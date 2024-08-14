https://sarabic.ae/20240814/اعتقال-مواطن-أمريكي-في-موسكو-للاشتباه-باستخدامه-العنف-ضد-مسؤول-حكومي-1091738870.html
اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي
اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق في موسكو، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه في استخدامه العنف ضد أحد عناصر الشرطة. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:52+0000
2024-08-14T13:52+0000
2024-08-14T13:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في البيان: "تم فتح قضية جنائية على أساس جريمة منصوص عليها في الجزء الأول من المادة 318 من القانون الجنائي الروسي (استخدام العنف ضد ممثل السلطة)، ويجري التحقيق مع الشخص المعتقل وسيتم توجيه التهمة إليه في المستقبل القريب".ووفقا للتحقيق، في ليلة 12 آب/ أغسطس، تم اقتياد مواطن أمريكي إلى قسم الشرطة بسبب الشغب، ويؤكد أن الرجل رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبعد ذلك اعتدى على أحد عناصر الشرطة، ويعتزم التحقيق تقديم التماس لاعتقاله.وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي جوزيف تاغير، في فندق "راديسون"، رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبحسب المصدر، فقد تم على إثر ذلك اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث اعتدى بالضرب على شرطي.
https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه باستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي
أعلن المكتب الصحفي التابع للجنة التحقيق في موسكو، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن أمريكي في موسكو للاشتباه في استخدامه العنف ضد أحد عناصر الشرطة.
وجاء في البيان: "تم فتح قضية جنائية على أساس جريمة منصوص عليها في الجزء الأول من المادة 318 من القانون الجنائي الروسي (استخدام العنف ضد ممثل السلطة)، ويجري التحقيق مع الشخص المعتقل وسيتم توجيه التهمة إليه في المستقبل القريب".
ووفقا للتحقيق، في ليلة 12 آب/ أغسطس، تم اقتياد مواطن أمريكي إلى قسم الشرطة بسبب الشغب، ويؤكد أن الرجل رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبعد ذلك اعتدى على أحد عناصر الشرطة، ويعتزم التحقيق تقديم التماس لاعتقاله.
وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك"، إن الأمريكي جوزيف تاغير، في فندق "راديسون"، رفض تقديم أوراقه الثبوتية، وبحسب المصدر، فقد تم على إثر ذلك اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث اعتدى بالضرب على شرطي.