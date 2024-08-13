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https://sarabic.ae/20240813/وزير-المهجرين-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارة-هوكستين-إلى-الشرق-الأوسط-1091681402.html
وزير المهجرين اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارة هوكستين إلى الشرق الأوسط
وزير المهجرين اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارة هوكستين إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
رأى وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن "المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، يسعى للحفاظ على ماء وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تبيّن أنها متورطة في كل... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T12:00+0000
2024-08-13T12:00+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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واعتبر الوزير اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنه "يجب الاطلاع على ما يحمله معه هوكستين من رسائل حتى ولو علمنا أنه يكذب"، مشيرًا إلى أن " كل هذه الزيارات المكوكية تهدف إلى تهدئة الوضع مع قوى "المقاومة" وليس مع الطرف المعتدي علينا على اعتبار أن الغرب يتعامل مع إسرائيل على أنّها دولة من دوله".وتوجه الوزير إلى المعارضة اللبنانية في الداخل قائلا إن "حزب الله" اللبناني وفر على الجيش اللبناني "شهداء"، ومن المعيب التجريح بـ"المقاومة" في هذه اللحظة المفصلية"، مدينا "كل الأفواه وكل الخطابات التي تخدم إسرائيل في هذا التوقيت الحساس".وأعلن الوزير اللبناني أن "البند الأول لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الأربعاء، سيتضمن مناقشة تقرير يتعلق بخطة الطوارئ الحكومية وسيناقش رئيس لجنة الطوارئ الدكتور ناصر ياسين كل التفاصيل المتعلقة بمواجهة أيّ عدوان موسع محتمل على لبنان".وقال شرف الدين: "إذا أردت السلم عليك الاستعداد للحرب"، ورأى أنه من "الضروري وجود لجنة طوارئ حكومية والتواصل في ما بين أعضائها ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بمراكز إيواء النازحين"، موضحا أن "هناك 100 ألف نازح حتى الساعة وقد يرتفع هذا العدد في حال وقع المحظور، وبالتالي هناك حاجة ملحة لدور كل الوزارات منها وزارة التربية التي تعمل على تجهيز المدارس لإيواء النازحين، ووزارة الداخلية التي ستشرف على صرف الاعتمادات للأمن والدفاع المدني، إضافة إلى دور وزارة الصحة إذ أن الوزير فراس الابيض سيقوم بجولةٍ يوم غد الأربعاء في منطقة الجبل للإشراف على الاستعدادات اللازمة وتأمين المستودعات لتخزين اللوازم الطبية، وأيضا لدور وزارة الطاقة المتعلق بمخزون المشتقات النفطية الكافية لشهر ونصف، وبالتالي كل وزارة تقوم بدورها وتقدم التقارير اللازمة للجنة ليبنى على الشيء مقتضاه".كما تطرق الوزير اللبناني للحديث عن احتمالية وقوع حرب موسعة على لبنان مشددا "على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرلله حين هدد الاقتصاد الإسرائيلي عبر استهداف المصانع ومراكز الإنتاج وتوليد الطاقة والتي تبلغ تكلفتها مئات المليارات".أما في ما يتعلق بملف "مجدل شمس"، قال إن "الادعاءات الإسرائيلية قد تؤثر فقط على الغرب عبر إعلامهم، ولكن في منطقتنا الجميع يعرف الوقائع، والقيادات الدرزية تعرف جيّدا أنّ إسرائيل تريد أن تزرع فتيل الفتنة في المنطقة، بدليل مواقف كل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمير طلال إرسلان إضافة إلى المشايخ الدرزية".
https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html
https://sarabic.ae/20240808/وزير-دفاع-إسرائيل-في-رسالة-لأهل-لبنان-من-لعب-بالنار-يبشر-بالدمار-1091550066.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

وزير المهجرين اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارة هوكستين إلى الشرق الأوسط

