https://sarabic.ae/20240816/خبير-أمريكي-يكشف-عن-الوضع-الصعب-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كورسك-1091826400.html
خبير أمريكي يكشف عن الوضع الصعب للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك
خبير أمريكي يكشف عن الوضع الصعب للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في الموارد البشرية والعسكرية التقنية في مقاطعة... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T16:33+0000
2024-08-16T16:33+0000
2024-08-16T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح خلال مقابلة: "هناك دمار هائل للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تحيد 30% من القوات، وأصيب 20% آخرون وتم أسر 10%".وقال: "حجم خسائر المعدات في كييف كارثي، ولا يمكنهم تعويضها نحن نرى محدودية القوة العسكرية للغرب، ويحدث هذا في وقت يزداد فيه الطلب على الموارد العسكرية الغربية لإرسالها إلى الشرق الأوسط".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.
https://sarabic.ae/20240816/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-احتياطيات-ومستودعات-الذخيرة--الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091813356.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي يكشف عن الوضع الصعب للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في الموارد البشرية والعسكرية التقنية في مقاطعة كورسك، ولن يساعد الغرب كييف بعد الآن في تعويضها.
وأوضح خلال مقابلة: "هناك دمار هائل للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تم تحيد 30% من القوات، وأصيب 20% آخرون وتم أسر 10%".
وأوضح أن تدمير المعدات التي أرسلها الناتو إلى أوكرانيا يظهر بوضوح أن الغرب قد وصل إلى حدود قدراته.
وقال: "حجم خسائر المعدات في كييف كارثي، ولا يمكنهم تعويضها نحن نرى محدودية القوة العسكرية للغرب، ويحدث هذا في وقت يزداد فيه الطلب على الموارد العسكرية الغربية لإرسالها إلى الشرق الأوسط".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودحر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.