بوريل يعتزم اقتراح فرض عقوبات أوروبية على عدد من الوزراء الإسرائيليين
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
© Sputnik . abedal kader albai
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أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين.
وقال بوريل على منصة "إكس": "نحن في الاتحاد الأوروبي ندين هجوم المستوطنين على قرية جيت (في الضفة الغربية)، من أجل تخويف المدنيين الفلسطينيين".
وتابع: "يوما بعد يوم، ومع الإفلات التام من العقاب، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بتأجيج أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ما يعرض للخطر أي فرصة للسلام. يجب على إسرائيل أن توقف هذه الأعمال غير المقبولة".
وأكد بوريل عزمه على "تقديم اقتراح بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المتعاونين مع المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية".
We condemn settlers attacks in Jit, aimed at terrorising Palestinian civilians.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2024
Day after day, in an almost total impunity, Israeli settlers fuel violence in the occupied West Bank, contributing to endanger any chance of peace. 1/2
وهاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي، في وقت سابق، قرية جيت في الضفة الغربية، ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل من السكان، وإصابة العديد أيضاً؛ وأطلقوا النار باتجاه المواطنين، وأشعلوا النار في المنازل والسيارات في القرية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص المستوطنين الإسرائيليين، مساء أمس الخميس، خلال هجومهم على قرية جيت شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.
دعا بوريل، فيب وقت سابق، إلى إدراج الوزراء المتشددين في الحكومة الإسرائيلية على القائمة السوداء.
وكتب بوريل عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "بينما يدفع العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، (إيتمار) بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".