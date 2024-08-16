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بوريل يعتزم اقتراح فرض عقوبات أوروبية على عدد من الوزراء الإسرائيليين
بوريل يعتزم اقتراح فرض عقوبات أوروبية على عدد من الوزراء الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت في الضفة الغربية،... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:38+0000
2024-08-16T13:38+0000
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وقال بوريل على منصة "إكس": "نحن في الاتحاد الأوروبي ندين هجوم المستوطنين على قرية جيت (في الضفة الغربية)، من أجل تخويف المدنيين الفلسطينيين".وأكد بوريل عزمه على "تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتعاونين مع المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".وهاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي، في وقت سابق، قرية جيت في الضفة الغربية، ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل من السكان، وإصابة العديد أيضاً؛ وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات في القرية.وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي بشأن "تجويع غزة" أخرجت عن سياقهادعا بوريل، فيب وقت سابق، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".
https://sarabic.ae/20240812/بوريل-يطالب-الاتحاد-الأوروبي-بإدراج-الوزراء-المتشددين-في-حكومة-نتنياهو-بالقائمة-السوداء-1091637946.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل

بوريل يعتزم اقتراح فرض عقوبات أوروبية على عدد من الوزراء الإسرائيليين

13:38 GMT 16.08.2024
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين.
وقال بوريل على منصة "إكس": "نحن في الاتحاد الأوروبي ندين هجوم المستوطنين على قرية جيت (في الضفة الغربية)، من أجل تخويف المدنيين الفلسطينيين".

وتابع: "يوما بعد يوم، ومع الإفلات التام من العقاب، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بتأجيج أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض للخطر أي فرصة للسلام. يجب على إسرائيل أن توقف هذه الأعمال غير المقبولة".

وأكد بوريل عزمه على "تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتعاونين مع المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".
وهاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي، في وقت سابق، قرية جيت في الضفة الغربية، ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل من السكان، وإصابة العديد أيضاً؛ وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات في القرية.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الوزراء المتشددين في حكومة نتنياهو بالقائمة السوداء
12 أغسطس, 08:25 GMT

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس الخميس، خلال هجومهم على قرية جيت شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي بشأن "تجويع غزة" أخرجت عن سياقها
دعا بوريل، فيب وقت سابق، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".
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