفع هاوتزر وثلاثة مدافع هاوتزر"دي-30" عيار 122 ملم ومدفع هاوتزر"إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20240812/قوات-تجمع-الغرب-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية---1091643633.html
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روسيا
القوات الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "هزمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية السادس والثلاثين ولواء الهجوم 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي، في مناطق فولشانسكي خوتورا وليبتسي في مقاطعة خاركوف.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للدفاع الروسية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا وناقلة جند مدرعة وأربع مركبات ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع، بالإضافة إلى تدمير مستودع للذخيرة، حسبما ذكرت الدفاع الروسية.
وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت القوة البشرية ومعدات اللواء 28 الميكانيكي واللواء المتنقل 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديليفكا وسيريبريانكا في دونيتسك الجمهورية الشعبية.
وخسر العدو أكثر من 570 جندياً وأربع مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، و13 مركبة.
وقامت وحدات من مجموعة "المركز" بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات اللواء الميكانيكي 32 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 14 و15 من الحرس الوطني في مناطق توريتسك وغرودوفكا وميرولوبوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 23 و 31 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 390 عسكريًا، ودبابة أبرامز أمريكية الصنع، وعربتي مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع 152 ملم، ومدفع هاوتزر وثلاثة مدافع هاوتزر"دي-30" عيار 122 ملم ومدفع هاوتزر"إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.