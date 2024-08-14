اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي

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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
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27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
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12:32 GMT
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لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240814/اعتقال-مواطن-أمريكي-في-موسكو-للاشتباه-باستخدامه-العنف-ضد-مسؤول-حكومي-1091738870.html
اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي
اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق في موسكو، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه في استخدامه العنف ضد أحد عناصر الشرطة. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:52+0000
2024-08-14T13:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في البيان: "تم فتح قضية جنائية على أساس جريمة منصوص عليها في الجزء الأول من المادة 318 من القانون الجنائي الروسي (استخدام العنف ضد ممثل السلطة)، ويجري التحقيق مع الشخص المعتقل وسيتم توجيه التهمة إليه في المستقبل القريب".ووفقا للتحقيق، في ليلة 12 آب/ أغسطس، تم اقتياد مواطن أمريكي إلى قسم الشرطة بسبب الشغب، ويؤكد أن الرجل رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبعد ذلك اعتدى على أحد عناصر الشرطة، ويعتزم التحقيق تقديم التماس لاعتقاله.وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي جوزيف تاغير، في فندق "راديسون"، رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبحسب المصدر، فقد تم على إثر ذلك اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث اعتدى بالضرب على شرطي.
https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي

13:52 GMT 14.08.2024
© RIA Novosti . Aleksei Filipov  / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الروسية
الشرطة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© RIA Novosti . Aleksei Filipov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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أعلن المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق في موسكو، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه في استخدامه العنف ضد أحد عناصر الشرطة.
وجاء في البيان: "تم فتح قضية جنائية على أساس جريمة منصوص عليها في الجزء الأول من المادة 318 من القانون الجنائي الروسي (استخدام العنف ضد ممثل السلطة)، ويجري التحقيق مع الشخص المعتقل وسيتم توجيه التهمة إليه في المستقبل القريب".
ووفقا للتحقيق، في ليلة 12 آب/ أغسطس، تم اقتياد مواطن أمريكي إلى قسم الشرطة بسبب الشغب، ويؤكد أن الرجل رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبعد ذلك اعتدى على أحد عناصر الشرطة، ويعتزم التحقيق تقديم التماس لاعتقاله.
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
4 أغسطس, 04:58 GMT
وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي جوزيف تاغير، في فندق "راديسون"، رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبحسب المصدر، فقد تم على إثر ذلك اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث اعتدى بالضرب على شرطي.
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