12:00 GMT 13.08.2024
© AFP 2023 / -المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية، آموس هوكستين
المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية، آموس هوكستين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AFP 2023 / -
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رأى وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن "المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، يسعى للحفاظ على ماء وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تبيّن أنها متورطة في كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لذلك قرر زيارة المنطقة"، لافتا إلى أن هوكستين يخشى من أن تنكسر هيبة أمريكا في المنطقة.
واعتبر الوزير اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنه "يجب الاطلاع على ما يحمله معه هوكستين من رسائل حتى ولو علمنا أنه يكذب"، مشيرًا إلى أن " كل هذه الزيارات المكوكية تهدف إلى تهدئة الوضع مع قوى "المقاومة" وليس مع الطرف المعتدي علينا على اعتبار أن الغرب يتعامل مع إسرائيل على أنّها دولة من دوله".

كما أشار شرف الدين إلى أنه "تم خرق السيادة اللبنانية بشكل فاضح عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتالي يحق لـ "حزب الله" اللبناني الرد على هذه الاعتداءات على الرغم من التزامه الدائم بقواعد الاشتباك وتصرفه بشكل رزين في هذه المواجهة، على عكس إسرائيل التي ارتكبت جرائم يجب أن تدان وتحاسب عليها في المحكمة الدولية".

وتوجه الوزير إلى المعارضة اللبنانية في الداخل قائلا إن "حزب الله" اللبناني وفر على الجيش اللبناني "شهداء"، ومن المعيب التجريح بـ"المقاومة" في هذه اللحظة المفصلية"، مدينا "كل الأفواه وكل الخطابات التي تخدم إسرائيل في هذا التوقيت الحساس".
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وأعلن الوزير اللبناني أن "البند الأول لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الأربعاء، سيتضمن مناقشة تقرير يتعلق بخطة الطوارئ الحكومية وسيناقش رئيس لجنة الطوارئ الدكتور ناصر ياسين كل التفاصيل المتعلقة بمواجهة أيّ عدوان موسع محتمل على لبنان".
وقال شرف الدين: "إذا أردت السلم عليك الاستعداد للحرب"، ورأى أنه من "الضروري وجود لجنة طوارئ حكومية والتواصل في ما بين أعضائها ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بمراكز إيواء النازحين"، موضحا أن "هناك 100 ألف نازح حتى الساعة وقد يرتفع هذا العدد في حال وقع المحظور، وبالتالي هناك حاجة ملحة لدور كل الوزارات منها وزارة التربية التي تعمل على تجهيز المدارس لإيواء النازحين، ووزارة الداخلية التي ستشرف على صرف الاعتمادات للأمن والدفاع المدني، إضافة إلى دور وزارة الصحة إذ أن الوزير فراس الابيض سيقوم بجولةٍ يوم غد الأربعاء في منطقة الجبل للإشراف على الاستعدادات اللازمة وتأمين المستودعات لتخزين اللوازم الطبية، وأيضا لدور وزارة الطاقة المتعلق بمخزون المشتقات النفطية الكافية لشهر ونصف، وبالتالي كل وزارة تقوم بدورها وتقدم التقارير اللازمة للجنة ليبنى على الشيء مقتضاه".
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كما تطرق الوزير اللبناني للحديث عن احتمالية وقوع حرب موسعة على لبنان مشددا "على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرلله حين هدد الاقتصاد الإسرائيلي عبر استهداف المصانع ومراكز الإنتاج وتوليد الطاقة والتي تبلغ تكلفتها مئات المليارات".
أما في ما يتعلق بملف "مجدل شمس"، قال إن "الادعاءات الإسرائيلية قد تؤثر فقط على الغرب عبر إعلامهم، ولكن في منطقتنا الجميع يعرف الوقائع، والقيادات الدرزية تعرف جيّدا أنّ إسرائيل تريد أن تزرع فتيل الفتنة في المنطقة، بدليل مواقف كل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمير طلال إرسلان إضافة إلى المشايخ الدرزية".
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