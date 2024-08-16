https://sarabic.ae/20240816/بوريل-يعتزم-اقتراح-فرض-عقوبات-أوروبية-على-عدد-من-الوزراء-الإسرائيليين-1091816576.html

بوريل يعتزم اقتراح فرض عقوبات أوروبية على عدد من الوزراء الإسرائيليين

بوريل يعتزم اقتراح فرض عقوبات أوروبية على عدد من الوزراء الإسرائيليين

سبوتنيك عربي

أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت في الضفة الغربية،... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T13:38+0000

2024-08-16T13:38+0000

2024-08-16T13:38+0000

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وقال بوريل على منصة "إكس": "نحن في الاتحاد الأوروبي ندين هجوم المستوطنين على قرية جيت (في الضفة الغربية)، من أجل تخويف المدنيين الفلسطينيين".وأكد بوريل عزمه على "تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتعاونين مع المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".وهاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي، في وقت سابق، قرية جيت في الضفة الغربية، ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل من السكان، وإصابة العديد أيضاً؛ وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات في القرية.وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي بشأن "تجويع غزة" أخرجت عن سياقهادعا بوريل، فيب وقت سابق، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

https://sarabic.ae/20240812/بوريل-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدراج-الوزراء-المتشددين-في-حكومة-نتنياهو-بالقائمة-السوداء-1091637946.html

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