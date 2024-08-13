https://sarabic.ae/20240813/وزير-المهجرين-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهداف-زيارة-هوكستين-إلى-الشرق-الأوسط-1091681402.html

وزير المهجرين اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارة هوكستين إلى الشرق الأوسط

وزير المهجرين اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهداف زيارة هوكستين إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

رأى وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن "المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، يسعى للحفاظ على ماء وجه الولايات المتحدة الأمريكية التي تبيّن أنها متورطة في كل... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T12:00+0000

2024-08-13T12:00+0000

2024-08-13T12:00+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067606249_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c1b2b44defbad57b68cfca824436483e.jpg

واعتبر الوزير اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنه "يجب الاطلاع على ما يحمله معه هوكستين من رسائل حتى ولو علمنا أنه يكذب"، مشيرًا إلى أن " كل هذه الزيارات المكوكية تهدف إلى تهدئة الوضع مع قوى "المقاومة" وليس مع الطرف المعتدي علينا على اعتبار أن الغرب يتعامل مع إسرائيل على أنّها دولة من دوله".وتوجه الوزير إلى المعارضة اللبنانية في الداخل قائلا إن "حزب الله" اللبناني وفر على الجيش اللبناني "شهداء"، ومن المعيب التجريح بـ"المقاومة" في هذه اللحظة المفصلية"، مدينا "كل الأفواه وكل الخطابات التي تخدم إسرائيل في هذا التوقيت الحساس".وأعلن الوزير اللبناني أن "البند الأول لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الأربعاء، سيتضمن مناقشة تقرير يتعلق بخطة الطوارئ الحكومية وسيناقش رئيس لجنة الطوارئ الدكتور ناصر ياسين كل التفاصيل المتعلقة بمواجهة أيّ عدوان موسع محتمل على لبنان".وقال شرف الدين: "إذا أردت السلم عليك الاستعداد للحرب"، ورأى أنه من "الضروري وجود لجنة طوارئ حكومية والتواصل في ما بين أعضائها ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بمراكز إيواء النازحين"، موضحا أن "هناك 100 ألف نازح حتى الساعة وقد يرتفع هذا العدد في حال وقع المحظور، وبالتالي هناك حاجة ملحة لدور كل الوزارات منها وزارة التربية التي تعمل على تجهيز المدارس لإيواء النازحين، ووزارة الداخلية التي ستشرف على صرف الاعتمادات للأمن والدفاع المدني، إضافة إلى دور وزارة الصحة إذ أن الوزير فراس الابيض سيقوم بجولةٍ يوم غد الأربعاء في منطقة الجبل للإشراف على الاستعدادات اللازمة وتأمين المستودعات لتخزين اللوازم الطبية، وأيضا لدور وزارة الطاقة المتعلق بمخزون المشتقات النفطية الكافية لشهر ونصف، وبالتالي كل وزارة تقوم بدورها وتقدم التقارير اللازمة للجنة ليبنى على الشيء مقتضاه".كما تطرق الوزير اللبناني للحديث عن احتمالية وقوع حرب موسعة على لبنان مشددا "على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرلله حين هدد الاقتصاد الإسرائيلي عبر استهداف المصانع ومراكز الإنتاج وتوليد الطاقة والتي تبلغ تكلفتها مئات المليارات".أما في ما يتعلق بملف "مجدل شمس"، قال إن "الادعاءات الإسرائيلية قد تؤثر فقط على الغرب عبر إعلامهم، ولكن في منطقتنا الجميع يعرف الوقائع، والقيادات الدرزية تعرف جيّدا أنّ إسرائيل تريد أن تزرع فتيل الفتنة في المنطقة، بدليل مواقف كل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمير طلال إرسلان إضافة إلى المشايخ الدرزية".

https://sarabic.ae/20240811/تقرير-لبنان-يتلقى-تحذيرات-بعمل-عسكري-استباقي-من-إسرائيل-ضد-حزب-الله-وإيران-1091611764.html

https://sarabic.ae/20240808/وزير-دفاع-إسرائيل-في-رسالة-لأهل-لبنان-من-لعب-بالنار-يبشر-بالدمار-1091550066.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, طوفان الأقصى