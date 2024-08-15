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https://sarabic.ae/20240815/رغم-الاستعداد-الإسرائيلي-للرد-الإيراني-تقرير-قاعدة-عسكرية-كبيرة-وسط-البلاد-دون-أي-حماية-أو-دفاع-1091757893.html
رغم الاستعداد الإسرائيلي للرد الإيراني.. تقرير: قاعدة عسكرية كبيرة وسط البلاد دون أي حماية أو دفاع
رغم الاستعداد الإسرائيلي للرد الإيراني.. تقرير: قاعدة عسكرية كبيرة وسط البلاد دون أي حماية أو دفاع
سبوتنيك عربي
أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، وجود قاعدة عسكرية كبيرة وسط البلاد "دون أي حماية أو دفاع" أمام أي هجوم إيراني محتمل، بحسب قولها. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T08:14+0000
2024-08-15T08:14+0000
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إسرائيل
إسماعيل هنية
حركة حماس
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وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، أنه "على الرغم من التهديدات بشن هجوم من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، على قواعد الجيش الإسرائيلي، فإن هناك قاعدة كبيرة وسط البلاد، دون أي حماية".وأوضحت الإذاعة أن "القاعدة العسكرية الإسرائيلية، لم تذكر اسمها، يخدم فيها مئات الجنود"، مؤكدة أن "تلك القاعدة ليست محمية على الإطلاق، في وقت ناشد قادة القاعدة، الجيش الإسرائيلي، بالفعل في شهر أبريل/نيسان الماضي، بحقيقة عدم وجود دروع أو حماية بداخل القاعدة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن"، على حد قول الإذاعة.ويأتي هذا الأمر، فيما علّق الحرس الثوري الإيراني على تأخير الرد على إسرائيل، بشأن اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وقال قائد فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، الجنرال أصغر عباس قلي زاده، خلال مؤتمر صحفي، إنهم "ينتظرون أوامر المرشد علي خامنئي، بالصبر والتحمل أو بالانتقام"، معتبرًا أن "الانتقام ومعاقبة منفذي جريمة اغتيال هنية هو إرادة عامة من قبل الشعب الإيراني".وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أكدت الجمعة الماضية، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240814/وزير-إسرائيلي-إذا-هاجمتنا-إيران-ستندم-وسنهاجمها-بشكل-لم-تشهده-من-قبل-1091744696.html
https://sarabic.ae/20240815/إذاعة-إسرائيلية-هناك-شريط-أمني-في-الشمال-يسيطر-عليه-نصر-الله-1091755127.html
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أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس
أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس

رغم الاستعداد الإسرائيلي للرد الإيراني.. تقرير: قاعدة عسكرية كبيرة وسط البلاد دون أي حماية أو دفاع

08:14 GMT 15.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، وجود قاعدة عسكرية كبيرة وسط البلاد "دون أي حماية أو دفاع" أمام أي هجوم إيراني محتمل، بحسب قولها.
وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، أنه "على الرغم من التهديدات بشن هجوم من قبل إيران و"حزب الله" اللبناني، على قواعد الجيش الإسرائيلي، فإن هناك قاعدة كبيرة وسط البلاد، دون أي حماية".
وأوضحت الإذاعة أن "القاعدة العسكرية الإسرائيلية، لم تذكر اسمها، يخدم فيها مئات الجنود"، مؤكدة أن "تلك القاعدة ليست محمية على الإطلاق، في وقت ناشد قادة القاعدة، الجيش الإسرائيلي، بالفعل في شهر أبريل/نيسان الماضي، بحقيقة عدم وجود دروع أو حماية بداخل القاعدة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن"، على حد قول الإذاعة.
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ويأتي هذا الأمر، فيما علّق الحرس الثوري الإيراني على تأخير الرد على إسرائيل، بشأن اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال قائد فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، الجنرال أصغر عباس قلي زاده، خلال مؤتمر صحفي، إنهم "ينتظرون أوامر المرشد علي خامنئي، بالصبر والتحمل أو بالانتقام"، معتبرًا أن "الانتقام ومعاقبة منفذي جريمة اغتيال هنية هو إرادة عامة من قبل الشعب الإيراني".
وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أكدت الجمعة الماضية، أن إيران تأمل بأن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، "محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل" في قطاع غزة.
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وقالت البعثة في بيان لها: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأي اتفاق تقبله "حماس" سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير"، في إشارة إلى مقتل هنية.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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